قسم الأسنان وجراحة الفم في مركز ماربل الطبي

خبرة عالية مع تكنولوجيا مبتكرة وحديثة

يقدم قسم الأسنان في مركز ماربل الطبي في قطر العديد من الخدمات بحيث توفر العلاج المناسب للمريض في آن واحد ومكان واحد. نستخدم في مركز ماربل الطبي أحدث الأجهزة والتقنيات. بالإضافة إلى الكادر الطبي والتمريض المؤهل والمدرب.

ما يميز قسم الأسنان هو التطور والعصرية حيث يمكن وضع خطة العلاج الكاملة للمريض من قبل فريق طبي متخصص في جلسة واحدة. والجدير بالذكر أيضا تجميل الأسنان باستخدام الفينير والذي يعطي نتائج جذابة وطبيعية. الدكتور محمد علي سعدة استشاري جراحة الفم والفكين يسلط الضوء على قسم الأسنان.

نود الإضاءة على مميزات قسم الأسنان وجراحة الفم من حيث التقنيات والأجهزة الحديثة والكادر البشري العامل.

قسم الأسنان في مركز ماربل هو قسم متكامل يضم كافة التخصصات في طب الأسنان من اختصاص الجراحة والزراعة وتقويم الأسنان وتركيب الأسنان وتجميل الأسنان وعلاج العصب أو الجذور. جميع الكادر الطبي في مركز ماربل من ذوي الخبرة العالية. يضم مركز ماربل الطبي مجموعة من الأطباء المؤهلين أكاديميا وعمليا من حيث الشهادات العليا من مختلف التخصصات في طب الأسنان: التجميل والجراحة والزرع والتقويم وعلاج الجذور وتعويضات الأسنان وطب الأسنان العام والليزر واللثة وتركيب الأسنان.

المركز مجهز بأحدث الأجهزة عالميا في مختلف التخصصات: الأشعة الديجيتال والأشعة ثلاثية الأبعاد وجهاز الماسح الرقمي للأسنان، جهاز البيزو الجراحي، جهاز علاج العصب الإلكتروني لتحديد ذروة العصب، وأجهزة أخذ المقاسات الديجيتال وجهاز الليزر.

نسلط الضوء على قسم جراحة الفم والفكين والزراعة، حيث يتم القيام بإجراء مختلف العمليات الجراحية الفموية من زرع الأسنان و القلع الجراحي للأسنان المنطمرة خاصة الحالات الحرجة و الدقيقة التي تكون فيها الأسنان منطمرة (خاصة ضرس العقل) المتداخل مع العصب الفكي السفلي حيث يتم اجراء صور شعاعية ثلاثية الأبعاد لدراسة الحالة، حيث يمكن في بعض الحالات اجراء العمل الجراحي تحت التخدير العام واستخدام أجهزة الجراحة بالأمواج فوق الصوتية لضمان سهولة و نجاح العمل بنسبة 100%.

ما يتميز به مركز ماربل في قطر هو العناية بعد العمل الجراحي بمختلف التخصصات، حيث يتم تقييم الوضع الطبي للمريض مع متابعة يومية حتى الشفاء التام.

يوجد مفاهيم جديدة تدعو للقيام بزرع الأسنان عند القلع مباشرة وتحتاج هذه التقنية أنواع خاصة من التصوير الشعاعي وأنواع خاصة من أدوات الحفر ومركز ماربل الطبي مجهز بأحدث التقنيات، حيث يقوم أطباؤنا بالقلع والزرع في جلسة واحدة وبالتالي توفير الجهد والوقت على المريض حيث لا يتعرض للجراحة مرتين ونحد من كمية الأدوية والمضادات الحيوية التي يتم إعطائها عند كل جراحة. والنقطة الأهم في القلع والزرع الفوري هي المحافظة على العظام من الامتصاص وأيضا المحافظة على اللثة وبالتالي الحصول على نتائج تجميلية للتركيب على الزرعة وقد تكون بعض حالات الزرع معقدة وقريبة من بعض النسج الحيوية (الجيب الفكي) حيث يمكن القيام بعملية الزرع تحت التخدير العام بما يؤمن سهولة العمل الجراحي والراحة النفسية للمريض.

قسم التقويم في مركز ماربل الطبي يضم أطباء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية. يقدم مركز ماربل الطبي العلاج التقويمي لكافة المراحل العمرية. يوجد أنواع للتقويم: كالتقويم المعدني والتقويم الذكي حيث يكون أسرع من التقويم العادي وأيضا هناك التقويم التجميلي حيث تكون الحاصرات والأسلاك باللون الأبيض، أيضا التقويم اللساني يكون على السطح الداخلي للأسنان. ومن أهم أنواع التقويم الشفاف ( الانفزلاين) وهي شركة أميركية يعتبر أطباؤنا معتمدين للعمل مع هذه الشركة. الميزة التي يقدمها التقويم الشفاف أننا نكون قادرين على توقع الحالة والشكل النهائي وقد نعطي خيارات للمريض فيكون المريض على دراية بالنتيجة المتوقعة. المكمل للتقويم للشفاف هو الماسح الضوئي للأسنان فهي عبارة عن كاميرا لاخذ قياسات الأسنان وهنا تكمن دقة العمل ولا يوجد مجال للخطأ باستخدام التقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان الرقمي.

الابتسامة التجميلية يوجد في مركز ماربل الطبي كل أنواع الابتسامات مع مختلف المسميات العالمية، الفينير هو الاسم التقليدي لتجميل الأسنان وهو القشور الخزفية. يوجد في مركز ماربل أطباء مختصين بابتسامة هوليود المميزة والجذابة وبإطلالة طبيعية. وفي مركز ماربل حريصون على العمل المتقن فعند عمل الابتسامة على الطبيب تجنب حدوث التهابات في اللثة أو رائحة في الفم. في مركز ماربل نستخدم المواد ذات جودة عالية لتصنيع وتركيب الابتسامة. يعتبر مركز ماربل الأفضل في قطر من حيث المؤهلات والمواد والجودة والخدمة.

توريد اللثة نقوم بعمل اجراء ازالة التصبغات عن اللثة باستخدام أجهزة الليزر. في كثير من الحالات لا يحتاج المريض للتخدير فقد تكون النتائج فورية ويحتاج المريض لعشرة أيام ليأخذ النتيجة النهائية. وهناك أيضا علاج الابتسامة اللثوية حيث عند الابتسامة تظهر الأنسجة الحمراء وهناك عدة طرق لعلاج الابتسامة اللثوية وقد يتم التعاون مع قسم الجلدية باستخدام البوتوكس. أو قد يتولى قسم الأسنان بعلاجها عن طريق قص اللثة التجميلي أو عمل جراحة بسيطة على الشفة العلوية من الداخل وتكون النتيجة فورية ويحصل المريض على ابتسامة جميلة.

أيضا الفراغات بين الأسنان فالخيار الأول لعلاج الفراغات هو تقويم الأسنان وهو الخيار الأفضل. ولكن في بعض الحالات قد يكون التقويم غير قادر على علاج الفراغات بين الأسنان فيلجأ طبيب الأسنان إلى الحشوات التجميلية أو (الميني فينير) ما يسمى بالفينيرات الصغيرة لإغلاق هذه الفراغات. ولكن الحل الأكثر شيوعا هو الفينير الكامل لتغطية السن كامل والفراغات الموجودة بين الأسنان.

ما هي القيمة المضافة لمثل هذ االقسم على مستوى التجهيزات أو الخدمات التي تقدمونها؟

طبعا وجود أطباء من مختلف التخصصات ذوي خبرة وكفاءة عالية يوفر الوقت والجهد على المريض حيث يحصل على خطة علاجية كاملة يمكن القيام بها في المركز.

ما هي أبرز الخدمات الطبية التي يتم تقديمها؟

الخدمات:

تجميل الأسنان بأنواعه . الفينير : التركيبات التجميلية ( العدسات – لومينير ). تجميل اللثة والفك . اعادة اللون الوردي للثة . تقويم الأسنان بأنواعه : ( المعدني والذكي والشفاف الانفزلاين والمتحرك ). جراحة الفكين . القلع الجراحي للأسنان المنطمرة . زراعة الأسنان . القلع العادي . علاج العصب ( أحدث الأجهزة وخلال جلسة واحدة ).



ماذا عن الخدمات الطبية التجميلية؟

الابتسامة الجميلية لها تأثير كبير على مظهر الشخص. مركز ماربل الطبي وأطباء الأسنان مميزين بصناعة أفضل الابتسامات الطبيعية باستخدام أفضل المواد والاجراءات مثل: الفينير – التركيبات التجميلية (العدسات – لومينير) أو الحشوات التجميلية لعلاج الفرق بين الأسنان. في بعض الأحيان يحتاج المريض إلى تبييض الأسنان أو توريد اللثة فقط للحصول على ابتسامة جذابة. وقد يكون المريض بحاجة ألى تقويم للأسنان لاصلاح بعض العيوب في نشأة أو تركيبة الأسنان.

هلا حدثتنا عن عيادة طب الأسنان للأطفال؟

عيادة طب الأسنان للأطفال تهتم بصحة أسنان الأطفال ونعمل على توعية الأهالي عن طريق الاهتمام بأسنان الأطفال وكيفية الوقاية من التسوس. يعطي طبيب الأسنان النصائح للأطفال عن كيفية جعل الأسنان قوية وتناول طعام صحي ومفيد. من الممكن التحري المبكر عن المشاكل بالإضافة إلى البرامج الوقائية الشاملة التي تساعد الطفل للحفاظ على ابتسامة صحية لمدى الحياة وتجنب الاحتياج لعلاج مكلف فيما بعد، يساعد هذا التخصص الأطفال على الشعور بالراحة مع طبيب الأسنان، والمحافظة على الأسنان اللبنية والدائمة.