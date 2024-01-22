مدينة دبي الطبية … نمو مستدام وإنجازات متواصلة وطموحات تواكب مستقبل القطاع الصحي

المدينة الطبية سجلت إنجازات عديدة في عام 2023 وقدمت مزيداً من المزايا والتسهيلات المتنوعة لمجتمعها الواسع

نجحت مدينة دبي الطبية خلال مسيرتها الممتدة 21 عاماً بحجز مكانتها بين أبرز الوجهات المتخصصة في الرعاية الصحية ودعم القطاع الصحي على مستوى الشرق الأوسط، وأحرزت تقدماً لافتاً في مساعيها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتلبية الطلب المتزايد في القطاع الصحي للمنطقة، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات حول التميّز في مجال العلوم الصحية المتقدمة والرعاية الصحية.

كما واصلت مدينة دبي الطبية نموها المستدام عاماً تلو الآخر، حيث سجلت نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي في عام 2023؛ وتمكنت خلال هذا العام لوحده من زيادة عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 481 منشأة من بينها 195 منشأة طبية، فضلاً عن قيام إجمالي 19 منشأة بتوسيع نطاق عملياتها، بما يمثل خير دليل على نجاح المدينة في بناء منظومة تضمن تمكين نمو شركاء أعمالها. كما شهد عام 2023 وضع حجر الأساس لمستشفى برايم، وتوسيع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون. ووصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من مدينة دبي الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة حتى اليوم. كما استقبلت مدينة دبي الطبية كاندينسكي، العيادة الروسية الأولى في دبي، والممتدة على مساحة 1,200 متر مربع وتتضمن 25 غرفة للفحص والمعالجة ومختبراً داخلياً للتشخيص، وتقدم خدماتها للمرضى من مختلف الفئات العمرية عبر فريق من 40 طبيباً متخصصاً يقدمون الفحوصات وإجراءات الوقاية والإجراءات العلاجية والجراحية البسيطة وإعادة التأهيل.

وتواصل منصة سي 37، مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي أطلقتها مدينة دبي الطبية في عام 2021، تمكين مفهوم “الرعاية الطبية بلا حدود” ومنح الأطباء الزائرين من خارج دولة الإمارات والأطباء العاملين فيها فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام مرن. وتقوم المنصة بمتابعة العمليات التشغيلية للأطباء وتمكينهم من التركيز على تقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية. ونجحت المنصة خلال عام 2023 بزيادة عدد الأطباء المسجلين لديها بنسبة 300%، نصفهم خبراء دوليون، والذين قدموا خلاصة خبراتهم للمجتمع المحلي وقاموا بـ 5,619 إجراء طبي ضمن بيئة إكلينيكية مبتكرة ومستقلة.

وتقدم مدينة دبي الطبية كامل الدعم ومختلف الوسائل اللازمة لتمكين نجاح الأعمال وضمان التميز في خدمة العملاء من خلال مسار، مركزها المخصص لخدمة العملاء، والذي يوفر أعلى مستويات الخدمة مع تجربة متكاملة تغطي جميع الخدمات والمعاملات لتأسيس الأعمال في المدينة، ويسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء وتبسيط إجراءات مزاولة الأعمال. كما يتيح المركز لشركاء الأعمال الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية وحلول الشركات تحت سقفٍ واحد، بما يشمل خدمات تأشيرة الإقامة وفحص اللياقة الطبية، والخدمات الهندسية وخدمات العملاء وخدمات الترخيص وخدمات التأجير، فضلاً عن مجموعة من الحوافز والمزايا للشركات الطبية الراغبة في الاستثمار، مثل الامتلاك التام، والخدمات اللوجستية، والمساعدة في الخدمات الحكومية.

وفي عام 2023، حرصت المدينة الطبية على تعزيز هذه المنظومة من الحوافز من خلال إنجازات عدة، بما يشمل توقيع شراكة مع كلايم، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والحاصلة على جوائز، لمنح الجهات المعنية والشركاء في المدينة معدلات اشتراك تفضيلية في منصات شركة كلايم المصممة لتعزيز أداء مقدمي الرعاية الصحية وتحسين إدارة الإيرادات في القطاع الصحي وتسريع عمليات معالجة وتسوية مطالبات التأمين وتخفيض النفقات العامة للموظفين وتحسين تجربة المريض عموماً.

كما وقعت مدينة دبي الطبية اتفاقية مع شركة جايد لاستشارات الرعاية الصحية لتزويد شركاء أعمالها بمجموعة من الخدمات المخصصة وبأسعار مخفضة، بما في ذلك استشارات التأمين الصحي واستشارات مقدمة من أخصائيي الرعاية الصحية وبرامج التدريب وبناء القدرات.

وتوفر الشركة لمزودي خدمات الرعاية الصحية فرص التواصل وعقد الشراكات والكفاءة والجاهزية التشغيلية في مجال التأمين الصحي. كما ستدعم الشركة عمليات التوظيف ومنح التراخيص والتسجيل لأخصائيي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسهيل وصول مجتمع الرعاية الصحية في المدينة إلى برامج التدريب المخصصة لإثراء الخبرات في جوانب الامتثال والتأمين واللوائح واعتماد التقنيات الرقمية في تأهيل الموظفين.

كما عقدت مدينة دبي الطبية شراكة مع مجموعة داتافلو، المزود العالمي الرائد لحلول التحقق من المصادر الأساسية (PSV)، لمنح مجتمعها خدمات حصرية تتضمن مزايا عديدة وأعلى مستويات خدمة العملاء من خلال تولي خبراء التحقق في فريق داتافلو إدارة عملية التحقق بشكل كامل. ويمكن لمجتمع مدينة دبي الطبية حجز خدمات مريحة تتضمن استلام تقاريرهم وتحميلها وسداد المدفوعات وتتبع سير التقارير وتسليمها، بما يوفر لهم عملية تحقق سريعة تضمن تحقيق كفاءة أكبر في زمن إتمامها.

كما تعاونت مدينة دبي الطبية مع مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير حزمة حوافز تدعم روّاد الأعمال الإماراتيين المسجلين لدى المؤسسة لتأسيس أعمالهم ضمن مدينة دبي الطبية. وتتضمن الحوافز حسومات بنسبة 20% على رسوم إيجار وحدات الأعمال خلال السنوات الخمس الأولى من عقد الإيجار لوحدات الأعمال الطبية مثل العيادات والمرافق الصحية، أو وحدات الأعمال التجارية غير الطبية. كما وتخصص المدينة الطبية نسبة 10% من مشترياتها من الشركات الناشئة المسجلة لدى المؤسسة ما يدعم نمو هذه المشاريع الوطنية ويعزز آفاق نجاحها.

وبصفتها الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية في دبي والتي تواكب أعلى معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية، تسعى مدينة دبي الطبية إلى دعم وتعزيز صحة مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الالتزام بنشر الوعي الصحي، ما دفعها إلى إطلاق برنامج الحملات التوعوية الصحية، والذي يتضمن العديد من المبادرات الرامية إلى المساهمة في رفع الوعي بأهمية اعتماد نمط حياة صحي وضرورة تعزيز الصحة النفسية والتوعية بمخاطر المخدرات وإدمان الأجهزة الإلكترونية والترويج للممارسات النبيلة، مثل التبرع بالأعضاء.

وتؤكد سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المُنظّمة والمُشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، مواصلة سعيها الدؤوب لمواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتمكين شركاء الأعمال لديها وعقد مزيد من الشراكات الاستراتيجية، مستفيدة من إمكانات الترابط الفريدة التي يتمتع بها موقع الإمارة الجيوغرافي، وشبكة الشراكات الواسعة داخل منظومة المدينة الطبية، فضلاً عن المرحلة الثانية التي تركز على تقديم الخدمات العلاجية والرفاهية الصحية وسط إطلالات هادئة على خور دبي التاريخي ومينائه الجديد وبرج خور دبي الشهير ومحمية رأس الخور. وتستهل المدينة عام 2024 بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي، بما يمنحها فرصاً غير محدودة لاستكشاف آفاق عقد الشراكات والتعرف إلى أبرز الابتكارات في عالم الطب والصحة، وبالتالي تطوير قطاع الرعاية الصحية بما يتماشى مع هدف دولة الامارات في أن تصبح ضمن أفضل عشر وجهات للرعاية الصحية في العالم.