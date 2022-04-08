مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬يحتفل‭ ‬بمرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬انطلاقة‭ ‬مستشفى جراحات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬ماربل‭ ‬بلس

المدير‭ ‬العام الدكتورة‭ ‬ديمة‭ ‬شحاده

“نسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ورفده‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر”

حقق‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬إنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬جعلته‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬والأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬وأمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬والطب‭ ‬التجميلي‭ ‬وغيرها‭. ‬النجاحات‭ ‬المتميزة‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تُترجم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوسع‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬فكانت‭ ‬انطلاقة‭ ‬مستشفى‭ ‬جراحات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬ماربل‭ ‬بلس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الوسيل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ليشكل‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬وعلامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والتجميلية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭. ‬مجلة‭ ‬“المستشفى‭ ‬العربي”‭ ‬التقت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المركز‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديمة‭ ‬شحاده‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سعده،‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬تناولا‭ ‬فيه‭ ‬انطلاقة‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬والرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬التوسع‭ ‬التي‭ ‬تُوّجت‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬بلس‭. ‬

هلا‭ ‬حدثتنا‭ ‬عن‭ ‬نشأة‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭. ‬متى‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬تسعون‭ ‬الى‭ ‬تحقيقها؟

لقد‭ ‬كانت‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬مع‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدفنة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬بجودة‭ ‬تنافسية‭ ‬وعالمية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬عالمياً‭ ‬ونسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬للإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭. ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬والسنوات‭ ‬تمكّنا‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬نقدمها،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬قمنا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بافتتاح‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬بلس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الوسيل‭ ‬ليشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬عملنا‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة؟‭ ‬

القيم‭ ‬المضافة‭ ‬عديدة‭ ‬كتقديم‭ ‬جراحات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد،‭ ‬توفير‭ ‬غرف‭ ‬إقامة‭ ‬للمرضى‭ ‬فارهة‭ ‬وذات‭ ‬طابع‭ ‬فندقي،‭ ‬وأيضاً‭ ‬تقديم‭ ‬قسم‭ ‬استثنائي‭ ‬كقسم‭ ‬الإستجمام‭ ‬الطبييما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬غرف‭ ‬الساونا‭ ‬والبخار‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭. ‬إن‭ ‬خدماتنا‭ ‬تضاهي‭ ‬الخدمات‭ ‬الفندقية‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬ماربل‭ ‬بلس‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬نسعى‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أكثر‭ ‬الأطباء‭ ‬خبرة‭ ‬ومهارة،‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ورفده‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬المجالات‭ ‬الطبية‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬شاملة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬التجميلية‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬معاً‭ ‬وفي‭ ‬مكان‭ ‬واحد،‭ ‬وجميع‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬تتم‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬والراحة‭.‬إن‭ ‬ما‭ ‬نسعى‭ ‬إليه‭ ‬دائما‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وتطويره‭ ‬مع‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬المتغيّر‭.‬

نود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬أيضاً‭ ‬الإضاءة‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬الأطباء‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المركز؟

أطباء‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬هم‭ ‬“صانعو‭ ‬ابتسامة‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات”‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬شعارنا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حيث‭ ‬اننا‭ ‬نبدي‭ ‬حرصاً‭ ‬شديداً‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الأطباء‭ ‬عالمياً‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الأطباء‭ ‬الزائرين‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬شهرياً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬كأشهر‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيران‭ ‬والخليج‭. ‬فجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المركز،‭ ‬سواء‭ ‬الطبية‭ ‬او‭ ‬التجميلية،‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة‭ ‬عالية‭ ‬ومهنية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬لديهم‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المرضى‭ ‬بصبر‭ ‬حتى‭ ‬ينال‭ ‬المريض‭ ‬أفضل‭ ‬علاج‭ ‬وأفضل‭ ‬النتائج‭.‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬يخضع‭ ‬الأطباء‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬الى‭ ‬ورشات‭ ‬تدريبية‭ ‬لمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطب‭ ‬وإضافتها‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬وإلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭. ‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬الأدوات‭ ‬والمعدات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لديكم‭ ‬ومدى‭ ‬مواءمتها‭ ‬للمعايير‭ ‬الطبية‭ ‬العالمية؟

مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطب‭ ‬وتوفيرها‭ ‬لجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭. ‬إن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬والتمريضي‭ ‬ذي‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهنية‭ ‬العالية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكتمل‭ ‬باستقدام‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬لكي‭ ‬يحصل‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬مبتغاه‭.‬

من‭ ‬هنا،‭ ‬أبدينا‭ ‬حرصاً‭ ‬شديداً‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اننا‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬دائم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفيره‭ ‬لمرضانا،‭ ‬حيث‭ ‬نوفر‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬السونار‭ ‬والأشعة‭ ‬وجهاز‭ ‬الطبقي‭ ‬المحوري،‭ ‬وأجهزة‭ ‬علاجات‭ ‬الأسنان،‭ ‬أجهزة‭ ‬العلاج‭ ‬الفيزيائي،‭ ‬أجهزة‭ ‬الأشعة‭ ‬البانورامية؛‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬التجميلية‭ ‬يوفر‭ ‬القسم‭ ‬أجهزة‭ ‬نحت‭ ‬الجسم،‭ ‬أجهزة‭ ‬الليزر،‭ ‬تنظيف‭ ‬البشرة،‭ ‬أجهزة‭ ‬تبييض‭ ‬الأسنان،‭ ‬وأجهزة‭ ‬الشفط‭ ‬وحقن‭ ‬الدهون‭. ‬

المدير‭ ‬التنفيذي الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سعده

“نوفر‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أكثر‭ ‬الأطباء‭ ‬مهارة‭‬”

ما‭ ‬هي‭ ‬الأقسام‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية ‭ ‬المتوفرة‭ ‬لديكم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬ومركز‭ ‬ماربل‭ ‬بلس؟

في‭ ‬الواقع،‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬الطبية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والتي‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬بحيث‭ ‬يجد‭ ‬المريض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬طبية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أكثر‭ ‬الأطباء‭ ‬مهارة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تقنيات‭ ‬وأجهزة‭ ‬طبية‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬تطوراً‭.‬

بالنسبة‭ ‬لسؤالكم‭ ‬عن‭ ‬الأقسام،‭ ‬فهي‭ ‬على النحو‭ ‬التالي‭:‬

قسم‭ ‬العمليات‭ ‬وغرف‭ ‬إفاقة‭ ‬المرضى

يجري‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬عمليات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬وهو‭ ‬مجهز‭ ‬بأحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬برفقة‭ ‬قسم‭ ‬التخدير‭ ‬والانعاش‭ ‬والمختبر‭ ‬والأشعة‭ ‬وفريق‭ ‬طبي‭ ‬وتمريض‭ ‬متمرس‭ ‬لأجراء‭ ‬العمليات‭ ‬مع‭ ‬اتباع‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬التعقيم‭ ‬والنظافة‭.‬

قسم‭ ‬جراحة‭ ‬التجميل

تقدم‭ ‬عيادة‭ ‬الجراحة‭ ‬التجميلية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬استشارات‭ ‬لجراحات‭ ‬تجميل‭ ‬الوجه‭ ‬والثدي‭ ‬ونحت‭ ‬الجسم‭ ‬والترميم‭ ‬وعلاجات‭ ‬الطب‭ ‬التجميلي‭. ‬

قسم‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميل‭ ‬والليزر

‭ ‬لعلاج‭ ‬الأمراض‭ ‬والمشاكل‭ ‬الجلدية‭ ‬على‭ ‬اختلافها،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬مع‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أهم‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭. ‬

قسم‭ ‬الأسنان‭ ‬وجراحة‭ ‬الفم

يقدم‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬خدمات‭ ‬الزرع‭ ‬الفوري‭ ‬والجراحة‭ ‬بواسطة‭ ‬الليزر‭ ‬والتقويم،‭ ‬ومعالجة‭ ‬العصب‭ ‬بجلسة‭ ‬واحدة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬التجميلية‭ ‬للأسنان‭ ‬سواء‭ ‬التنظيف‭ ‬وتصحيح‭ ‬الإبتسامة‭ ‬والحشوات‭ ‬التجميلية‭ ‬وتصبّغات‭ ‬اللثة‭. ‬في‭ ‬القسم‭ ‬أيضاً‭ ‬عيادة‭ ‬الأسنان‭ ‬للأطفال‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬اختلافها‭. ‬

قسم‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي

يوفر‭ ‬القسم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬عدّة‭ ‬مثل‭ ‬التصريف‭ ‬الليمفاوي‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬لعلاج‭ ‬الوذمات‭ ‬واحتباس‭ ‬السوائل،‭ ‬الحجامة‭ ‬الجافة‭ ‬والانزلاقية‭ ‬لتنشيط‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬وتسليك‭ ‬مسار‭ ‬الطاقة‭ ‬وعلاج‭ ‬آلام‭ ‬الظهر،‭ ‬علاج‭ ‬أمراض‭ ‬الروماتيزم‭ ‬والعظام‭ ‬وخشونة‭ ‬المفاصل‭ ‬باستخدام‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬وجهاز‭ ‬التحفيز‭ ‬الكهربائي‭ ‬والأشعة‭ ‬تحت‭ ‬الحمراء،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

جراحة‭ ‬العظام

يقدم‭ ‬قسم‭ ‬جراحة‭ ‬العظام‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬حالات‭ ‬العظام‭ ‬واجراء‭ ‬التدخلات‭ ‬والجراحات‭ ‬اللازمة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الكسور،‭ ‬مناظير‭ ‬المفاصل،‭ ‬علاج‭ ‬الامراض‭ ‬الروماتيزمية‭ ‬وآلام‭ ‬المفاصل،‭ ‬آلام‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬وجراحات‭ ‬الغضروف‭ ‬والحقن‭ ‬الموضعي،‭ ‬امراض‭ ‬وجراحات‭ ‬عظام‭ ‬الأطفال‭ ‬وغيرها‭.‬

قسم‭ ‬الأذن‭ ‬والأنف‭ ‬والحنجرة

لتشخيص‭ ‬الأمراض‭ ‬ومعالجتها‭ ‬سواء‭ ‬طبياً‭ ‬او‭ ‬جراحياً‭.‬

طب‭ ‬الأسرة

يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لأفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬كافة‭ ‬من‭ ‬استشارات‭ ‬طبية‭ ‬وفحوصات‭ ‬مخبرية‭ ‬شاملة‭ ‬وخدمات‭ ‬شاملة‭ ‬لأبرز‭ ‬الأمراض‭ ‬والمشاكل‭ ‬الصحية‭.‬

عيادة‭ ‬طب‭ ‬الأطفال

لرعاية‭ ‬الاطفال‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬وحتى‭ ‬سن‭ ‬المراهقة،‭ ‬وفي‭ ‬العيادة‭ ‬أيضاً‭ ‬هناك‭ ‬وحدة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تطعيمات‭ ‬الأطفال‭ ‬بحسب‭ ‬الجدول‭ ‬المعتمد‭. ‬تتميز‭ ‬عيادة‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬بتنظيم‭ ‬ندوات‭ ‬توعوية‭ ‬وتثقيفية‭ ‬للأمهات‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭.‬

قسم‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬والجراحة

‭ ‬يقدم‭ ‬الاطباء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬معالجة‭ ‬تأخر‭ ‬الحمل‭ ‬وضعف‭ ‬الإخصاب‭ ‬والعقم،‭ ‬ومن‭ ‬الخدمات‭ ‬أيضاً‭ ‬التجميل‭ ‬النسائي‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭.‬

عيادة‭ ‬التغذية

‭ ‬يلعب‭ ‬أخصائيو‭ ‬التغذية‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬يقدمون‭ ‬الإرشادات‭ ‬والتوصيات‭ ‬ليقوموا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بتحديد‭ ‬مشاكل‭ ‬التغذیة‭ ‬وتقییم‭ ‬الحالة‭ ‬التغذویة‭ ‬للمرضى‭ ‬مع‭ ‬تطویر‭ ‬خطط‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬وتقدیم‭ ‬المشورة‭ ‬للمرضى‭ ‬بشأن‭ ‬تعدیلات‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الخاصة‭.‬

قسم‭ ‬الإستجمام‭ ‬الطبي

يتميز‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬كغرف‭ ‬الساونا‭ ‬والبخار‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬متخصص‭.‬

عيادة‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬

لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬التوتر‭ ‬بأنواعها‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الهلع،‭ ‬الوسواس‭ ‬القهري،‭ ‬القلق‭ ‬العام‭ ‬والخجل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أمراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والمزاج‭ ‬كثنائي‭ ‬القطبين،‭ ‬أمراض‭ ‬الذهان‭ ‬والفصام،‭ ‬أمراض‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬بكل‭ ‬أنواعها‭ ‬وغيرها‭.‬

قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬

قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي‭ ‬مجهز‭ ‬بأجهزة‭ ‬حديثة‭ ‬وعالية‭ ‬الكفاءة‭ ‬والأداء‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬والمراجعين‭. ‬

قسم‭ ‬المختبرات‭ ‬الطبية

يوفر‭ ‬المختبر‭ ‬الطبي‭ ‬بمركز‭ ‬ماربل‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬والتحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤها‭ ‬لمعرفة‭ ‬التغيرات‭ ‬الكيميائية‭ ‬والفيسيولوجية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬بالجسم‭.‬ ويعمل‭ ‬قسم‭ ‬المختبرات‭ ‬الطبية‭ ‬بجهد‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬تشخيصية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬المناسبة‭ ‬للمرضى‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحاليل‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬ار‭ ‬والأجسام‭ ‬المضادة‭ ‬لكوفيد – 19.

ما‭ ‬هي‭ ‬الأهداف‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تسعون‭ ‬الى‭ ‬تحقيقها؟‭ ‬

منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬مركز‭ ‬ماربل‭ ‬الطبي،‭ ‬وضعنا‭ ‬نصب‭ ‬أعيننا‭ ‬خططا‭ ‬وأهدافا‭ ‬مستقبلية‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وتنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ليكون‭ ‬بمثابة‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬وتوفير‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر؛‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬الابتكار‭ ‬الدائم‭ ‬والتميز‭ ‬ومتابعة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬ومواكبتها‭ ‬ليكون‭ ‬دوماً‭ ‬السبّاق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وتجميلية‭ ‬استثنائية‭ ‬بمواصفات‭ ‬عالمية‭. ‬يهدف‭ ‬المركز‭ ‬كذلك‭ ‬الى‭ ‬التوسع‭ ‬أكثر‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭.‬