التميز في الرعاية الصحية

سيدارز – سيناي … وجهة عالمية للرعاية الصحية وأعلى التصنيفات في الولايات المتحدة

يعتبر مستشفى “سيدارز–سيناي” (Cedars-Sinai) مقصداً لأصحاب الحالات المعقّدة أو أولئك الذين يبحثون عن الأفضل في مجال الطب المتخصص كونه واحدًا من أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة للعام الثامن على التوالي، حسب ما جاء في تقرير “أفضل المستشفيات 2023-24” من U.S. News & World Report. حاز “سيدارز–سيناي” كذلك في تصنيفه ضمن الخمسة الأوائل في ستة تخصصات هي: أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، أمراض وجراحة الجهاز الهضمي، أمراض العظام، أمراض وجراحة الرئة، أمراض وجراحة الأعصاب، وأمراض المسالك البولية. كما حاز أحد عشر تخصصًا على التصنيف ضمن الأفضل في الولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن يكون هذا الواقع هو ما يجذب المرضى من جميع أنحاء العالم إلى “سيدارز–سيناي”.

قال الدكتور هيثم حسون، نائب الرئيس والمدير الطبي لسيدارز–سيناي الدولية: “نقوم حاليًا برعاية المرضى من أكثر من 100 دولة في العديد من التخصصات المطلوبة مثل القلب والسرطان والأعصاب وجراحة العظام وأمراض الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء وصحة المرأة”.

سيدارز – سيناي الدولية : الرعاية الشخصية على نطاق عالمي

تقوم فلسفة “سيدارز–سيناي” على ألا تكون الجغرافيا عائقًا أمام الحصول على خدمات الرعاية الصحية عالميًا. لذلك تواصل “سيدارز–سيناي الدولية” السعي للوصول إلى المزيد من المرضى من أكبر عدد ممكن من الدول، مع تسهيل البحث عن الرعاية في لوس أنجلوس، حيث يقع مقر المستشفى.

فالمرضى الذين يأتون إلى “سيدارز–سيناي”، يحصلون على العلاجات المتقدمة بواسطة أطباء على مستوى عال من الكفاءة والشهرة وأحدث الأجهزة إلى جانب الأبحاث المستمرة. لكن هذه هي فقط بعض جوانب الرعاية عالية الجودة، فـ”سيدارز–سيناي الدولية” يؤمن بقوة أن الرعاية الصحية مسألة شخصية، وأن التقاليد والأساليب والمعتقدات الثقافية أمر حيوي لراحة المريض.

يقوم فريق خدمات المرضى المختص في المستشفى بمساعدة المرضى الدوليين في التنقل خلال رحلتهم الطبية، مع دعم ثقافي ولغوي مناسب. كما أن مجموعة من خدمات الكونسيرج مصمّمة خصيصًا للمرضى الوافدين من الخارج والذين يقصدون حرم لوس أنجلوس.

فمثلاً تبسيط الإحالات الدولية والتعامل مع شركات التأمين في جميع أنحاء العالم هما فقط إثنان من الطرق التي يمكن من خلالها تقديم دعم صحي مهم للمرضى الوافدين. كما يتابعون إنجاز التفاصيل الإدارية، مثل تحديد المواعيد ومراجعة السجلات، ويمكنهم تقديم نصائح بشأن السفر والإقامة والأنشطة لتعزيز إقامة المريض.

لدى وصول المرضى وعائلاتهم تتم استضافتهم في صالة “سيدارز–سيناي الدولية”، وهو مكان مخصص للإسترخاء، وهناك أيضاً مكتب مشترك، وغرفة اتصالات، ومخزن، وغرفة صلاة/ تأمل، وغرف خاصة حيث يمكنهم الإجتماع مع مرافقيهم والإستمتاع بالوقت بين المواعيد الطبية.

ولفت الدكتور حسون إلى أن “لوس أنجلوس هي واحدة من أكثر المدن تنوعًا وحيويةً في العالم، مما يمنحنا الأفضلية في تقديم الرعاية المناسبة ثقافيًا”. وتابع “أنه يتم التحدث بحوالى 10 لغات في المستشفى، بما في ذلك العربية والماندارين والإسبانية والفرنسية والكانتونية. وتساهم تسهيلات أخرى مهمة من فرق متخصصة، في الوصول إلى رجال الدين المناسبين، لضمان تجربة شخصية إيجابية طيلة فترة إقامة المريض.

شراكات استراتيجية

لتوفير الرعاية الصحية من الطراز الأول لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، يواصل فريق خدمات “سيدارز–سيناي الدولية” استكشاف الفرص للتعاون مع المستشفيات خارج الولايات المتحدة.

من خلال مجموعة متنوعة من الإستراتيجيات التعاونية، يقدم “سيدارز–سيناي الدولية” مجموعة كاملة من الخدمات الإستشارية والإرشادية التي تساعد الشركاء المحتملين حول العالم على تحقيق أهدافهم مع تطوّر بيئة الرعاية الصحية العالمية. من المكسيك إلى آسيا إلى الشرق الأوسط، يجتمع مقدمو الخدمة من خلال الندوات الإلكترونية والمؤتمرات والمعارض لمشاركة المعرفة والأفكار ورؤى المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر مكتبنا داخل البلاد (حاليًا في مكسيكو سيتي، وقريبًا في سنغافورة والمزيد من البلدان) للمرضى ولأطباء الرعاية الأولية فرصة التعرف أكثر على “سيدارز–سيناي”، والوصول إلى معرفتنا من خلال آراء أخرى وتلقي الرعاية في لوس أنجلوس حسب الحاجة.

ربما الأهم من ذلك كله، أنه تم تكوين اتفاقيات استراتيجية أسفرت بالفعل عن إطلاق مرافق حديثة، مثل مستشفى The View في قطر، وهو تعاون بين “سيدارز–سيناي و”إليغانسيا هيلث كير” التابعة لـ”مجموعة “إستثمار”. لم يوفّر مستشفى The View فقط تقديمات جديدة واستثنائية للمرضى في الخليج والمنطقة المحيطة، بل أدخل أيضًا عصرًا جديدًا من التعاون بين “سيدارز–سيناي الدولية” ومنظمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وبعد الإفتتاح الكبير لمستشفى The View في ديسمبر الماضي، استمرّ حضور ”سيدارز–سيناي” وكان الأكبر على الإطلاق في Arab Health 2023.

وختم الدكتور حسون “نواصل النمو حول العالم، ونصل إلى قمة تصنيفات الرعاية الصحية، ونجد طرقًا جديدة للوصول إلى المزيد من المرضى. ولكن هناك شيء واحد يظل ثابتًا وهو التزامنا بتقديم أفضل رعاية متاحة وتجاوز توقعات مرضانا، بغض النظر عن مكان وجودهم.”

