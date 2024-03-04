وزير الصحة العامة:  القطاع الصحي شهد تطورا كبيرا في خدماته منذ انطلاق برنامج جوائز نجوم التميز

خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز بمؤسسة حمد الطبية

وزير الصحة العامة: القطاع الصحي شهد تطوراً كبيراً في خدماته منذ انطلاق برنامج جوائز نجوم التميز

تم منح 28 جائزة ضمن ثلاث فئات رئيسية هي: الصحة والتعليم والبحوث لفرق المشاريع الفائزة، وتضمنت الجوائز أيضاً جائزة المدير العام، وجائزة نجم التميُّز، وجائزة النجم الصاعد، وجائزتي الاستحقاق

كرّمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة والمدير العام لمؤسسة حمد الطبية، الفائزين بجوائز نجوم التميُّز الحادي عشر لمؤسسة حمد الطبية لعام 2024 في الصحة والتعليم والبحوث، وجائزة المدير العام، والنجم المتميز والنجم الصاعد، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بفندق شيراتون جراند الدوحة.

وقد تم إطلاق برنامج جوائز نجوم التميُّز عام 2010 لتكريم الموظفين على التزامهم بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة والإشادة بالإنجازات المتميزة للموظفين. وقد تقدم أكثر من 3200 ترشيح لجوائز نجوم التميُّز منذ إطلاق البرنامج، تم اختيار أكثر من 400 فريق منها لتكريمهم على مساهمتهم البارزة في نجاح مؤسسة حمد الطبية في تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ان مؤسسة حمد الطبية شهدت منذ انطلاق برنامج نجوم التميز في عام 2010 تحولاً وتطوراً كبيراً في خدماتها وبجودة عالية وذلك في إطار التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجياتنا الصحية التي تؤكد على دعم وتشجيع القوى العاملة الماهرة، لتعزيز تقديم الرعاية المرتكزة على المريض وبناء مجتمع صحي على المستويين البدني والنفسي.

وأشارت سعادتها إلى أن ترشيحات هذا العام تضمنت العديد من المشاريع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 منوهة بهذا الصدد إلى أنه على مدار ثلاث سنوات، عملت فرق الرعاية الصحية بتفاني وجهد كبير لدعم استراتيجيات دولة قطر للتعامل مع هذه الأولويات الوطنية، وذلك بفضل خبرات والتزام كوادرنا من متخصصي الرعاية الصحية، والعمل جنباً إلى جنب مع قطاع الرعاية الصحية والجهات الحكومية المختلفة.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر تمكنت من تنفيذ استراتيجية شاملة لحماية السكان من فيروس كورونا (كوفيد-19) واستضافة بطولة كأس عالم آمنة وصحية وناجحة للغاية، إلى جانب الفعاليات والمناسبات الكبرى التي تستضيفها الدولة؛ معربة عن فخرها الكبير لما حققته فرق الرعاية الصحية المتخصصة من تقدم هائل في العديد من المجالات لتحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضانا وفق أعلى المعايير العالمية على الرغم من الطلب الهائل على الخدمات والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) واستضافة كأس العالم لكرة القدم.

من جانبه قال السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز خبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية أن برنامج نجوم التميز 2024 تلقى عدداً قياسياً من ترشيحات المشاريع بمعايير مرتفعة للغاية، منوهاً أن هذا الحفل يسلّط الضوء على المشاريع التي تم اختيارها في القائمة المختصرة، غير أن هناك أيضاً عدداً كبيراً من المشاريع الأخرى التي تستحق التقدير والإشادة.

وأعرب النعيمي عن جزيل الشكر والتقدير لكل من شارك في المشاريع المرشحة هذا العام والتي تجاوز عددها أكثر من 700 مشروع، مشيداً بالجهود التي يبذلها الآلاف من موظفي مؤسسة حمد الطبية التي سهلت تحقيق هذا التطور الملحوظ الذي تشهده المؤسسة في السنوات الأخيرة.

وخلال الحفل، تم منح 28 جائزة ضمن ثلاث فئات رئيسية هي: الصحة والتعليم والبحوث لفرق المشاريع الفائزة، وتضمنت الجوائز أيضاً جائزة المدير العام، وجائزة نجم التميُّز، وجائزة النجم الصاعد، وجائزتي الاستحقاق.

وقد فاز بجائزة المدير العام هذا العام مشروع “الممارسات الإكلينيكية الجديدة للرعاية الحرجة لحالات كوفيد-19″، والذي فاز أيضاً بجائزة نجوم التميُّز ضمن فئة الصحة، إذ ركز المشروع على تطبيق تعديلات على الممارسة الإكلينيكية للمساهمة في خفض معدل الوفيات.

الفائزون بجوائز نجوم التميُّز لعام 2024 :

جائزة المدير العام

مشروع “الممارسات الإكلينيكية الجديدة للرعاية الحرجة لحالات كوفيد-19”.

فئة الصحة

الجودة وسلامة المرضى: مشروع “حركة النظام الصحي الصديق للمسنين في قطر”.

تجربة المريض: مشروع “تعزيز رعاية المرضى وإمكانية الوصول للرعاية من خلال مركز الاستشارة العاجلة”.

الممارسة الإكلينيكية: مشروع “الممارسات الإكلينيكية الجديدة للرعاية الحرجة لحالات كوفيد-19”.

الأداء التشغيلي: مشروع “تحديث وترقية تكنولوجيا أنظمة المعلومات الصحية”.

الإنجاز التعاوني: مشروع “تحقيق التميُّز من خلال العمل الجماعي”.

فئة التعليم

مشروع “حماية الرضاعة الطبيعية للرُضع ذوي الحالات عالية الخطورة”.

فئة البحوث

مشروع ” التعاون البحثي الوطني لمؤسسة حمد الطبية في مجال فيروس كوفيد-19″.