مركز أمراض القلب والقسطرة في المستشفى الأهلي

نجاح عملية عالية الخطورة لرجل ستيني

الدكتور عاطف بن يوسف، استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية، في المستشفى الأهلي – قطر

أجرى مركز أمراض القلب والقسطرة في المستشفى الأهلي عملية قلب مفتوح (زراعة شرايين تاجية للقلب) لرجل ستيني. تكلّلت العملية بالنجاح رغم كونها عالية الخطورة، حيث كان يعاني المريض من ضعف شديد في عضلة القلب يصل إلى 35 بالمئة بسب تعرضه لجلطات متكررة حيث أن المعدل الطبيعي لعمل عضلة القلب يجب أن يتراوح بين 55-70%.

أوضح الدكتور عاطف بن يوسف، استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية، أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى تركيب جهاز للمريض للمساعدة على تحسين عمل عضلة القلب وذلك قبل بداية التخدير لتجنب أي مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى هبوط حاد في ضغط الدم فتتدهور حالة المريض؛ هذا الأمر يتطلب التحضير المسبق لمراحل العملية ابتداءً من التخدير ومروراً بالجراحة بحد ذاتها والتروية القلبية. كما أنه من الممكن أن يحتاج المريض إلى تركيب الجهاز لعدة أيام (مضخة البالون داخل الأبهر) ليتحكم في ضخ الدم من القلب. وأضاف قائلاً: “الهدف من إجراء هذا النوع من العمليات هو إنشاء مسارات جديدة لتدفق الدم، لضمان حصول عضلة القلب على ما يكفي من العناصر الغذائية والأوكسجين. وتكلّلت العملية بالنجاح حيث تمت إزالة الجهاز في ظرف 24 ساعة، حيث تحسّنت عضلة القلب لديه وأصبحت تعمل بنسبة 50 بالمئة، وهو ما يعتبر تحسناً كبيراً في فترة قصيرة”.

كما أشار إلى أن إجراء جراحة التجسير التاجي هو نهج جراحي طويل الأمد وضروري عندما يعاني المريض من انسداد أو تضيق في الشرايين التاجية، وتسمى هذه الحالة تصلب الشرايين والذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية.

الدكتور بن يوسف شدد على أهمية هذا النوع من العمليات من ناحية السرعة، حيث أنها تنقذ حياة الكثير من المرضى الذين يعانون من النوبات القلبية والأمراض الشديدة في الأوعية الدموية للقلب، وأي تأخير في إجرائها سوف يتسبب بالإصابة بالقصور القلبي وقد يؤدي إلى الوفاة.

ينصح الدكتور بن يوسف المرضى الذين أجروا عملية التجسير التاجي بأن يغيروا نمط الحياة من أجل تعزيز صحة القلب والتخلي عن العادات السيئة كالتدخين الذي يؤثر على معدل ضربات القلب وضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة لأنها تساعد في بناء قوة القلب مثل المشي نصف ساعة يومياً. من الضروري كذلك التخفيف من القلق والتوتر الّلذين هما من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب.

وأضاف قائلاً: “الطعام الصحي له دور كبير في تعزيز صحة القلب والجسم بشكل عام؛ ولذلك من المهم جداً لمرضى القلب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون وتناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأفوكادو، كما يفضل تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، والبروتينات الصحية الخالية من الدهون”.

وختم الدكتور بن يوسف بضرورة التوجه الفوري لقسم الطوارئ أو الإتصال بمقدمي الخدمات الطبية بمجرد الشعور بأعراض النوبة القلبية وعدم التردد في هذه الخطوة.