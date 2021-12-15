قسم الأمراض الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي في قطر

أفضل التجهيزات الطبية الحديثة لعلاج الأمراض الجلدية والحلول التجميلية

يقدّم قسم الأمراض الجلدية والتجميلية في مركز ماربل الطبي في دولة قطر خدمات طبية على مستوى عال من التميز والمهنية من خلال وجود فريق عمل متكامل يحظى بالخبرة اللازمة في مجال عمله فضلاً عن المواكبة المستمرة لآخر التطورات الطبية في مجال الأمراض الجلدية والتقنيات الحديثة في مجال التجميل، مع استقطابه لأحدث الأجهزة.

الأخصائي في الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور تحسين جزان

نود الإضاءة على قسم الأمراض الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي. ما هي أبرز الخدمات التي تقدّمونها في هذا القسم؟

يقدم قسم الأمراض الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي بقطر جميع الخدمات العلاجية والتجميلية والليزر. ففي مجال الخدمات العلاجية، نقوم بفحص جميع الحالات التي تعاني من أمراض ومشاكل في الجلد، ليتم تشخيصها وعلاجها. بالإضافة الى تحديد كافة أنواع وأنماط البشرة للمرضى وتقديم النصائح والإجراءات الطبية و/ أو التجميلية المناسبة لكل حالة على حدا. أما في مجال الخدمات التجميلية، فإن قسم الأمراض الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي بقطر يقدم الكثير من هذه الخدمات، منها على سبيل المثال:

البوتوكس وهو أشهر علاج نستخدمه للتخلص من التجاعيد وخطوط البشرة إضافة إلى استخدامه في معالجة الإبتسامة اللثوية والشقيقة وفرط التعرق.

الفيلر لملء المناطق المجعّدة والمغمورة في الوجه أو الجسم لمظهر أكثر شباباً وهو مفيد لتجاعيد العين وخطوط الأنف والفم وخطوط الضحك؛ كما يمكن استخدامه لتجميل الوجه (تكساس – نفرتيتي – تحديد الأنف – تراجع الذقن – رفع وشد عظام الخد). نستخدم الفيلر كذلك لملء الشفاه وإعطائها شكلاً جمالياً مع توريد الشفّة والتخلص من التشققات.

الميزوثيرابي للشعر والوجه وهو تقنية حقن غير جراحية تنشط الدورة الدموية والجهاز المناعي والليمفاوي، حيث تحفّز الجسم على الإستجابة البيولوجية لتصحيح أي خلل. يعتبر الميزوثيرابي بديلاً آمناً وفعالاً لتذويب الدهون وتساقط الشعر وتجديد الوجه والرقبة.

البلازما وهي مكونات طبيعية في دم المريض غنية بالصفائح الدموية التي تعمل على شفاء الأنسجة الرخوة وتجديد ونضارة البشرة بالإضافة الى علاج تساقط الشعر والصلع.

تقنية الريجينيرا (حقن الخلايا المجهرية) إنها التقنية الأفضل والأحدث على الإطلاق حالياً لعلاج تساقط الشعر لاسيما معالجة “الحاصة الاندروجينية” (الصلع) حيث يمكن أن تكون البديل الأنسب لزراعة الشعر. يتم أخذ خزعات جلدية صغيرة من منطقة خاصة بفروة الرأس ومن ثم وضعها في جهاز الريجينيرا وتحويلها إلى سائل غني بالخلايا ومن ثم إعادة حقنها في المنطقة التي تحتاج الى علاج حيث تعمل على تنشيط وتحفيز الأجربة الشعرية الضعيفة والضامرة لتعيد نمو الشعر الى وضعه الطبيعي خلال شهرين ويمكن للمريض العودة لحياته الطبيعية مباشرة بعد جلسة الريجينيرا، فليس هناك من حاجة الى فترة راحة أو نقاهة.

التسريب الوريدي للفيتامينات والحديد الذي يزوّد الجسم بالطاقة ويدعم مناعة الجسم بالإضافة إلى إعادة نضارة البشرة وحيويتها.

تقشير البشرة سواء بواسطة البلّورات الكريستالية أو التقشير الكيميائي أو ماسك الأميلان، حيث يسهم تقشير البشرة على علاج التجاعيد الدقيقة والمسام المتسعة والندوب السطحية وعلامات الشيخوخة إضافة إلى معالجة الكلف وحب الشباب وإضفاء نضارة على البشرة.

رفع الحاجب (Cat Eyes) لشد الحاجب والجلد المترهل والتجاعيد حول العين وغالباً ما يتم إجراؤه بواسطة البوتوكس أو الفيلر أو استخدام الخيوط وإذا كانت الحالة متقدمة يتم تحويلها إلى قسم جراحة التجميل.

شد الرقبة إما لوحدها أو مع الوجه وذلك بواسطة أجهزة شد الجلد غير الجراحية مثل “الهايفو” (Hifu) أو “أوندا” (Onda) أو “المايكرونيدلينغ راديو فريكوينسي” (Microneedling Radiofrequency) أو يمكن القيام بذلك باستخدام الخيوط أو الفيلر أو البوتوكس.

تجميل الأنف بالفيلر أو الخيوط وهو إجراء سهل وبسيط حيث يحصل المريض على النتيجة المرجوّة خلال جلسة واحدة فقط.

ما الذي يميز هذا القسم عن غيره؟

يتميز قسم الأمراض الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي بقطر بوجود فريق عمل من أطباء يحظون بخبرات مهنية عريقة وسنوات طويلة من العمل في هذا المجال الى جانب الطاقم التمريضي ذي الكفاءة العالية أيضاً. كما يتميز القسم لدينا بوجود أفضل التجهيزات الطبية والتقنيات الحديثة لتوفير أحدث العلاجات للمرضى، مع حرصنا على مواكبة كل ما هو جديد على مستوى علاج الأمراض الجلدية أو الحلول التجميلية حيث يوجد خدمات تجميلية نقدمها حصرياً لدينا في المركز.

الأخصائية في الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة عفراء السالم

يضم القسم مجموعة من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الذين يتمتعون بخبرات عريقة. هلا حدثتنا عن فريق العمل في هذا القسم؟ وكيف يتابعون التطورات العالمية لتطوير خبراتهم؟

مركز ماربل الطبي يضم فريق عمل مدرّب وذو كفاءة عالية وخبرة طويلة في عالم الطب، حيث يجب على طبيب الأمراض الجلدية ان يمتلك القدرات المهنية العالية والمتميزة الى جانب تمتّعه بذاكرة بصرية قوية للتمييز بين ألوان البشرة ومعرفة كل آفاتها وملمسها ونمطها. هذه المهارة تمكّنه من التعرف على مختلف أمراض الجلد ومراقبتها. يضم القسم مجموعة من أطباء الجلدية ذوي الخبرة العالية، الى جانب طاقم تمريضي مؤهل ومدرّب على الإجراءات التجميلية كافة، وخبيرات البشرة في قسم تنظيف البشرة والعناية بها، واختصاصيات ليزر إزالة الشعر. إن الأطباء ومقدمو الرعاية الصحية في مركز ماربل هم على اطلاع دائم بكل ما هو جديد، حيث اننا نقوم دائما بمواكبة أخر التطورات والعلاجات الجديدة فيما يخص طب الجلد والعلاجات التجميلية للبشرة والجلد من خلال المشاركة في المؤتمرات العالمية واستخدام أحدث البروتوكولات والأجهزة والمواد التي توصي بها هذه المؤتمرات. كما أننا نقوم بشكل دوري بتحضير ورش عمل لدينا في المركز ونقوم بتطبيق هذه البروتوكولات بوجود مدربين معتمدين.

ماذا عن الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة لديكم في المركز؟ ما هي؟ وما مميزاتها؟

يوفر مركز ماربل الطبي في قطر مجموعة من أحدث الأجهزة التي تجعلنا الخيار الأمثل لكل من يرغب بالقيام بأي إجراء طبي أو تجميلي. ومن أبرز الأجهزة المتوفرة:

جهاز المورفيوس برو (Microneedling Radiofrequency) وهو الأفضل لمعالجة آثار وندبات حب الشّباب وآثار الحروق والجروح، الى جانب دوره الفعال في معالجة المسام المتّسعة وإعطاء البشرة النضارة المطلوبة.

جهاز الهايفو هو جهاز طبي عالي الدقة يعمل على شد الوجه والرقبة بشكل غير جراحي ويقوم بتحفيز الكولاجين لتبدأ البشرة في استعادة نضارتها؛ إنه إجراء سريع يعطي انطباعاً فورياً وملحوظاً ولا يحتاج لفترة نقاهة.

جهاز الفراكشنال ليزر لمعالجة تصبغات البشرة والندوب والمسام.

جهاز الليزر الكربوني يستخدم لنضارة البشرة ومعالجة الشعر الزائد وحب الشباب والكلف إضافة إلى إزالة الوشوم بكافة أشكالها وأحجامها وألوانها. ويتميز الليزر الكربوني بنتائجه الفورية.

جهاز ليزر المشاهير أو ليزر الفيتامينات يعمل على إدخال كافة أنواع الفيتامينات إلى الجلد وعلى كامل المساحة من دون الحاجة للحقن. يمكن استخدامه لإدخال البلازما والميزوثيرابي بدون حقن وبذلك يعطي البشرة نضارتها ورونقها ويساعد في معالجة التصبغات وحب الشباب والمسام وغيرها.

أجهزة النحت والتخسيس التي تعمل بآلية أمواج الراديو فريكوينسي أو أمواج المايكرويف للتخلص من الدهون الزائدة والسليوليت إضافة إلى شد ترهلات الجلد.

أجهزة الليزر لإزالة الشعر حيث يتوفر لدينا أحدث الأجهزة السريعة وبدون ألم التي تعمل بالتبريد عن طريق التبريد الهوائي أو التبريد الديناميكي باستخدام غاز الكايوجين.