خلال كلمتها في حفل افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2023

وزيرة الصحة: القطاع الصحي يلقى رعاية كبيرة من القيادة الحكيمة

وزيرة الصحة العامة تشيد بمدى مرونة قطاع الرعاية الصحية والقدرة على التكيف في الظروف الاستثنائية

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة في الثامن عشر من مارس منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2023 ، وذلك في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة تحت شعار “مرونة منظومة الرعاية الصحية في الأوقات غير الاعتيادية” بمشاركة أكثر من 3000 من كوادر الرعاية الصحية من خلال الحضور الشخصي وبالمشاركة الإفتراضية (عن بُعد).

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية أكبر مؤتمر من نوعه في المنطقة مخصص لجودة وسلامة الرعاية الصحية.

وقالت سعادتها في كلمتها الافتتاحية للمنتدى إن انعقاد هذا المنتدى بالحضور الشخصي لاول مرة منذ عام 2019 هاماً لاسيما عقب الظروف الاستثنائية التي أجبرت العالم في تغيير العديد من جوانب الحياة، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي توجب علينا في ذلك الوقت التكيف والقيام بأمورنا وواجباتنا بصورة مختلفة وهذا يعتبر مثال رائع على قدرة منظومة الرعاية الصحية على التكيف في الظروف الاستثنائية، والذي يمثل شعار المنتدى لهذا العام.”

واكدت سعادتها ان القطاع الصحي بدولة قطر يلقى اهتماماً وأولوية كبيرة من قبل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والذي أكد على أهمية عنصر المرونة والقدرة على التكيف في جميع خطط وسياسات بلدنا قطر.

وبيّنت سعادتها بهذا الصدد أن دولة قطر كانت في وضع جيد لمواجهة تحديات مثل جائحة كوفيد-19 بنجاح، وقد ساعدتنا رؤية قطر الوطنية 2030 على السعي لتحقيق التميز في تقديم الرعاية الصحية لكل من يعيش بالدولة لتعزيز صحة السكان ورفاههم.

وأشارت سعادتها أن دولة قطر بقيادة سمو الأمير تولي كذلك أهمية كبيرة للأمن الصحي العالمي، من خلال البرامج الإغاثية القطرية بإمداد الدول التي تمر بأزمات مثل الزلازل الأخيرة التي وقعت في تركيا وسوريا.

وأثنت وزيرة الصحة العامة بقدرة قطاع الرعاية الصحية على الاستجابة ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحة أنه من خلال العمل معاً عبر نظام الرعاية الصحية، وبالتعاون مع أفراد المجتمع، استطاعت فرق الرعاية الصحية في دولة قطر أن تحقق أدنى معدلات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحقيق أعلى معدلات التطعيم ضد الفيروس في العالم.

واشارت سعادتها إلى مساهمة قطاع الرعاية الصحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قائلةً:” استضافت دولة قطر بطولة رائعة حقاً تم الإشادة بها على نطاق واسع باعتبارها البطولة الأعظم على الإطلاق بعد 12 عاماً من التخطيط والتجهيز تحت رؤية وتوجيه قادة قطر. لعبت العديد من القطاعات من جميع أنحاء دولة قطر دوراً مهماً في نجاح البطولة، حيث أننا كنظام رعاية صحية قد كنا في طليعة هذه الجهود”.

وأوضحت أن التخطيط والتجهيز والتسليم لاستراتيجيتنا الشاملة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 تطلب جهداً رائعاً حقاً من قِبل فرق الرعاية الصحية من كافة أنحاء القطاع الصحي، وأنا ممتنة للغاية لكل من لعب دوره في تحقيق هذا الإنجاز الرائع.”

كما أشارت سعادتها إلى أنه على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قد جعلتا السنوات الثلاث الماضية من أكثر الأوقات تحدياً لموظفي الرعاية الصحية وبقاءاً في الذاكرة، ولكن على الرغم من ذلك فقد أحرزت فرق الرعاية الصحية المتفانية في دولة قطر تقدماً هائلاً بعيداً عن هذين المجالين من العمل لمواصلة تحسين وتعزيز جودة الرعاية المٌقدمة عبر النظام الصحي.

وسلطت وزيرة الصحة العامة الضوء على العديد من الإنجازات الرئيسية لقطاع الرعاية الصحية منذ عام 2020، ومنها:

افتتاح مستشفى عائشة بنت حمد العطية – ثاني أكبر مستشفى بمؤسسة حمد الطبية من حيث الحجم والسعة – مما يعمل على تقوية شبكة مستشفيات القطاع العام.

افتتاح 6 مراكز صحية جديدة وحديثة ليصبح العدد الإجمالي للمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 31 مركزاً مما يعمل على تحسين الرعاية المقدمة لأفراد المجتمع.

الحصول على لقب المدينة الصحية من قِبل منظمة الصحة العالمية لجميع البلديات الثمانية في دولة قطر، لتصبح الدولة الأولى في العالم التي تحقق هذا الإنجاز لجميع بلدياتها، بالإضافة إلى جوائز مماثلة لجامعة قطر والمدينة التعليمية.

حصول قسم طب الشيخوخة والرعاية المطوّلة بمؤسسة حمد الطبية على لقب مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية ومكافحة مرض الخرف، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات لمراكز متعاونة أخرى مع منظمة الصحة العالمية كمركز تحليل وبائيات الأمراض بكلية وايل كورنيل للطب في قطر المتخصص في فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً، والتهاب الكبد الفيروسي، والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعلاج إدمان التبغ بمركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية.

• تقديم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والخدمات الافتراضية الأخرى عبر قطاع الصحة العامة، بما في ذلك خط المساعدة الوطني المخصص للصحة النفسية، مما يجعل الوصول إلى الرعاية أكثر سهولة من أي وقت مضى.

• تقديم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والخدمات الافتراضية الأخرى عبر قطاع الصحة العامة، بما في ذلك خط المساعدة الوطني المخصص للصحة النفسية، مما يجعل الوصول إلى الرعاية أكثر سهولة من أي وقت مضى. الحصول على جائزة التميز في مجال الرعاية المرتكزة على المريض من قِبل منطمة بلينتري الدولية في 5 مرافق صحية تابعة لمؤسسة حمد الطبية مع الاعتراف رسمياً بتحقيق أعلى مستويات الإنجاز في الرعاية التي ترتكز على الفرد.

تم تصنيف 4 من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومركز سدرة للطب ضمن أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، مما يظهر مدى التزام القطاع الصحي بالجمع بين رعاية المرضى وإجراء البحوث الطبية والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والخبرات للمرضى.

وفي ختام كلمتها قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري انه على الرغم من تحقيق هذه الإنجازات المذهلة، فإننا ملتزمون بالمضي قدماً باستمرار، وسنركز جهودنا خلال عام 2023 على تنفيذ برنامج التأمين الصحي الوطني الجديد، وضمان استمرار ريادة نظام الرعاية الصحية في دولة قطر في مجال الجودة والسلامة في الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات على قدم المساواة مع أفضل الأنظمة الصحية عالمياً.”

وقد ركز منتدى الشرق الأوسط هذا العام على موضوع قدرة منظومة الرعاية الصحية على التكيف في الظروف الاستثنائية، وتناول برنامج المنتدى خمسة مسارات تعلُّم، وهي: علوم التحسين، الرعاية المتمحورة حول المريض، تحسين السلامة والقيمة وتدفق الخدمات، القيادة والمرونة والاستدامة، وصحة السكان.

تُعد نسخة هذا العام هي النسخة العاشرة لمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، ويعتبر المنتدى أكبر مؤتمر من نوعه في المنطقة مخصص لجودة الرعاية الصحية. ُعقد المنتدى خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس بفندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة وشهد برنامجه مشاركة مجموعة من أبرز خبراء الرعاية الصحية الدوليين والمحليين.

كما تضمن حفل افتتاح منتدى الشرق الأوسط إلقاء كلمات من قِبل كل من: الدكتور/ عبداللطيف الخال، نائب رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور كيدار مايت، الرئيس المشارك للمنتدى، والرئيس والمدير التنفيذي لمعهد تطوير الرعاية الصحية (IHI)، واللذان سلطا الضوء على أهمية الالتزام المستمر بالجودة والسلامة في الرعاية الصحية لتقديم أفضل النتائج للمرضى.

لمزيد من المعلومات حول المنتدى ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: MEF2023.hamad.qa