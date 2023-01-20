مؤسسة حمد الطبية تواصل مسيرتها الناجحة لتطوير نظام رعاية صحية فائقة الجودة وتحقيق صحة ورفاه السكان

واصلت مؤسسة حمد الطبية خلال عام 2022 مسيرتها الناجحة نحو تطوير نظام رعاية صحية يضمن حصول جميع أفراد المجتمع على رعاية صحية فائقة الجودة من خلال مستشفيات مزودة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة في كافة أرجاء الدولة ، وتطوير الخدمات والقوى العاملة الكفؤة لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على عناية متطورة، وتحقيق صحة ورفاه السكان.

على صعيد التوسعات التي تمت في المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية خلال عام 2022 فقد افتتح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في الثامن من نوفمبر 2022، مستشفى عائشة بنت حمد العطية بمنطقة تنبك وهو ثاني أكبر المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية بعد مستشفى حمد العام من ناحية الحجم والقدرة الاستيعابية، والأحدث من ناحية المعدات والأجهزة الطبية.

كما افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رسمياً في الخامس عشر من مايو 2022 مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال التابع لمؤسسة حمد الطبية. يؤكد افتتاح مركز المها على التزام دولة قطر بتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدّمة للأطفال من مرضى الرعاية المطوّلة من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يقدم مركز المها الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية التخصصية المطوّلة والعاجلة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يعدّ الأول من نوعه في المنطقة، وهو مرفق مثالي تمّ تصميمه بحيث يوفر بيئة استشفائية شبيهة بالبيئة المنزلية.

وقامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة خلال شهر ديسمبر 2021 بوضع حجر الأساس لتشييد مركز الوعب لغسيل الكلى والسكري؛ يأتي مشروع المركز تماشيا مع حاجة السكان المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية الأولية ومواكبة التطورات الهائلة للدولة في مجال الرعاية الصحية.

كما تم في قسم العلاج الإشعاعي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية خلال شهر أكتوبر 2022 افتتاح وحدة متطورة جديدة يستخدم فيها الذكاء الإصطناعي في وضع الخطط العلاجية الفردية لمرضى السرطان ويطلق عليها إسم وحدة العلاج الإشعاعي التكيّفي (ETHOSTM).

وافتتح مركز الطوارئ والحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية منطقة موسعة مخصصة لتقييم حالة المريضات اللاتي يحتجن إلى الحصول على دعم طبي بعد نقلهن إلى المركز. يشمل التوسع زيادة في سعة الأسرّة بنسبة 60% في المنطقة المخصصة لتقييم الإناث، كما أدى هذا التوسع إلى تحسين وتسهيل حصول المريضات على خدمات الرعاية الطارئة.

كما افتتح قسم الجراحة بمؤسسة حمد الطبية في يناير 2022 قسم العناية المتقدمة بالجروح بمستشفى حمد العام ومستشفى حزم مبيريك، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المتطورة في مجال العناية بالجروح المتقدمة، وافتتح مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في السادس والعشرين من مارس 2022 عيادة متخصصة في خدمات الإقلاع عن التدخين في مستشفى الخور، وهي العيادة الثالثة التي يتمّ افتتاحها وتشغيلها خارج مدينة الدوحة لتنضمّ إلى عيادات مماثلة في كل من مستشفى الوكرة ومستشفى حزم مبيريك العام .

وتم افتتاح وحدة العناية المركزة الدائمة في مركز الرعاية الطبية اليومية التابع لمؤسسة حمد الطبية والتي تم تجهيزها في عام 2022 بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية بهدف توفير العناية الفائقة والحرجة للمرضى ومراقبة حالاتهم المرضية عن كثب بعد إجراء العمليات الجراحية الطارئة أو الإختيارية لهم. كما تم إنشاء وحدة جديدة للعلاج الطبيعي والعظام للنساء بالعيادات الخارجية بمركز قطر لإعادة التأهيل بهدف مواكبة الطلب المتزايد على خدمات إعادة التأهيل وتوفير خدمات العلاج الطبيعي التخصصية للنساء البالغات الى جانب توسعة عيادة النطق للاطفال بمختلف تخصصاتها.

وفي هذا الإطار، حصلت مرافق مؤسسة حمد الطبية خلال عام 2022 على عدة جوائز واعتمادات دولية ، فقد نجح برنامج التدريب في مجال علم الأمراض التشريحي التابع لإدارة المختبرات بمؤسسة حمد الطبية في الحصول على اعتماد المجلس الدولي لبرامج التعليم الطبي العالي، كما تمكنت إدارة المختبرات الطبية في المؤسسة من الحصول بنجاح على الاعتماد من قبل رابطة تطوير أبحاث الدم والأمراض (AABB)، كما حصلت خمسة مرافق وخدمات تابعة لمؤسسة حمد الطبية على جائزة التميز في مجال الرعاية المرتكزة على المريض وتشمل المرافق الخمسة التي حازت على التميز كل من : مركز الأمراض الانتقالية، وخدمة الرعاية الصحية المنزلية، وخدمة التمريض الخاص، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز عناية للرعاية التخصصية حيث كانت تلك المرافق جزءاً من برنامج تجريبي مدته سنتان للحصول على جائزة التميز في مجال الرعاية المرتكزة على الفرد من قِبل منظمة “بلينتري الدولية”.

وحصلت خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية على جائزة أوراكل سيرنر “الإنجاز في تجربة المستخدم” وذلك خلال حفل توزيع الجوائز في منتدى التعاون لأوراكل سيرنر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي أقيم في “دبي” خلال عام 2022، كما تم تصنيف مركز الرعاية الطبية اليومية التابع لمؤسسة حمد الطبية كمركز للتميز لتقديم العلاج بتقنية ريزيوم المبتكرة ؛ وهو إجراء غير جراحي لعلاج تضخم البروستاتا الحميد .

يعد عام 2022 هو العام الأكثر نجاحاً على الإطلاق حتى الآن في تاريخ برامج زراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء بدولة قطر، حيث تم إجراء أكبر عدد من عمليات زراعة الكلى أكثر من أي وقت مضى في مؤسسة حمد الطبية. وتضمنت الإنجازات الأخرى التي تحققت خلال الاثني عشر شهراً الماضية إجراء ثلاث عمليات زراعة رئة ناجحة خلال العام الأول من إطلاق برنامج زراعة الرئة. وقد تجاوز سجل المتبرعين بالأعضاء في البلاد 500 ألف متبرع مسجل، وهو ما يمثل نحو 25 بالمائة من السكان البالغين في قطر.

وأعلن مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية زيادة عدد عمليات القسطرة القلبية بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الأخيرة؛ حيث يقوم مستشفى القلب بإجراء ما يزيد عن 4500 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية سنوياً، من بينها 1100 حالة قسطرة قلبية إسعافية للحالات الحرجة والعاجلة التي تتطلب تدخلاً سريعاً من خلال فريق مناوب لديه الخبرة والتجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة و بمعايير عالمية؛ كما انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الأزمات القلبية الحادة خلال عام 2021 بنسبة 2 % مقارنة بعام 2015 ، وهو ما يضاهي المعدلات العالمية بأفضل المستشفيات على مستوى العالم. وفي مستشفى حزم مبيريك العام بمؤسسة حمد الطبية بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال عامين في المستشفى عشرة آلاف جراحة ناجحة ومتنوعة شملت الأقسام الجراحية في تخصصات: المسالك البولية، العظام، جراحة التجميل، والجراحات العاجلة.

كما أعلنت مؤسسة حمد الطبية في عام 2022 عن بدء العلاج النووي للأورام في دولة قطر مع افتتاح مختبر الصيدلة الإشعاعية الأول بالدولة، بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، وذلك لتشخيص الأورام وتقديم العلاج النووي لمرضى الأورام، مما يوفر على العديد من حالات مرضى الأورام عناء السفر للخارج لتلقي هذا النوع من العلاج.

في مجال التعليم الطبي استقبلت مؤسسة حمد الطبية، التي تعتبر أكبر مزوّد للرعاية الصحية في القطاع الصحي العام في دولة قطر، 189 من خريجي كليات الطب الجدد للانضمام لبرنامج تدريب الأطباء المقيمين المعتمد، ومن بين هؤلاء الخريجين 58 من خريجي كلية الطب في جامعة قطر. ويشكل القطريون ما يزيد على 20% من الملتحقين ببرنامج الأطباء المقيمين بحمد الطبية لعام 2022.