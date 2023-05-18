في سابقة عالمية…مستشفى افتراضي سعودي يحصل على اعتماد كندي رفيع

المنشأة الأكبر من نوعها على الصعيد العالمي تميزت في تطبيق معايير السلامة وجودة الرعاية

حصل مستشفى صحة الافتراضي على أعلى درجات الاعتماد الدولي الكندي للفئة الماسية، وذلك نظير تميزه في تطبيق معايير السلامة وجودة الرعاية الافتراضية المقدمة.

وكان نائب وزير الصحة السعودي المهندس عبدالعزيز الرميح قد شرف الثلاثاء 16 مايو احتفالا أقامته الوزارة بمناسبة حصول المستشفى على الاعتماد الكندي الفئة الماسية كأول مستشفى افتراضي في العالم يحصل على هذا الاعتماد.

وعمل مستشفى صحة الافتراضي منذ تأسيسه من قبل الصحة السعودية أواخر 2021 على تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، إذ يعتبر هذا الاعتماد الصحي من الاعتمادات المهمة والتي تقدمها هيئة الاعتماد الكندي بعد تقييم أداء المنشآت الصحية على مستوى العالم، وقد حصل المستشفى عليها بعد خضوعه لتقييم شامل لكافة نواحي خدمات الرعاية الصحية الافتراضية بالإضافة إلى المعايير الخاصة بسلامة المرضى.

يُذكر أن مستشفى صحة الافتراضي يُقدم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية في 17 تخصص رئيس و57 تخصص فرعي لأكثر من 480 ألف مريض على مستوى السعودية، ويضم شبكة مستشفيات قوامها 170 مستشفى حول البلاد مسهلاً حصول المرضى على الخدمة التي يحتاجونها حيثما كانوا دون الحاجة لانتقالهم إلى المستشفيات المركزية، وذلك للإسهام في تحسين جودة الحياة السكان، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي السعودي.