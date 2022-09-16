مستشفى “ ذا فيو ” قطر The View Hospital

معايير عالمية لرعاية مميزة

مستشفى “ذا فيو” قطر The View Hospital نموذج للرعاية الصحية الحديثة على وقع رؤية طبية تخوّله أن يحتل مكانة رائدة كمزوّد لخدمات الرعاية الصحية الشاملة. الإنطلاق المرتقب لمستشفى “ذا فيو” يشكل خطوة متميزة وقيمة مضافة على مستوى القطاع الصحي الخاص في دولة قطر حيث سيقدم خدمات حديثة ترتكز على أنماط الحياة الصحية عبر برامج شاملة تلبي احتياجات المجتمع كافة.

المستشفى الجديد هو جزء من شركة “اليغانسيا للرعاية الصحية “(Elegancia Healthcare) التابعة لمجموعة “إستثمار” القابضة. ولدى المجموعة عدد من المستشفيات الدولية في محفظتها المتنامية.

يقدم المستشفى الجديد الخبرة ويعمل على تعزيز بيئة التعلّم، من خلال فِرَق مهنية متعددة التخصّصات وأنظمة متطوّرة. بهدف تقديم جودة رعاية تعادل أو تتجاوز أفضل المستشفيات في أنحاء العالم.

يعمل مستشفى “ذا فيو” على رفع مستوى تقديم الرعاية الصحية في قطر، وذلك من خلال الجمع بين الخبرة السريرية والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية التي تتمحور حول المريض. ويتم دعم هذا الإلتزام بالتميّز من خلال علاقة المستشفى الوثيقة مع مزود الرعاية الصحية المعروف عالميًا Cedars-Sinai الذي صُنف كثاني أفضل مستشفى في الولايات المتحدة والمستشفى الأفضل (رقم 1) في ولاية كاليفورنيا، وذلك ضمن “أفضل المستشفيات 2022–2023” حسب تصنيف U.S. News & World Report.

خدمة مميّزة وعناية راقية

يسعى مستشفى “ذا فيو”، وهو منشأة جديدة للرعاية الصحية فريدة من نوعها في قطر، لإحداث التحوّل النوعي للرعاية الصحية في الدولة خصوصًا لمرضى الدرجة الأولى. يقع المستشفى في جزيرة القطيفية المجاورة لجزيرة اللؤلؤة – قطر والتي تتمتع بإطلالة رائعة على كتارا ومارينا لوسيل. يتألف من 3 اجنحة ملكية و62 جناحًا فخمًا آخر، 3 منها رئاسية و9 أجنحة سفراء و50 جناحًا لكبار الشخصيات، ويضم 240 سريرًا. إضافة إلى 10 غرف عمليات، و12 وحدة عناية مركزة، و12 وحدة عناية مركزة أخرى لحديثي الولادة، وذلك على مساحة تصل إلى حوالى 101000 متر مربع. ويقدّم العديد من مراكز التميّز في الأقسام الطبية والعناية المثلى والتي ترضي المرضى. كما يوفّر برامج وخدمات شاملة تلبي احتياجات الرعاية الصحية وتساعد في الحفاظ على أنماط حياة صحيّة للمجتمع، وذلك عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية.

يضع مستشفى “ذا فيو” قطر معايير جديدة على مستوى الجودة والابتكار، في رعاية المرضى الى جانب البحث والتعليم وخدمة المجتمع، لتكون هذه المنشأة رائدة الرعاية الصحية من دولة قطر الى العالم. شركة “إليغانسيا للرعاية الصحية” بالشراكة والتعاون مع Cedars-Sinai الرائـدة في الخدمـات الطبيـة في كاليفورنيـا، يعملان معاً لبناء منشأة تلبي أعلى معايير الجودة العالمية.

يهدف المستشفى إلى توفير العلاجات الرائدة للمرضى في بيئة متميزة تجتمع فيها السلامة والراحة والتعاطف والأخلاقيات الطبية، متجاوزة معايير الرعاية الصحية التقليدية.

ولتلبية الخدمات الرئيسية التي يطلبها المرضى عادةً في الخارج، سيقدم المستشفى خدمات متخصصة للرعاية المعقدة بخبرات دولية، ما يوفر أفضل المتخصصين الطبيين والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير تجربة فريدة وإيجابية للمرضى في قطر.

شهادات وإيضاحات

قال الرئيس التنفيذي لشركة “إستثمار القابضة” هنريك كريستيانسن: “بعد إصدار قانون التأمين الصحي الإلزامي مؤخرًا في قطر، من المتوقع أن يزداد الطلب على مرافق الرعاية الصحية الخاصة. لذلك، هدفنا هو تطوير الرعاية المتكاملة والمقدّمة من قبل فريق مستشفى “ذا فيو“ للمرضى في قطر والمنطقة “. وأضاف: “نحن ملتزمون بمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في الدولة بعد التركيز على التحول من الاعتماد الكبير للقطاع العام إلى مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وسيقدم المستشفى المميّز والمكون من 15 طابقًا، مجموعة واسعة من الخدمات الطبّية باستخدام نهج متعدد التخصصات مع نظام فعّال لتقديم الخدمات الصحية، وتكامل وتنسيق الرعاية واعتماد أعلى المعايير وأفضل الممارسات في رعاية المرضى”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إليغانسيا للرعاية الصحية” بسام الصيّاد: “سيوفر مستشفى “ ذا فيو” برامج شاملة للمرضى الداخليين والخارجيين، مع مراكز سريرية متخصصة ومجهّزة بأحدث التقنيات. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحيّة عالية الجودة محليًا حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الأشخاص من الحصول على أفضل رعاية بالقرب من المنزل والعائلة”. وأضاف: “إن ارتباطنا مع Cedars-Sinai ذات الشهرة العالمية يمنحنا ميزة لخدمة مصالح المرضى وتلبية احتياجاتهم في جميع أنحاء البلاد من دون الحاجة إلى السفر من أجل العلاج في الخارج”.

تركِّز خدمات المستشفى على صحة المرأة والأسرة، وصحة القلب، والعناية بمرضى السكري، وطب الأسنان، والأمراض الجلدية، والتصوير التشخيصي، والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، والأمومة، وطب حديثي الولادة ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وأمراض الكلى، وطب الأعصاب، وطب العيون، وجراحة العظام، وطب الأطفال، والعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل والجراحة التجميلية، وأمراض الرئة، وأمراض الروماتيزم. كما يوفر مستوى شاملًا جديدًا من الخبراء والرعاية الصحية المميّزة في مكان واحد متميز، مما يوفر للمرضى وعائلاتهم تجربة استثنائية وأمانًا صحيًّا ونفسيًّا.

إنطلاقة ثابتة وواعدة

وكان قد تم في وقت سابق عقد اتفاقية توريد معدات طبية بين “اليغانسيا للرعاية الصحية”، مشغل مستشفى “ذا فيو”، و”علي بن علي الطبية”، وذلك في حفل توقيع أقيم بمقر الشركة في مدينة لوسيل. بموجب هذه الاتفاقية، توفّر شركة “علي بن علي الطبية” أحدث معدات الأشعة وأكثرها تقدمًا لمستشفى “ذا فيو”، الذي يعتبر من أحدث المستشفيات وأكثرها تطوّرًا في الدوحة.

أما قدرة المستشفى الإستيعابية فتصل إلى 23 ألف زائر في الغرف وأكثر من 300 ألف زائر في العيادات الخارجية.

إلى جانب استخدام معدات الأشعة الأفضل ضمن فئتها وأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، سيعمل المستشفى أيضًا على علاج المرضى من خلال الوسائل الطبيعية، باستخدام وسائل الراحة والاستشفاء المصمّمة بشكل علمي وذكي، مثل الحديقــة العلاجية المصممــة وفق أعـلـى معايير الفخامــة لتسريع عمليــة التعافي في بيئــة طبيعيــة هادئــة، بالإضافة الى الأحواض المائية، مما يقدم تجربة لا مثيل لها للمرضى.

وبهذا يمثّل انطلاق مستشفى “ذا فيو” الجديد خطوة كبيرة في توسيع دور القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية في قطر، وهو هدف رئيسي لوزارة الصحة وعنصر مهم في رؤية قطر 2030. كما يُنتظَر أن يُشكِّل علامة مميّزة في قطاع الصحّة القطري خصوصًا والخليجي عمومًا، ووجهة ثابتة لما ستكون عليه الرعاية الصحيّة الراقية في المستقبل.

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