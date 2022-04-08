مركز ماربل الطبي يحتفل بمرور عام على انطلاقة مستشفى جراحات اليوم الواحد ماربل بلس
مركز ماربل الطبي يحتفل بمرور عام على انطلاقة مستشفى جراحات اليوم الواحد ماربل بلس
المدير العام الدكتورة ديمة شحاده
“نسعى إلى دعم القطاع الصحي في دولة قطر ورفده بكل ما هو جديد ومبتكر”
حقق مركز ماربل الطبي في دولة قطر إنجازات متميزة جعلته في طليعة المراكز الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان والأمراض الجلدية وأمراض النساء والولادة والطب التجميلي وغيرها. النجاحات المتميزة كان لابد أن تُترجم على أرض الواقع من خلال التوسع أكثر فأكثر فكانت انطلاقة مستشفى جراحات اليوم الواحد ماربل بلس في منطقة الوسيل العام الماضي ليشكل قيمة مضافة وعلامة فارقة في مسار الخدمات الطبية والتجميلية على مستوى دولة قطر. مجلة “المستشفى العربي” التقت مدير عام المركز الدكتورة ديمة شحاده والمدير التنفيذي الدكتور محمد سعده، في حوار خاص تناولا فيه انطلاقة مركز ماربل الطبي والرؤية المستقبلية بمناسبة الخطوة الأولى نحو التوسع التي تُوّجت بإنشاء مركز ماربل بلس.
هلا حدثتنا عن نشأة مركز ماربل الطبي. متى تم تأسيسه؟ وما هي الرؤية التي تسعون الى تحقيقها؟
لقد كانت البداية في العام 2016 مع إنشاء مركز ماربل الطبي في منطقة الدفنة من أجل تقديم خدمات طبية بجودة تنافسية وعالمية في دولة قطر. ومنذ ذلك الحين، نعمل على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تحقيق مكانة متقدمة عالمياً ونسعى جاهدين للإبداع والتميز المستمر في عالم الخدمات الطبية. مع مرور الوقت والسنوات تمكّنا من التوسع في الأقسام والخدمات الطبية التي نقدمها، الى ان قمنا العام الماضي بافتتاح مركز ماربل بلس في منطقة الوسيل ليشكل إضافة نوعية في مسيرة عملنا.
ما هي القيمة المضافة لمثل هذا المركز في دعم القطاع الصحي في قطر من خلال ما يقدمه من خدمات متميزة؟
القيم المضافة عديدة كتقديم جراحات اليوم الواحد، توفير غرف إقامة للمرضى فارهة وذات طابع فندقي، وأيضاً تقديم قسم استثنائي كقسم الإستجمام الطبييما يحتويه من غرف الساونا والبخار والعلاج الطبيعي. إن خدماتنا تضاهي الخدمات الفندقية حيث يعتبر ماربل بلس نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية ذات الجودة.
في الواقع، إن ما نسعى اليه من خلال الخدمات الطبية التي نقدمها على يد أكثر الأطباء خبرة ومهارة، هو دعم القطاع الصحي في دولة قطر ورفده بكل ما هو جديد ومبتكر في سائر المجالات الطبية نظراً لما يتم تقديمه من خدمات طبية شاملة إلى جانب الخدمات التجميلية في آن معاً وفي مكان واحد، وجميع تلك الخدمات تتم وفق أعلى مستوى من الخدمة والراحة.إن ما نسعى إليه دائما هو دعم نظام الرعاية الصحية في دولة قطر وتطويره مع توسيع نطاق الخدمات سواء داخل الدولة أو خارجها والتركيز على المريض بما يلبي احتياجات النمو السكاني المتغيّر.
نود في هذا المجال أيضاً الإضاءة على خبرة الأطباء وفريق العمل في المركز؟
أطباء مركز ماربل الطبي هم “صانعو ابتسامة بمختلف المجالات”. هذا هو شعارنا منذ البداية حيث اننا نبدي حرصاً شديداً على استقطاب أفضل الأطباء عالمياً إضافة الى الأطباء الزائرين الذين يأتون شهرياً من مختلف أنحاء العالم كأشهر الأطباء في إيطاليا وفرنسا وإيران والخليج. فجميع الخدمات التي يقدمها المركز، سواء الطبية او التجميلية، تتم على يد فريق من الأطباء ذوي خبرة عالية ومهنية عالية في مختلف التخصصات، لديهم القدرة في التعامل مع المرضى بصبر حتى ينال المريض أفضل علاج وأفضل النتائج.بالإضافة الى ذلك، يخضع الأطباء بشكل دائم الى ورشات تدريبية لمواكبة أحدث التغيرات في عالم الطب وإضافتها إلى مركز ماربل الطبي وإلى دولة قطر.
ماذا عن الأدوات والمعدات التكنولوجية المستخدمة لديكم ومدى مواءمتها للمعايير الطبية العالمية؟
مركز ماربل الطبي يحرص على مواكبة التطورات في عالم الطب وتوفيرها لجميع الأشخاص في دولة قطر. إن الخدمات الطبية المتميزة التي يقدمها الكادر الطبي والتمريضي ذي الكفاءة والمهنية العالية يجب ان يكتمل باستقدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية لكي يحصل المريض على مبتغاه.
من هنا، أبدينا حرصاً شديداً على استقطاب أحدث الأجهزة الطبية فضلا عن اننا على اطلاع دائم بكل ما هو جديد من أجل توفيره لمرضانا، حيث نوفر أحدث أجهزة السونار والأشعة وجهاز الطبقي المحوري، وأجهزة علاجات الأسنان، أجهزة العلاج الفيزيائي، أجهزة الأشعة البانورامية؛ وعلى مستوى الخدمات التجميلية يوفر القسم أجهزة نحت الجسم، أجهزة الليزر، تنظيف البشرة، أجهزة تبييض الأسنان، وأجهزة الشفط وحقن الدهون.
المدير التنفيذي الدكتور محمد سعده
“نوفر رعاية طبية عالية الجودة على يد أكثر الأطباء مهارة”
ما هي الأقسام والخدمات الطبية المتوفرة لديكم في مركز ماربل الطبي ومركز ماربل بلس؟
في الواقع، هناك العديد من الأقسام الطبية المتنوعة والتي نسعى من خلالها الى تقديم خدمات شاملة بحيث يجد المريض كل ما يريده في مكان واحد ليحصل على أفضل خدمة طبية على يد أكثر الأطباء مهارة ومن خلال تقنيات وأجهزة طبية هي الأكثر تطوراً.
بالنسبة لسؤالكم عن الأقسام، فهي على النحو التالي:
قسم العمليات وغرف إفاقة المرضى
يجري هذا القسم عمليات اليوم الواحد وهو مجهز بأحدث الأجهزة برفقة قسم التخدير والانعاش والمختبر والأشعة وفريق طبي وتمريض متمرس لأجراء العمليات مع اتباع أعلى معايير التعقيم والنظافة.
قسم جراحة التجميل
تقدم عيادة الجراحة التجميلية في مركز ماربل الطبي استشارات لجراحات تجميل الوجه والثدي ونحت الجسم والترميم وعلاجات الطب التجميلي.
قسم الجلدية والتجميل والليزر
لعلاج الأمراض والمشاكل الجلدية على اختلافها، حيث يوفر هذا القسم أحدث الأجهزة مع مواكبة التطورات لاستقطاب أهم التقنيات الطبية.
قسم الأسنان وجراحة الفم
يقدم هذا القسم خدمات الزرع الفوري والجراحة بواسطة الليزر والتقويم، ومعالجة العصب بجلسة واحدة، فضلاً عن الخدمات الطبية التجميلية للأسنان سواء التنظيف وتصحيح الإبتسامة والحشوات التجميلية وتصبّغات اللثة. في القسم أيضاً عيادة الأسنان للأطفال لتقديم الخدمات الطبية على اختلافها.
قسم العلاج الطبيعي
يوفر القسم خدمات صحية عدّة مثل التصريف الليمفاوي بعد العمليات الجراحية لعلاج الوذمات واحتباس السوائل، الحجامة الجافة والانزلاقية لتنشيط الدورة الدموية وتسليك مسار الطاقة وعلاج آلام الظهر، علاج أمراض الروماتيزم والعظام وخشونة المفاصل باستخدام الموجات فوق الصوتية وجهاز التحفيز الكهربائي والأشعة تحت الحمراء، وغيرها الكثير.
جراحة العظام
يقدم قسم جراحة العظام الكشف الطبي على جميع حالات العظام واجراء التدخلات والجراحات اللازمة لجميع أنواع الكسور، مناظير المفاصل، علاج الامراض الروماتيزمية وآلام المفاصل، آلام العمود الفقري وجراحات الغضروف والحقن الموضعي، امراض وجراحات عظام الأطفال وغيرها.
قسم الأذن والأنف والحنجرة
لتشخيص الأمراض ومعالجتها سواء طبياً او جراحياً.
طب الأسرة
يتم تقديم الخدمات الطبية لأفراد الأسرة كافة من استشارات طبية وفحوصات مخبرية شاملة وخدمات شاملة لأبرز الأمراض والمشاكل الصحية.
عيادة طب الأطفال
لرعاية الاطفال حديثي الولادة وحتى سن المراهقة، وفي العيادة أيضاً هناك وحدة متخصصة في تطعيمات الأطفال بحسب الجدول المعتمد. تتميز عيادة طب الأطفال بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للأمهات حول أهمية الرضاعة الطبيعية.
قسم النساء والولادة والجراحة
يقدم الاطباء في هذا القسم العديد من الخدمات الطبية منها على سبيل المثال معالجة تأخر الحمل وضعف الإخصاب والعقم، ومن الخدمات أيضاً التجميل النسائي الداخلي والخارجي.
عيادة التغذية
يلعب أخصائيو التغذية دوراً رئيسياً في الرعاية الصحية، حيث يقدمون الإرشادات والتوصيات ليقوموا بعد ذلك بتحديد مشاكل التغذیة وتقییم الحالة التغذویة للمرضى مع تطویر خطط النظام الغذائي وتقدیم المشورة للمرضى بشأن تعدیلات النظام الغذائي الخاصة.
قسم الإستجمام الطبي
يتميز هذا القسم بتقديم خدمات عالية الجودة كغرف الساونا والبخار على يد فريق عمل متخصص.
عيادة الطب النفسي
لعلاج أمراض التوتر بأنواعها من حالات الهلع، الوسواس القهري، القلق العام والخجل الاجتماعي، أمراض الاكتئاب والمزاج كثنائي القطبين، أمراض الذهان والفصام، أمراض الأطفال والمراهقين بكل أنواعها وغيرها.
قسم الأشعة
قسم الأشعة في مركز ماربل الطبي مجهز بأجهزة حديثة وعالية الكفاءة والأداء لتلبية احتياجات المرضى والمراجعين.
قسم المختبرات الطبية
يوفر المختبر الطبي بمركز ماربل مجموعة واسعة النطاق من الفحوصات والتحاليل الطبية التي يتم إجراؤها لمعرفة التغيرات الكيميائية والفيسيولوجية التي تحدث بالجسم. ويعمل قسم المختبرات الطبية بجهد لتوفير خدمات تشخيصية عالية الجودة لمساعدة الفرق الطبية على تقديم الرعاية المناسبة للمرضى. بالإضافة إلى تحاليل بي سي ار والأجسام المضادة لكوفيد – 19.
ما هي الأهداف المستقبلية التي تسعون الى تحقيقها؟
منذ انطلاقة مركز ماربل الطبي، وضعنا نصب أعيننا خططا وأهدافا مستقبلية لدعم القطاع الصحي وتنشيط السياحة العلاجية في دولة قطر ليكون بمثابة قيمة مضافة له من خلال تقديم خدمات طبية ذات مستوى عالمي وتوفير رعاية طبية عالية الجودة بأسعار معقولة لكل مواطن ومقيم في دولة قطر؛ مع السعي نحو الابتكار الدائم والتميز ومتابعة أحدث التطورات ومواكبتها ليكون دوماً السبّاق في تقديم خدمات طبية وتجميلية استثنائية بمواصفات عالمية. يهدف المركز كذلك الى التوسع أكثر سواء داخل دولة قطر أو خارجها في الدول المجاورة.