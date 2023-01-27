مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية

علاج دقيق للسرطان ومخصص باستخدام أحدث التطورات التقنية

تُعتبر مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية اليوم علامة تجارية عالمية في السياحة الطبية من خلال توفير أعلى جودة للخدمات باستخدام التقنيات المتقدمة وفرق من الخبراء والتي تلبي معايير الجودة الدولية مثل اللجنة المشتركة الدولية (JCI) وشهادة اعتماد المختبرات السريرية من المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس ISO 15189.

يسافر العديد من المرضى في كل عام من أنحاء مختلفة من العالم إلى تركيا لتلقي العلاج، ويفضلون مستشفيات أجيبادم لما توفره من راحة وثقة واستقرار، توفر أجيبادم للمرضى الدوليين مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الاستشارات وإجراءات التشخيص وإعداد الفواتير والتأمين وترتيبات السفر والإقامة وخدمات الترجمة.

تم تصميم مركز خدمة المرضى الدوليين لمجموعة أجيبادم ليكون بمثابة “مركز شامل” يوفر خدمات الرعاية الصحية بدءً من تقديم الطلب حتى عودة المريض إلى وطنه، بـ20 لغة مختلفة.

نهج شامل لمرضى الأورام

تم تصميم مراكز أجيبادم للأورام لتلبية احتياجات المرضى الخاضعين لعلاج الأورام بشكل خاص؛ يخدمهم فريق من المتخصصين ذوي الخبرة باستخدام نهج متعدد التخصصات. يزيل قسم علاج الأورام بالأشعة في أجيبادم قيود علاج السرطان من خلال تطبيق استراتيجيات جديدة. أصبح من الممكن اليوم الحصول على نتائج أفضل في علاج السرطان بفضل التقنيات الصحية المتقدمة.

تقدم مؤسستنا مجموعة متنوعة من خيارات العلاج الإشعاعي وتطور خطط العلاج للتعامل بشكل أفضل مع نوع ومرحلة السرطان. في العلاج الإشعاعي التقليدي، يتم إعطاء الإشعاع للمرضى كل يوم بنفس المقدار بالضبط بغض النظر عن تغيرات المريض خلال مسار العلاج. في أجيبادم، يسمح لنا العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي بتقنية MRIdian برؤية وتتبع الأنسجة الرخوة والأورام بشكل فوري، ما يتيح إعادة تخطيط دورة العلاج المطروحة إذا لزم الأمر.

البروفيسور أوفوك أباجيولو، وهو أخصائي مشهور في العلاج الإشعاعي في تركيا مع أكثر من 25 عاماً من الخبرة في علاج السرطان، يقول: “في قسم علاج الأورام بالأشعة في أجيبادم، نقوم بتشخيص وعلاج جميع أنواع السرطان، من الحالات الأكثر شيوعاً كسرطان الرئة والبروستات والثدي إلى أشكال السرطان النادرة كسرطان الحلق وسرطان المخ. ونحن لا نعالج المرضى البالغين فقط، بل نعالج أيضاً مرضى السرطان من الأطفال عند الضرورة. لدينا الكثير من التقنيات الجديدة اليوم مقارنةً بما كان عليه الحال قبل 20 سنة.

وبالتالي، هناك تطورات هامّة في مجال علاج الأورام بالأشعة. كما أن تتبع النتائج بالصور أثناء العلاج الإشعاعي يساعدنا بشكل هائل قبل العلاج وأثناءه. ويوفر فرصاً لا تعد ولا تحصى لـمعالجة أنواع السرطان التي لم نتمكن من علاجها من قبل”.

تستخدم أجيبادم أكثر تقنيات الرعاية الصحية تقدماً لتوفير أفضل علاج للمرضى. العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي هو أحدثها. تسمى هذه التقنية اختصاراً بـ MRIdian. وهذه التقنية مفيدة بشكل خاص للمناطق التي يكون فيها الجسم بحالة حركية إلى درجة معينة: الأورام الموجودة في البطن والمناطق الصدرية وما إلى ذلك. الأورام في هذه المناطق تتحرك حتى أثناء عملية التنفس الطبيعية. لذلك، بالإمكان رؤية منطقة الورم والأنسجة السليمة المحيطة بها بوضوح بمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي.

يساعد التصوير الفوري الأطباء على التحكم في عملية العلاج أثناء إعطاء الجرع الإشعاعية. في حال اكتشاف حركة ملحوظة سريرياً للمناطق المستهدفة أو الأنسجة السليمة، يمكن للأطباء تعديل المنطقة المستهدفة وإعادة تخطيط العلاج بينما لا يزال المريض على طاولة العلاج. يتم إجراء فحص جديد بالرنين المغناطيسي قبل كل جلسة علاج مما يسمح بعلاج مضبوط وفقاً لتحليل حالة المريض اليومية.

بدأت أجيبادم باستخدام العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي (MRIdian) في عام 2018، مما يمثل أول علاج من هذا النوع في تركيا.

وبعد إدراك أهمية التبصر الفوري باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وتقنية تبويب الشعاع التلقائي، والعلاج التكيفي الآني للمريض المستلقي في علاج السرطان في السنوات الأربع الماضية، اشترت أجيبادم جهاز العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي (MRIdian) الثاني لها في عام 2022.

يقول الأستاذ الدكتور والمتخصص في العلاج الإشعاعي ميريتش شينجوز والذي يحظى باحترام كبير ولديه خبرة واسعة تمتد لـ 30 عاماً في هذا المجال الطبي سريع التطور: “في العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي (MRIdian)، نتتبع الورم ونقدم العلاج في الوقت والمكان المناسبين. يسمح بعلاج الأورام التي يصعب الوصول إليها، والأورام القريبة من الكيانات الحرجة، أو الأورام التي يمكن أن تتحرك أثناء وظائف الجسم الطبيعية مثل التنفس.

وهذا ما يجعل العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي مختلفاً وأكثر فاعلية من التقنيات الأخرى. إضافة إلى ذلك، يوفر العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي (MRIdian) نتائج أفضل مع القليل وحتى الخلو من أي آثار جانبية ومضاعفات.

تعد أجيبادم أحد مراكز السرطان القليلة في العالم التي تستخدم قوة الإشعاع الموجه بالرنين المغناطيسي (MRIdian) في علاج سرطان البنكرياس والبروستات والكبد وأنواع أخرى من السرطان. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، فنحن نشجعك على التواصل مع مجموعة أجيبادم على: [email protected]