مركز ماربل الطبي

نقطة تحوّل إيجابية في القطاع الصحي في دولة قطر

كانت إنطلاقة مركز ماربل الطبي في العام 2016 لتقديم خدمات طبية عالية المستوى في مجال طب الأسنان والأمراض الجلدية وأمراض النساء والولادة؛ مع مرور الوقت، توسّع المركز أكثر فأكثر وتمت إضافة العديد من الخدمات والأقسام إلى أن تم في مطلع العام الحالي افتتاح مركز ماربل بلس الطبي بأقسام مختلفة بما فيه قسم العمليات الجراحية وفق أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

مركز ماربل الطبي في منطقة الدفنة ومركز ماربل بلس الطبي في منطقة الوسيل هما اليوم من أهم المراكز الطبية حيث يشكّلان نقطة تحوّل إيجابية في القطاع الصحي في دولة قطر من خلال الجمع بين الخدمات الطبية عالية الجودة والفخامة مع الحرص على راحة المريض بالدرجة الأولى.

يعتبر المركز من أكثر المراكز إبتكاراً وتميزاً نظراً لما يقدمه من خدمات طبية شاملة إلى جانب الخدمات التجميلية في آن معاً وفي مكان واحد، وجميع تلك الخدمات تتم وفق أعلى مستوى من الخدمة والراحة. يسعى المركز إلى دعم نظام الرعاية الصحية في دولة قطر وتطويره مع توسيع نطاق الخدمات سواء داخل الدولة او خارجها والتركيز على المريض بما يلبي احتياجات النمو السكاني المتغيّر.

مهنيّة عالية

إن جميع الخدمات التي يقدمها المركز، سواء الطبية او التجميلية، يتم تقديمها من قبل فريق من الأطباء ذوي خبرة عالية ومهنية عالية في مختلف التخصصات، لديهم القدرة في التعامل مع المرضى بصبر حتى ينال المريض أفضل علاج وأفضل النتائج. يخضع الأطباء بشكل دائم الى ورشات تدريبية لمواكبة أحدث التغيرات في عالم الطب وإضافتها الى مركز ماربل الطبي والى دولة قطر. إن أطباء مركز ماربل الطبي هم “ صانعو ابتسامة بمختلف المجالات.

أجهزة ومعدات بمواصفات طبية عالمية

منذ بداية انطلاقة مركز ماربل الطبي، كان لدى القيّمون حرص شديد على توفير الراحة للمرضى وضمان حصولهم على خدمة طبية متميزة في جو من الراحة والفخامة عبر فريق طبي مدرّب جيّداً، ولكي تكتمل هذه الخدمات كان لابد من استقدام احدث الأجهزة والتقنيات الطبية وتوفير خيارات شاملة للمعدات الطبية. يوفر المركز أحدث أجهزة السونار والأشعة وجهاز الطبقي المحوري، وأجهزة علاجات الأسنان، أجهزة العلاج الفيزيائي، أجهزة الأشعة البانورامية؛ وعلى مستوى الخدمات التجميلية يوفر القسم أجهزة نحت الجسم، أجهزة الليزر، تنظيف البشرة، أجهزة تبييض الأسنان، وأجهزة الشفط وحقن الدهون.

أبرز الخدمات والأقسام الطبية

قسم الأسنان وجراحة الفم

يقدم هذا القسم خدمات الزرع الفوري والجراحة بواسطة الليزر والتقويم، ومعالجة العصب بجلسة واحدة، فضلاً عن الخدمات الطبية التجميلية للأسنان سواء التنظيف وتصحيح الإبتسامة والحشوات التجميلية وتصبّغات اللثة. في القسم أيضاً عيادة الأسنان للأطفال لتقديم الخدمات الطبية على اختلافها. أبرز الخدمات التي يقدمها القسم:

فينير الأسنان ( ابتسامة هوليود ).

ابتسامة هوليود الفينير المتحرك .

الحشوات التجميلية .

علاج تصبّغات اللثة بالليزر .

تصحيح الابتسامة اللثوية (Gummy Smile).

تبيض الأسنان (4D).

تنظيف وتلميع الأسنان .

عيادة علاج العصب ومعالجة العصب

بجلسة واحدة .

علاج رائحة الفم الكريهة .

علاج صرير الأسنان .

قسم الأنف والأذن والحنجرة لتشخيص الأمراض ومعالجتها سواء طبياً او جراحياً؛ ومن أبرز الخدمات:

التهاب الجيوب الأنفية .

التهاب البلعوم واللوزتين .

مشاكل السمع .

اضطرابات النطق والكلام .

مشاكل التوازن والدوار .

مشاكل الأذن الوسطى .

ترقيع الطبلة .

التدخلات الجراحية على اختلافها مثل :

تصحيح انحراف الحاجز الأنفي .

استئصال اللوزات والناميات .

استئصال الزوائد اللحمية .

ترقيع طبلة الأذن .

تنظير الحنجرة .

طب الأسرة والباطنية

يتم تقديم الخدمات الطبية لأفراد الأسرة كافة من استشارات طبية وفحوصات مخبرية شاملة وخدمات شاملة لأبرز الأمراض والمشاكل الصحية. تتمثّل أبرز الخدمات التي تقدمها عيادة طب الأسرة:

متابعة الأمراض المزمنة مثل السكري

وارتفاع ضغط الدم .

متابعة حالات أمراض الدم لاسيما حالات

فقر الدم .

اضطرابات الجهاز الهضمي .

اضطرابات الجهاز التنفسي والحساسية .

علاج حالات الكوليسترول والدهون الثلاثية .

تخطيط القلب .

الموجات فوق الصوتية للمرارة .

علاج وتشخيص الأمراض المتعلقة بالنوم ( اضطرابات النوم والقلق والأرق ).

اضطرابات النوم والقلق والأرق فحوصات طبية شاملة للرجال من عمر 40 وما فوق .

وما فوق فحوصات طبية شاملة للنساء من عمر 35 وما فوق .

وما فوق مراقبة النمو وعلاج قصر القامة للأطفال .

لرعاية الاطفال حديثي الولادة وحتى سن المراهقة، وفي العيادة أيضاً هناك وحدة متخصصة في تطعيمات الأطفال بحسب الجدول المعتمد. تتميز عيادة طب الأطفال بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للأمهات حول أهمية الرضاعة الطبيعية.

علاج حالات الربو الشعبي وحساسية الصدر .

علاج فقر الدم وسوء التغذية .

الكشف عن التشوهات الخلقية عند الأطفال .

تثقيف الأمهات حول الرضاعة الطبيعية والتغذية الصناعية .

علاج حالات الاسهال التهاب المعدة والأمعاء .

التهاب المعدة والأمعاء علاج وتشخيص اليرقان .

قسم النساء والولادة والجراحة

يقدم الاطباء في هذا القسم العديد من الخدمات الطبية منها على سبيل المثال معالجة تأخر الحمل وضعف الإخصاب والعقم، ومن الخدمات أيضاً التجميل النسائي الداخلي والخارجي.

معالجة تأخر الانجاب وضعف الإخصاب والعقم .

الحمل المساعد والجراحة النسائية .

متابعة الحوامل وتصوير رباعي الأبعاد للجنين .

اضطرابات الدورة الشهرية وعلاجها .

علاج تكيس المبايض .

الحقن داخل الرحم IUI.

التجميل النسائي الداخلي والخارجي .

علاج الالتهابات المهبلية والتهابات عنق الرحم .

الكشف المبكر عن السرطانات .

تشخيص حالات الاسقاطات المتكررة .

عيادة التغذية

يلعب أخصائيو التغذية دوراً رئيسياً في الرعاية الصحية، حيث يقدمون الإرشادات والتوصيات ليقوموا بعد ذلك بتحديد مشاكل التغذیة وتقییم الحالة التغذویة للمرضى مع تطویر خطط النظام الغذائي وتقدیم المشورة للمرضى بشأن تعدیلات النظام الغذائي الخاصة.

من أبرز الخدمات التي يتم تقديمها في عيادة التغذية:

تعزیز وحمایة صحة الجمھور في المجتمع وتقييمها .

توفیر استراتیجیات للوقایة من الأمراض المتعلقة بالتغذیة .

إدارة عملیة إنتاج أغذیة فعالة من حیث التكلفة وتوزیع وجبات خفیفة عالیة الجودة.

العمل مع شركات الأغذیة والأدویة لتوفیر الأبحاث وتطویر المنتجات وتثقیف المستھلكین .

ترویج وتسویق منتجات غذائیة وتغذویة أفضل في بیئة العمل .

قسم جراحة التجميل

تُقدم عيادة الجراحة التجميلية في مركز ماربل الطبي في قطر إستشارات لجراحات تجميل الوجه والثدي ونحت الجسم والترميم وعلاجات الطب التجميلي. تضمن عمليات التجميل في مركز ماربل الطبي تقديم أفضل النتائج، في أقصر فترة تعافي. ومن خلال خدماتنا الجديدة في الجراحة التجميلية والطب، يمكن لأهل قطر الحصول على أفضل خدمات التجميل التي يختارونها. يعتمد مركز ماربل الطبي على توفير أشهر جراحي التجميل من أوروبا.

أما العلاجات التي يقدمها القسم:

شد الجفون العلوية .

شد الجفون السفلية .

غمّازة .

حقن الدهون الذاتية للوجه .

شفط دهون الوجه .

شفط دهون اللغلوغ ( ازالة اللغلوغ ).

ازالة اللغلوغ شفط دهون الجسم ( المنطقة الواحدة ).

المنطقة الواحدة تكبير الصدر .

شد الثدي .

تصغير صيوان الأذن .

عملية تجميل الأنف .

شد الوجه .

حقن الجسم بالدهون .

شد الفخدين .

شد الذراعين .

شد البطن .

قسم الجلدية والتجميل لعلاج الأمراض والمشاكل الجلدية على اختلافها، مثل:

علاج أمراض حب الشباب والثآليل والأورام الحميدة وفطريات الجلد .

أمراض الشعر وعلاج حالات الصلع الوراثي عبر تقنية الخلايا الجذعية المجهرية .

علاج الحروق والجروح والندبات .

التسريب الوريدي للفيتامينات .

التسريب الوريدي للحديد .

ندوب حب الشباب .

علاج الكيسات أو علاج الخراجات .

البقع الداكنة والكلف .

التجميل والليزر والفيلر والبوتوكس .

ابر النضارة المضاعفة ( بروفايلو + بروفاوند ).

بروفايلو بروفاوند البلازما الذهبية للشعر والوجه .

خيوط شد الوجه .

الميزوثيرابي والديرمابن .

إزالة الشعر الغير مرغوب به ( الليزر البارد ).

الليزر البارد إزالة الوشم والكلف والنمش .

علاج توسع الأوعية الدموية السطحية (Telangiectasia).

التقشير الوردي .

علاج تساقط الشعر الوراثي والصلع بالخلايا الجذعية المجهرية .

يوفر هذا القسم أحدث الأجهزة مع مواكبة التطورات لاستقطاب أهم التقنيات الطبية؛ ومن أهم الاجهزة المتوفرة في المركز:

ليزر ازالة الشعر ( الليزر البارد ).

الليزر البارد ليزر تشقير الشعر الوبري .

الليزر الكربوني ( تقشير هوليود ).

تقشير هوليود الهايفو لشد الوجه والرقبة وتحديد الفك بدون جراحة .

ليزر الفراكشينال لعلاج الندبات وآثار حب الشباب والجروح والتصبغات .

ليزر الفيتامينات لنضارة وحيوية البشرة وعلاج المسام والتصبغات .

تقنية الماكرونيدلنغ – راديوفريكونسي لنضارة البشرة وشدّها .

راديوفريكونسي لنضارة البشرة وشدّها تقنية المورفيوس لنضارة البشرة وشدّها .

قسم الإستجمام الطبي

يتميز هذا القسم بتقديم خدمات عالية الجودة على يد فريق عمل متخصص. أما أبرز الخدمات:

تحليل دقيق للبشرة .

تنظيف البشرة المائي والعميق ( الهايدرافيشل ).

الهايدرافيشل تنظيف البشرة بالذهب .

تدليك الجسم الطبي .

تدليك التصريف الليمفاوي .

غرفة الساونا وغرفة البخار .

الحجامة الجافة .

نحت الجسم بأحدث الأجهزة ( فيورا – أوندا ).

الإبتكار والتميز

يضع القيّمون في مركز ماربل الطبي خطط وأهداف مستقبلية تهدف الى دعم القطاع الصحي في الدولة ليكون بمثابة قيمة مضافة له من خلال تقديم خدمات طبية ذات مستوى عالمي وتوفير رعاية طبية عالية الجودة بأسعار معقولة لكل مواطن ومقيم في دولة قطر؛ مع السعي نحو الابتكار الدائم والتميز ومتابعة احدث التطورات ومواكبتها ليكون دوماً السبّاق في تقديم خدمات طبية وتجميلية بمواصفات عالمية.

يهدف المركز كذلك الى التوسع أكثر سواء داخل دولة قطر أو خارجها في الدول المجاورة وتطوير السياحة العلاجية في قطر.