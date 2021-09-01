“عيادة ومستشفى فاليانت” تفتتح جناح المرضى الداخليين لكبار الشخصيات لتوفير تجربة استشفاء فاخرة

أطلقت “مستشفى وعيادة فاليانت” (Valiant Clinic and Hospital)، إحدى المستشفيات الرائدة متعددة التخصصات في دبي، جناحها الجديد الأكثر تطوراً للمرضى الداخليين من كبار الشخصيات والذي يضم خمس غرف فاخرة. وتتميز هذه الغرف بلمسة فندقية لتستكمل عروض “فاليانت” في مجال الرعاية والخدمات عالمية المستوى.

ويتألف الجناح المخصص للمرضى الداخليين من كبار الشخصيات والواقع في الطابق الثاني من المستشفى، من غرف حديثة مع مرافق داخلية لضمان الراحة الكاملة للمرضى خلال فترة التعافي من إجراءاتهم الطبية. وتحتوي كل غرفة من هذه الغرف على منطقة جلوس ومنطقة استراحة لتوفير مساحة للترفيه وتناول الطعام والراحة للمرضى وعائلاتهم وأصدقائهم، يرافق كل ذلك إطلالات خلابة على المدينة.

وقال سليمان المتبولي، مدير العمليات في “فاليانت”: “نتطلع بشكل دائم إلى إيجاد طرق تجعل من تجربة مرضانا أكثر راحة مع تزويدهم بخدمات رعاية صحية متميزة وتوجيههم للتعافي في كل خطوة خلال رحلة شفائهم. ويعد جناح المرضى الداخليين من كبار الشخصيات خير دليل على هذه المهمة، حيث يتيح لنا هذا الجناح أيضاً إحداث تحول في تجربة المرضى والارتقاء بها إلى المستوى التالي بما يتماشى مع أهدافنا.”

وتعد “مستشفى وعيادة فاليانت”، التي يديرها فريق عالمي المستوى من المختصين، مرفقاً صحياً فاخراً يهدف إلى وضع معايير جديدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال إتاحة الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالمية المستوى والمراقبة المتسقة لرحلة تعافي المرضى وحالتهم الصحية.