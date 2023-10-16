مشاركة أكثر من 2000 متخصص في الرعاية الصحية في منتدى الرعاية المتمركزة على الفرد 2023

شهد منتدى الرعاية الصحية المتمركزة على الفرد 2023، الذي استضافته مؤسسة حمد الطبية يوميّ 23،22 سبتمبر حضور ما يقارب 2000 متخصص في الرعاية الصحية، والذي يعتبر حدثاً فريداً بالتعاون مع مستشاري الرعاية الصحية المرموقين على المستوى الدولي من منظمة بلانتري الدولية. وقد ركز المنتدى على الالهام والابتكار والتكيف في مستقبل الرعاية المرتكزة على الفرد.

كما ركز المؤتمر، الذي يعقد سنوياً، على دعوة المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يتشاركون في إيجاد تجارب لتحسين النتائج الصحية وثقافة الرعاية الصحية للمريض والاسرة. تناول المنتدى هذا العام ثلاث محاور هي: الابتكار في ممارسة الرعاية المتمركزة على الفرد، الحنو والتعاطف وتطبيقهما عملياً في الواقع، والشراكة والتصميم المشترك للرعاية.

قال الدكتور عبدالله الأنصاري، رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك للمنتدى، إن الحضور استمعوا إلى المتحدثين المحليين والدوليين الذين قدموا أمثلة من الواقع على الرعاية المتمركزة على الفرد. وأضاف: “سررت بعدد العروض التقديمية والمتحدثين المقيمين في قطر الذين شاركوا في المنتدى هذا العام. وهذا يدل على أننا قد أنشأنا حقاً و نمتلك ثقافة الرعاية التي تركز على الفرد في مؤسسة حمد الطبية وفي قطر. كذلك، يظهر هذا المنتدى تفانينا المستمر في الرعاية التي تركز على الشخص ويعكس التزامنا الثابت بتقديم خدمات حانية وشاملة ومرتكزة على المريض.”

من جانبه قال السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين بمؤسسة حمد الطبية ، ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية والرئيس المشارك للمنتدى، أن المنتدى يشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقافة التميز التي تضمن حصول كل مريض على أفضل جودة من الرعاية في بيئة آمنة وحانية”.

تم تصميم برنامج المنتدى لتحفيز الحضور على التفكير بنقد وإبداع في مجال الرعاية المتمركزة على المريض، مقدمًا اقتراحات قابلة للتنفيذ واستراتيجيات يمكن للممارسين استخدامها لتعزيز تجربة المريض. وأضاف النعيمي: “إن رؤية العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية كحضور في هذا الحدث ومشاركتهم مع المتحدثين تظهر أهمية متزايدة للرعاية الموجهة نحو الفرد والتأثير الإيجابي الذي يحققه هذا المنتدى السنوي.”

وكان من بين المتحدثين الدوليين في هذا الحدث الخبير الأشهر في تجارب المرضى السيد دوغ جونسون من الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور يوجين سي نيلسون مدير قياس صحة السكان والمدير المشارك لمختبر الإنتاج المشترك في معهد دارتموث للسياسة الصحية والممارسة السريرية في كلية جيزل للطب في دارتموث، والسيدة ريجينا هوليداي الناشطة الداعمة للمرضى.

بدورها أعربت الدكتورة سوزان فرامبتون، رئيسة منظمة بلانتري الدولية، عن سرور المنظمة بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية مرة أخرى في المنتدى لعام 2023.

وقالت: “إن منظمة بلانتري هي منظمة غير ربحية تضع المعيار العالمي للتميز الذي يرتكز على الشخص عبر سلسلة الرعاية المستمرة. نحن نستخدم إطاراً مثبتاً قائماً على الأدلة يضع المرضى والأسر في قلب تجارب الرعاية التي تراعي توازن مقدم الرعاية من جهة وخصوصية المريض وصحة المجتمع من جهة أخرى.”

وأضافت: “يتماشى منتدى هذا العام تماماً مع إطار عملنا للتميز الذي يركز على الفرد، ويقدم مناهج مبتكرة وقابلة للتنفيذ لتمكين المؤسسات في كل مرحلة من مراحل رحلتها المتمركزة على الفرد من تقديم رعاية ذات قيمة وحنو. يسر منظمة بلانتري الدولية أن تدعم المنتدى، ويسعدنا رؤية التركيز المتزايد على التميز الذي يركز على الفرد في قطر والمنطقة”.

منظمة بلانتري الدولية هي منظمة غير ربحية تتعاون مع منظمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لتحويل كيفية تقديم رعاية المرضى. ويعتبر برنامج شهادة الرعاية المتمركزة على الفرد مجموعة من المعايير القائمة على الأدلة التي تحدد التميز في الرعاية التي تركز على الشخص في جميع أنحاء العالم.