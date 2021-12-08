المختبر مزود بخدمة عالية التطور وثلاثية الأبعاد لتحليل الحركة

وزير الصحة العامة تزور أول مختبر لتحليل المشي “ بلس “ في قطر



توسعة خدمات تحليل الحركة بمركز قطر لإعادة التأهيل باستخدام أحدث تقنيات التحليل ثلاثي الأبعاد للمشي وهي الخدمة الأولى من نوعها في دولة قطر

قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة بزيارة لمختبر تحليل المشي “بلس” الذي تم تأسيسه حديثاً بمؤسسة حمد الطبية لتقديم تحليل متقدم للحركة باستخدام تقنيات حاسوب متطورة لتقديم تحليل للقدرة على الحركة خلال تقييم المشي أو معوقاته.

يعتبر هذا المختبر التحليلي الواقع بمركز قطر لاعادة التأهيل أحدث توسع في خدمات اعادة التأهيل والعلاج المتخصص والتشخيصي للاطفال والبالغين.



تلتزم دولة قطر بالاستثمار في الحلول التكنولوجية التي أثبتت جدواها عبر تقديم الفوائد القيمة للمرضى حيث يشكل هذا النوع من الخدمة دعماً لاهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الرامي إلى وجود نموذج متكامل للرعاية عالية الجودة وتقديم الخدمات التي ستحدث فارقًا حقيقيًا في جودة حياة المريض.

كما يعتبر مختبر تحليل المشي “بلس” خدمة متخصصة بمركز قطر لإعادة التأهيل ويقدم كافة التقييمات والخدمات العلاجية التي تستهدف نواحي متعددة من أداء المشي كالتوازن والقوة والتناغم، والتحمل ووضعية الجسم وحركيات المفصل والقوى الحركية وأنماط المشي.

تعكس تقارير التقييمات التي تصدر عن أنظمة المختبر الحالة الحقيقية للمرضى وتقدم الدعم للأطباء لإنشاء ومراجعة القرارات الطبية والتحقق منها لأهداف الوصف العلاجي أو إجراء العمليات، أو وصف الأطراف الصناعية الخاصة بالعظم وإجراء التدخلات العلاجية.







أوضحت الدكتورة هنادي الحمد، المدير الطبي لمركز قطر لإعادة التأهيل ومستشفى الرميلة وقائد أولوية الشيخوخة الصحية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ؛ ان الهدف من مختبر تحليل المشي “بلس” هو توفير كل من التحليل المتقدم للمشي والخطة العلاجية المناسبة ضمن الرعاية الشاملة التي تقدم للمريض.

وقالت: “ليس من الممكن دائماً معرفة نوع التحديات المتعلقة بالمشي عند الشخص من خلال الملاحظة المرئية البسيطة، وإذا لم يتم متابعة الأمر فقد تؤدي هذه التحديات إلى قيود حركية إضافية وأحيانا آلام يشعر بها المريض”.

كما نوهت الى إن الأنظمة والأجهزة المتقدمة التي يوفرها مختبر تحليل المشي “بلس” توفر القياسات النوعية والتقارير عن حركات المريض الوظيفية من حيث وضعية الجسم والتوازن والمشي. كما تزود الكاميرات المتعددة والمتخصصة وكذلك البرامج الفريق المتخصص بانعكاسات حقيقية لأداء المريض الوظيفي وحالته مما يمنحهم الثقة في وصف العلاج ويساعد المريض على تحسين طريقة المشي لديه وتجعله اكثر حركة.

وقالت انه أضيفت علامة الزائد (+) إلى اسم مختبر تحليل المشي لتشير إلى توفر أنظمة علاجية متقدمة وأجهزة بمزايا متخصصة تصاحب بروتوكولات التمارين والتدريبات العلاجية المصممة لتحفيز أعلى أداء. يقدم البرنامج العلاجي من قبل فريق متعدد الاختصاصات من الخبراء العاملين بمركز قطر لإعادة التأهيل لتأمين مسار رعاية شامل للمريض.

يعزز مختبر تحليل المشي “بلس” الخدمات الحالية لعيادة تحليل المشي والتي تقدم تخطيط كهربائي للسطح والتوازن وحركية التمارين وخدمات الواقع الافتراضي. يتيح التخطيط الكهربائي للسطح تحليلاً دقيقاً لأي وظيفة عصبية وعضلية مصابة ويقدم تقييمًا وتسجيلًا حقيقيا للبيانات ويقيم الوضع العصبي والعضلي الهيكلي كما يدعم علاج الارتجاع البيولوجي أثناء التمارين العلاجية.

كذلك، تقدم الخدمات الخاصة بالتوازن والحركة عند أداء التمارين تقييماً وعلاجاً للتوازن ومشاكل قوام الجسم والحساسية الحركية باستخدام جهاز خاص يعمل بتقنية الحاسوب لعلاج مشاكل الحركة. أما الواقع الافتراضي، فيتيح للمرضى تجربة واقعية لبيئة اصطناعية من خلال تحفيز الدماغ للاعتقاد بأن ما يقوم المريض بتجربته هو واقع مشابه لواقع بديل.

يمكن للمرضى الحصول على تحويل لمختبر تحليل المشي “بلس” بعد إجراء فحص للأداء الأولي من قبل المختصين بمؤسسة حمد الطبية ومن ثم الدخول في نظام الفرز الخاص بالمختبر.

في حال تمت الموافقة على الحصول على هذه الخدمة، يتم وضع المريض في جدول المواعيد لزيارة المركز بعد التحقق من الحالة الوظيفية والصحية من قبل أطباء المختبر. يتم تنظيم جلسة تثقيف للمريض يشارك فيها أحد أفراد الأسرة أو الأوصياء على الرعاية كذلك يحصل المريض على تثقيف بالمختبر بشكل عام للاستعداد للزيارة التالية وذلك لضمان أفضل النتائج التشخيصية والعلاجية.