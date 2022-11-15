مرافق الرعاية الصحية العامة تعمل كالمعتاد ويمكن الوصول إليها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022

أكد مسؤولو القطاع الصحي أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري ستعمل كالمعتاد طوال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وستقدم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

السيد علي الخاطر، مسؤول الاتصال العام بين القطاع الصحي واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، أوضح أن عمليات إغلاق الطرق الحالية أو التغييرات لن تمنع المرضى من الوصول إلى أي مستشفيات أو مراكز صحية أو عيادات.

وأضاف قائلاً: ”سيستمر قطاع الرعاية الصحية العامة في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات للمرضى خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، ونحن نلتزم بضمان عدم تأثر رعاية المرضى خلال هذه الفترة المقبلة. كما أننا ننصح المرضى بالتخطيط لطرقهم ومساراتهم القادمين منها بعناية والخروج من المنزل مبكراً للوصول إلى الموعد في الوقت المحدد، خاصة للمرافق الواقعة بالقرب من منطقة الكورنيش أو عند زيارة مرافق قريبة من الملاعب التي ستستضيف المباريات في يوم الموعد”.

ولتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية خلال هذه الفترة، تقدم كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية المزيد من المواعيد الافتراضية، حيثما كان ذلك مناسباً إكلينكياً، للمرضى الذين يرغبون في الحصول على استشارة طبية لمواعيدهم الخارجية وهم في منازلهم بدلاً من زيارة المستشفى شخصياً. زادت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بشكل كبير من استخدام الاستشارات التي تقدم عبر الهاتف والخدمات الافتراضية الأخرى منذ بداية تفشي فيروس كورونا (كوفيد– 19)، حيث أثبتت هذه الخدمات الافتراضية نجاحها الباهر مع ارتفاع معدلات الرضا لدى المرضى.

لمزيد من المعلومات حول المواعيد الافتراضية، يمكن للمرضى الاتصال بفريق خدمة العملاء “نسمعك” على الرقم 16060 أو الاتصال بفريق حياك التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الرقم 107. يمكن لمرضى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية طلب توصيل أدويتهم، وتقاريرهم الطبية، ومستهلكاتهم الطبية، إلى منازلهم عن طريق خدمة بريد قطر مقابل دفع رسوم قدرها 20 ريالاً قطرياً فقط. لطلب خدمة التوصيل هذه، نرجو منكم الاتصال على الرقم 16000.