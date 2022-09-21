فريق التمريض والقبالة بمستشفى الخور يقدم جلسات تثقيفية للأمهات الجدد حول التغذية السليمة للرضع

أطلق مستشفى الخور التابع لمؤسسة حمد الطبية خطاً ساخناً يمكن للسيدات الاتصال به لتلقي الاستشارات والدعم حول الرضاعة الطبيعية، كما بدأ برنامجاً خاصاً لتقديم جلسات تثقيفية للنساء الحوامل حول تغذية الرضع.

يأتي ذلك في إطار دعم وزارة الصحة العامة لجهود تبني مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل في دولة قطر، حيث تواصل مؤسسة حمد الطبية العمل بشكل استباقي من أجل الحصول على الاعتماد الرسمي لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل لمرافقها التي تقدم خدمات للنساء والأطفال حديثي الولادة.

من جانبه قال السيد محمد الجسيمان، نائب رئيس مجموعة المستشفيات العامة بمؤسسة حمد الطبية والرئيس التنفيذي لمستشفى الخور، وأحد الداعمين التنفيذيين للمبادرة في جميع مرافق مؤسسة حمد الطبية التي تقدم خدمات الأمومة: “نهدف من خلال التعاون بين مختلف مؤسسات قطاع الرعاية الصحية العامة إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية وتسهيل تبني أفضل ممارسات الرضاعة الطبيعية مع النساء وأسرهن كوسيلة لحماية الأطفال وتعزيز صحتهم وسلامتهم. لذا تم تصميم مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل لتكون في مصلحة الأمهات وأطفالهن ومساعدة الحكومات أيضًا على تعزيز الكفاءة وإنقاذ الأرواح وتوفير المال”.

أظهرت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية تساعد في تعزيز نمو دماغ الرضيع، وتقلل من خطر الإصابة بالسمنة عند الأطفال، وتحمي النساء من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض وداء السكري، لذا فإن للمرافق التي تقدم خدمات الأمومة وخدمات رعاية حديثي الولادة دور فريد ومهم في تزويد الأمهات الجدد والأطفال الرضع بالدعم والتشجيع المناسب في الوقت المناسب لضمان توفير الرضاعة الطبيعية للطفل بصورة آمنة.

تشير منظمة الصحة العالمية وفق تقديراتها إلى أنه يمكن إنقاذ حياة أكثر من 820 ألف طفل دون سن الخامسة كل عام حول العالم إذا تم إرضاع جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 23 شهراً رضاعة طبيعية على النحو الأمثل. وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية واليونيسف مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل لمساعدة المستشفيات على تزويد الأمهات بالمعلومات وإكسابهن الثقة والمهارات اللازمة لبدء الرضاعة الطبيعية لأطفالهن ومواصلتها بنجاح من خلال منح اعتماد خاص للمستشفيات التي تتميز بأنشطتها في هذا المجال.

بدورها قالت السيدة فاطمة محمد الكمه، المدير التنفيذي للتمريض بالوكالة، “يشارك مستشفى الخور بصورة نشطة للغاية في تطوير خدمات شاملة وعالية الجودة لرعاية الأمومة، لذلك فإن لدينا فرق تمريض وقبالة رئيسية تعمل من أجل ضمان جاهزية المستشفى للحصول على اعتماد المستشفى الصديق للطفل، ومن أجل ذلك تم تقديم جلسات تثقيفية للأمهات الجدد القاطنات بمدينة الخور والمناطق المحيطة بها حول الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للرضع، وإطلاق الخط الساخن لتقديم الدعم اللازم لهن بهذا الشأن، ويمكن الاتصال بالخط الساخن على الرقم (33032156) من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى 3 مساءً”.

وأوضحت السيدة مرياما ليلي فايكا، مدير التمريض لخدمات النساء والأطفال حديثي الولادة بمستشفى الخور، أن المادة العلمية حول تغذية الرضع التي يتم تقديمها للأمهات قبل الولادة تعتمد على التوصيات والمعايير العالمية لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل الخاصة بالتثقيف الصحي حول تغذية الأطفال الرضع.

وأضافت السيدة مرياما قائلة: “ نهدف إلى تمكين الأمهات الحوامل في الثلث الثالث من الحمل من التعرف على أفضل السبل التي يمكنهن اتباعها لضمان التغذية المناسبة لهن ولأطفالهن. تشمل الموضوعات التي تتم مناقشتها في جلسات جماعية مع النساء الحوامل أهمية الرضاعة الطبيعية والفوائد المترتبة عليها للطفل والأم، والتوصيات العالمية بشأن الرضاعة الطبيعية الحصرية، والمخاطر المرتبطة بإعطاء الطفل حليب الأطفال الاصطناعي أو بدائل حليب الأم الأخرى، بالإضافة إلى تثقيف الأمهات حول موضوعات مثل أهمية مواصلة الرضاعة الطبيعية بعد بلوغ الطفل عمر 6 أشهر عند البدء في تقديم أطعمة أخرى له، وأهمية وجود تلامس مباشر ومستمر بين جلد الطفل وجلد الأم من اللحظة الأولى بعد الولادة في تعزيز وتقوية الرابطة بين الأم ورضيعها، وأهمية البدء المبكر للرضاعة الطبيعية وبقاء الرضيع مع أمه في نفس الغرفة بعد الولادة، وأساسيات الوضعيات الصحيحة للرضاعة الطبيعية وإلقام الطفل للثدي والتعرف على العلامات المرتبطة بتغذية الطفل”.