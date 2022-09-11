شبكة عيادات NEO Center

علاج نفسي استثنائي من جمهورية التشيك

تسبّبت جائحة كوفيد– 19 في زيادة الاهتمام بعلماء النفس والمعالجين النفسيين في جميع أنحاء العالم. كما ازدادت حالات الإدمان والاكتئاب والقلق وغيرها من الحالات المرضية التي لم يختبرها الناس كثيرًا منذ ثلاث سنوات. تقوم عيادات مركز NEO بمساعدة العملاء من جميع أنحاء العالم. فخلال جائحة كورونا، ساعدت الأطباء والموظفين الطبيين العاملين في موتول (Motol) مجانًا، وهو أكبر مستشفى جامعي حكومي في جمهورية التشيك، للتغلب على هذه الأيام الصعبة والتي تتطلّب جهدًا عقليًا. واليوم، تضم شبكة العيادات الخاصة لمركز NEO عيادتين سكنيتين وعيادة خارجية واحدة في براغ (Prague). كما أنّها تفتخر بامتلاكها فريقًا من المعالجين المحترفين، ونهجًا عائليًا، وخدمات عالية الجودة، وسرية كاملة لن تجدها في أي مكان آخر. أمّا عيادة RósGlas الخاصة والمميزة في ايرلندا فهي العيادة الشريكة لـ NEO Center.

بعد أكثر من خمس سنوات من العمل، يتمتع مركز NEO بالفعل بمكانة قوية ووعي عام. فهو يتعاون مع كبار الخبراء في مجال الإدمان، ويشارك الممثلون عنه في المؤتمرات المتعلّقة بالأمراض النفسية، كما يتعاون أيضًا مع موتول، وهو أكبر مستشفى جامعي حكومي في جمهورية التشيك. يتزايد الطلب على المعالجين النفسيين خلال العامين الماضيين. وتتزايد أيضًا الاضطرابات النفسية، واضطرابات الصحة العقلية، وحالات الإدمان في حقبة ما بعد كوفيد. فيضع الناس المزيد من الضغط على أنفسهم، ثم يجدون صعوبة كبيرة في تحقيق التوازن. هذا هو أحد الأسباب التي دفعت ليبور فوتروبا (Libor Votruba) إلى تأسيس عيادة العلاج هذه، والتي تقدّم خدمات استثنائية على يد كبار المعالجين وتحافظ على كامل السريّة.

العيادة الخاصة التي يوصي بها قطاع الصحة الحكومي خلال جائحة كوفيد– 19، تعاون مركز NEO مع موتول، وهو أكبر مستشفى جامعي حكومي والأكثر عراقة في جمهورية التشيك، حيث يستقبل سنويًا ما يصل إلى 80.000 مريض.

وأصبح مركز NEO المكان الذي جمع الأطباء والممرّضات خلال أصعب لحظات حياتهم المهنية. وقد وفّر لهم أيضًا مساحة حرّة لاستعادة قوتهم في مهنتهم الجديرة بالإحترام. وقد استخدم موظفو المستشفى خدمات العلاج في العيادات الخارجية أو الإقامة في العيادات لعدة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، تفتخر NEO بنسبة ردود الفعل الناجحة الكبيرة للعمليات العلاجية. وقد نشأ هذا التعاون على أساس اتفاقية مبرمة مع الدكتور مارتن هولكات، نائب مدير مستشفى موتول الجامعي في براغ للرعاية العلاجية والوقائية ووزير الصحة السابق في جمهورية التشيك.

تم ربط نظام المساعدة بمعرض ومشروع Helpful Art in Covid، الذي تعاون فيه مارتن هولكات مع الفنان بافيل ستاستني.

يعرض المعرض أكثر من 2000 عمل فني من 90 دولة حول موضوع جائحة كوفيد– 19 وتم عرضه في مستشفى موتول تحت عنوان “الفن جزء من العلاج الإيجابي وهو يشفي”.

تشمل المشاكل الأكثر شيوعًا التي يتعامل معها مرضى العيادة حالات الإدمان والخوف المرضي والاكتئاب والقلق والأزمات بمختلف أنواعها. وقد لاحظ معالجو NEO Center زيادة في الحالات المرضية في ما يتعلق بفترة الكوفيد بشكل أساسي، وما زال الناس حتى يومنا هذا يتعاملون مع تداعيات الجائحة بمختلف أشكالها. ويتمتّع المعالجون بالقدرة على الاستجابة بسرعة وعلاج المرضى بشكل عملي وسريع بعد اتخاذهم قرار البدء بالعلاج.

كما يقدمون العلاج الفردي والجماعي، والاستشارات النفسية، والطريقة المؤلفة من 12 خطوة المعترف بها عالميًا لمدمني الكحول المجهولين، والعلاج الأسري والزواجي، بالإضافة إلى الوقاية من الانتكاس – أي الوقاية من المواقف الخطرة والتعامل مع الفشل بفعالية.

يمكن ترتيب جلسات العلاج عبر الإنترنت أو زيارة العيادة في براغ – ليبين.

قصص من مركز NEO

“ على الأرجح أن تكون إقامتي في مركز NEO هي التي أنقذت حياتي . يوضحون لك الطريق الذي يؤدي إلى الإقلاع عن الإدمان وإلى بدء حياة جديدة . كما يقدمون تجربة علاجية مكثفة للغاية . لكن الأمر يتوقف علينا لكيفية تعاملنا معها ومع علاجنا . إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فإنّ مركز نيو هو المكان المناسب تمامًا ”. مارتن مالي، مدمن على الكحول ولكنه واعٍ

على الأرجح أن تكون إقامتي في مركز هي التي أنقذت حياتي يوضحون لك الطريق الذي يؤدي إلى الإقلاع عن الإدمان وإلى بدء حياة جديدة كما يقدمون تجربة علاجية مكثفة للغاية لكن الأمر يتوقف علينا لكيفية تعاملنا معها ومع علاجنا إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فإنّ مركز نيو هو المكان المناسب تمامًا مارتن مالي، مدمن على الكحول ولكنه واعٍ “ لقد غيّر مركز NEO علاقتي بحياتي الخاصة تمامًا . فقد تحوّلت من مدمنة كحول مدمّرة إلى شريكة فعّالة، وأم، وابنة، وهي فرحة عظيمة ألاً أخسر حياتي !” إيفا

لقد غيّر مركز علاقتي بحياتي الخاصة تمامًا فقد تحوّلت من مدمنة كحول مدمّرة إلى شريكة فعّالة، وأم، وابنة، وهي فرحة عظيمة ألاً أخسر حياتي إيفا “ اعتقدت لفترة طويلة أنّني أسيطر على كل شيء حتى فقدت كل شيء تقريبا . أشكركم لأنكم أظهرتم لي الطريق الصحيح لأجد حياتي ونفسي من جديد ”. دانيال

اعتقدت لفترة طويلة أنّني أسيطر على كل شيء حتى فقدت كل شيء تقريبا أشكركم لأنكم أظهرتم لي الطريق الصحيح لأجد حياتي ونفسي من جديد دانيال “ تأزّمت مسيرتي المهنية ولم أصدّق أنني سأشارك في المسابقات من جديد . لقد اعتقدت حقًا أنني لن أعيش مجدّدًا . في نيو، تبيّن لي أنّ كل شيء ممكن إذا كنت أريده حقًا ”. لوكاس، رياضي

مركز NEO

عيادات سكنية للعلاج النفسي في براغ، جمهورية التشيك

نهج مرن وشخصي / عملية سريعة لتسجيل الوصول / معدل نجاح عالٍ للعلاج / فريق من أفضل المعالجين /

رعاية فردية للعملاء / رفيع المستوى / سريّة كاملة

نقدّم حلولاً متخصّصة لمشاكل الإدمان ونساعد في مختلف مجالات علم النفس والعلاج النفسي والطب النفسي.

www.neocentrum.cz