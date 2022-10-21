مؤسسة حمد الطبية تدعو أفراد المجتمع للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية المجاني

مع اقتراب موسم الشتاء دعت مؤسسة حمد الطبية أفراد المجتمع للحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية المجاني. وأكدت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية أن الفترة الحالية تعتبر الأفضل لتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية للأشخاص والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر لحماية أنفسهم ضد الأنفلونزا هذا العام.

وقالت: “الأنفلونزا هي مرض معد يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس الأنفلونزا ويؤثر على الأنف والحنجرة والرئتين في بعض الأحيان. يمكن أن تكون أعراض المرض متوسطة إلى شديدة وقد تؤدي إلى الوفاة أحياناً.”

كما لفتت الدكتورة منى أن الانفلونزا يمكن أن تصيب أي شخص، إلا أنه هناك مجموعات في المجتمع تعتبر أكثر عرضة للإصابة من الآخرين وهم: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة في أي عمر ،الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات،السيدات الحوامل ،العاملون في الرعاية الصحية والتعليم.

وقالت الدكتورة منى المسلماني أن الطريقة الأفضل للحد من الانفلونزا هي بتلقي اللقاح سنويا وفي وقت مبكر. وأضافت: “يسهم لقاح الأنفلونزا السنوي في الحد من الامراض المصاحبة للأنفلونزا وخطر الإصابة بالمضاعفات الخطرة والتي يمكن أن ينجم عنها الحاجة إلى الدخول إلى المستشفى أو حدوث الوفاة. إن إجراءات الوقاية التي تمارس يومياً مثل الابتعاد عن المصابين وتغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس والغسل المتكرر لليدين يساعد في إبطاء انتشار الجراثيم التي تسبب الأمراض التنفسية التي تصيب الأنف والحنجرة والرئتين مثل الانفلونزا”.

تتوفر لقاحات الأنفلونزا الموسمية مجاناً في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية التابعة لمؤسسة حمد الطبية وفي أكثر من 45 من العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة في أنحاء قطر.

لمزيد من المعلومات حول لقاح الانفلونزا وأماكن الحصول عليه يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.fighttheflu.qa