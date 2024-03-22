مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية

المجموعة الرائدة في مجال الخدمات الصحية في تركيا

في المشهد الديناميكي للرعاية الصحية، يبرز اسم واحد بالتزامه بالتميُّز والابتكار والعناية المركِّزة على المريض: مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية، والتي تتمتّع بتاريخ غني يمتد لأكثر من ثلاثة عقود. برزت أجيبادم كمجموعة رائدة في القطاع الطبي التركي وحصلت على اعتراف دولي بخدماتها الصحية من فئة خمس نجوم.

تأسست مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية في عام 1991 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح المجموعة الرائدة للخدمات الصحية في تركيا. مع شبكة تضم 24 مستشفى، و15 عيادة خارجية، وجامعة، والعديد من شركات الخدمات الأخرى في تركيا وبلغاريا ومقدونيا وصربيا وهولندا، تقدم أجيبادم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية، من الرعاية الأولية إلى العلاجات المتخصصة والإجراءات الجراحية المتقدمة.

العناية المركِّزة على المريض

في صميم فلسفة أجيبادم نجد الإلتزام العميق بالعناية المركِّزة على المريض. كل شيء مصمَّم لإعطاء الأولوية لرفاهية المرضى وسلامتهم ورضى عائلاتهم. من المرافق الطبية المتطورة إلى المتخصصين في الرعاية الصحية ذوي المهارات العالية، تضمن أجيبادم أن يتلقى المرضى أعلى جودة من الرعاية في كل خطوة من رحلتهم الإستشفائية.

التقنيات المبتكرة

تقدم مجموعة أجيبادم خدمات التشخيص والعلاج من خلال مستشفيات وعيادات ومرافق طبية حديثة مجهزة بأحدث التكنولوجيات والأجهزة. وتقف بذلك في طليعة الابتكار الطبي، وتستثمر باستمرار في أحدث التكنولوجيات لتعزيز تقنيات علاج المرضى. من الجراحة الروبوتية وتقنيات التصوير المتقدمة إلى خطط العلاج الشخصية باستخدام الطب الدقيق، تُدرج أجيبادم قوة التكنولوجيا الطبية لتقديم حلول رعاية صحية ناجحة وفعالة.

سهولة الوصول لمرافق أجيبادم

بينما تتجذر في تركيا، تتمتع مجموعة أجيبادم للرعاية الصحّية بنظرة عالمية وتلتزم بتوسيع نطاق فعالياتها خارج الحدود الوطنية. من السهل السفر إلى تركيا، حيث تتوفر رحلات جوية مباشرة من العديد من البلدان إلى المدن التركية مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من شركات الطيران رحلات واسعة النطاق إلى العديد من الوجهات حول العالم إنطلاقا من مطارات تركيا، مما يجعل السفر لتلقي العلاج الطبي أمرًا مريحًا وسهلا للمرضى.

التوجهات المستقبلية

تستمر مجموعة أجيبادم في التركيز على مهمّتها لإعادة تعريف معايير الرعاية الصحية ووضع مقاييس جديدة للتميُّز في خدمة المرضى. عبر التركيز على الابتكار المستمر والتعاون والتفاني في التميُّز، تتجه مجموعة أجيبادم لتشكيل مستقبل الرعاية الصحّية في تركيا وخارجها. بينما تستمّر المجموعة في توسيع حدود العلوم الطبية وإعادة تعريف معايير الرعاية الصحية، تظل رؤيتها ثابتة في سعيها نحو التميّز، ضامنةً للمرضى أفضل رعاية، اليوم وفي المستقبل.