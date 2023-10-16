مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي يعلن عن تعيين الدكتورة علياء المزروعي بمنصب رئيسة تنفيذية

يعلن مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي بفخر عن تعيين الدكتورة علياء المزروعي في منصب الرئيسة التنفيذية. تهدف الدكتورة علياء إلى قيادة المستشفى نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير، باعتمادها نهجًا شاملًا يركز على راحة المرضى والابتكار الطبي. وتعتزم على تعزيز قدرات المستشفى التقنية، وطرح العلاجات المبتكرة، والحفاظ على مكانته الريادية في تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية.

تتألق الدكتورة علياء في مجال الطب في الإمارات، وهذا التعيين يجعلها أول امرأة إماراتية تتولى منصب الرئيسة التنفيذية لمستشفى خاص في البلاد. فقد شغلت الدكتورة علياء سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لمستشفى راشد، وتقلّدت منصب المديرة التنفيذية بالإنابة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، الذي يُعد جزءاً من شبكة “مبادلة” للرعاية الصحية. وبفضل قيادتها الحكيمة، لعبت الدكتورة علياء دوراً حاسماً في حصول المركز على تصنيف “مركز التميز”.

وتعقيباً على التعيين الجديد، صرّح رئيس مجلس إدارة مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي السيد عبد الرحمن عبد العزيز خانصاحب قائلاً: “بكل فخر وسرور نرحب بالدكتورة علياء في مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي. أنا على ثقة تامة بأن مهارات الدكتورة علياء المتنوعة ونهجها الإنساني واهتمامها براحة المرضى، إلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات تجعلها القائدة المثالية لتقديم تجارب استثنائية لمرضانا ورفع مستويات الجودة في هذا القطاع. نحن على يقين بأنها ستحقق رؤيتنا في جعل مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي منارة رائدة تقدم إجراءات طبية مبتكرة وخدمات رعاية صحية متميزة، وذلك في إطار من الفخامة الفائقة من فئة الخمس نجوم”.

وفي هذه المناسبة، أعربت الدكتورة علياء عن سرورها قائلة: “إنه لشرف كبير لي تولي هذا المنصب، وأن يكون لي الامتياز في خدمة مرضى مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي، وقيادة مسيرة نمو المستشفى، ورسم مستقبله. إنني ملتزمة بتقديم رعاية استثنائية للمرضى، وسأعمل بلا كلل على توظيف قدراتي وسأبذل أقصى الجهود جنباً إلى جنب مع فريقنا المتميز وأفضل الكفاءات في مجال الرعاية الصحية سعياً للمحافظة على معايير الرعاية الصحية الرفيعة التي يشتهر بها مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي”.

استهلت الدكتورة علياء مسيرتها المهنية كجرّاحة متخصصة في مستشفى راشد، قبل أن تشغل منصب جرّاحة استشارية. ثم عُيّنت كرئيسة تنفيذية لمستشفى راشد في عام 2014، وهو المنصب الذي شغلته حتى عام 2019، قبل أن تتولى قيادة مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري التابع لشبكة “مبادلة” للرعاية الصحية من عام 2019 حتى عام 2022، حيث ساهمت بجدارة في تقديم الرعاية الصحية المميزة. تتميز الدكتورة علياء بمهاراتها الجراحية الاستثنائية وشهاداتها الدولية، حيث أتمت دراستها في مجال الجراحة والطب وتخرجت من كلية دبي الطبية للبنات واستكملت دراساتها العليا في جراحة الجهاز الهضمي وزراعة خلايا البنكرياس في مستشفى جامعة جنيف في سويسرا. يأتي هذا التعيين في إطار جهود مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي لتعزيز مكانته كمزود رائد للرعاية الصحية. منذ تأسيسه، كرّس المستشفى مهمته لتلبية احتياجات المرضى بكفاءة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية ومعالجة الحالات الطبية المعقدة بمهنية عالية. في يوليو 2021، كان مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي سباقا ورائدا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في تقديم نظام جراحي مبتكر (كوري)، يُعتبر حلاً متقدمًا لإجراء عمليات جراحية بمساعدة الروبوت.

وقد أظهرت هذه العملية مرة أخرى التزام المستشفى بالتقنيات الطبية المبتكرة والرعاية الفردية. وفي مايو 2022، وقّع مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي اتفاقية تعاون مع جون هوبكنز ميديسين إنترناشيونال، وهو واحد من أكبر منظومات الرعاية الصحية في العالم. عزز هذا التعاون مكانة المستشفى كأحد المستشفيات الخاصة النادرة في منطقة الخليج التي تمتلك القدرة على تقديم برنامج الأطباء الزائرين بالتعاون مع هذا المقدم العالمي للرعاية الصحية.