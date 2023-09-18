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سيدارز-سيناي… وجهة عالمية للرعاية الصحية وأعلى التصنيفات في الولايات المتحدة

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التميز في الرعاية الصحية

سيدارزسينايوجهة عالمية للرعاية الصحية وأعلى التصنيفات في الولايات المتحدة

يعتبر مستشفىسيدارزسيناي” (Cedars-Sinai) مقصداً لأصحاب الحالات المعقّدة أو أولئك الذين يبحثون عن الأفضل في مجال الطب المتخصص كونه واحدًا من أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة للعام الثامن على التوالي، حسب ما جاء في تقريرأفضل المستشفيات 2023-24” من U.S. News & World Report. حازسيدارزسينايكذلك في تصنيفه ضمن الخمسة الأوائل في ستة تخصصات هي: أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، أمراض وجراحة الجهاز الهضمي، أمراض العظام، أمراض وجراحة الرئة، أمراض وجراحة الأعصاب، وأمراض المسالك البولية. كما حاز أحد عشر تخصصًا على التصنيف ضمن الأفضل في الولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن يكون هذا الواقع هو ما يجذب المرضى من جميع أنحاء العالم إلىسيدارزسيناي”.

قال الدكتور هيثم حسون، نائب الرئيس والمدير الطبي لسيدارزسيناي الدولية: “نقوم حاليًا برعاية المرضى من أكثر من 100 دولة في العديد من التخصصات المطلوبة مثل القلب والسرطان والأعصاب وجراحة العظام وأمراض الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء وصحة المرأة”. 

سيدارزسيناي الدولية: الرعاية الشخصية على نطاق عالمي

تقوم فلسفةسيدارزسينايعلى ألا تكون الجغرافيا عائقًا أمام الحصول على خدمات الرعاية الصحية عالميًا. لذلك تواصلسيدارزسيناي الدوليةالسعي للوصول إلى المزيد من المرضى من أكبر عدد ممكن من الدول، مع تسهيل البحث عن الرعاية في لوس أنجلوس، حيث يقع مقر المستشفى. 

فالمرضى الذين يأتون إلىسيدارزسيناي، يحصلون على العلاجات المتقدمة بواسطة أطباء على مستوى عال من الكفاءة والشهرة وأحدث الأجهزة إلى جانب الأبحاث المستمرة. لكن هذه هي فقط بعض جوانب الرعاية عالية الجودة، فـسيدارزسيناي الدوليةيؤمن بقوة أن الرعاية الصحية مسألة شخصية، وأن التقاليد والأساليب والمعتقدات الثقافية أمر حيوي لراحة المريض.

يقوم فريق خدمات المرضى المختص في المستشفى بمساعدة المرضى الدوليين في التنقل خلال رحلتهم الطبية، مع دعم ثقافي ولغوي مناسب. كما أن مجموعة من خدمات الكونسيرج مصمّمة خصيصًا للمرضى الوافدين من الخارج والذين يقصدون حرم لوس أنجلوس. 

فمثلاً تبسيط الإحالات الدولية والتعامل مع شركات التأمين في جميع أنحاء العالم هما فقط إثنان من الطرق التي يمكن من خلالها تقديم دعم صحي مهم للمرضى الوافدين. كما يتابعون إنجاز التفاصيل الإدارية، مثل تحديد المواعيد ومراجعة السجلات، ويمكنهم تقديم نصائح بشأن السفر والإقامة والأنشطة لتعزيز إقامة المريض.

لدى وصول المرضى وعائلاتهم تتم استضافتهم في صالةسيدارزسيناي الدولية، وهو مكان مخصص للإسترخاء، وهناك أيضاً مكتب مشترك، وغرفة اتصالات، ومخزن، وغرفة صلاة/ تأمل، وغرف خاصة حيث يمكنهم الإجتماع مع مرافقيهم والإستمتاع بالوقت بين المواعيد الطبية.

ولفت الدكتور حسون إلى أنلوس أنجلوس هي واحدة من أكثر المدن تنوعًا وحيويةً في العالم، مما يمنحنا الأفضلية في تقديم الرعاية المناسبة ثقافيًا”. وتابعأنه يتم التحدث بحوالى 10 لغات في المستشفى، بما في ذلك العربية والماندارين والإسبانية والفرنسية والكانتونية. وتساهم تسهيلات أخرى مهمة من فرق متخصصة، في الوصول إلى رجال الدين المناسبين، لضمان تجربة شخصية إيجابية طيلة فترة إقامة المريض.

شراكات استراتيجية

لتوفير الرعاية الصحية من الطراز الأول لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، يواصل فريق خدماتسيدارزسيناي الدوليةاستكشاف الفرص للتعاون مع المستشفيات خارج الولايات المتحدة. 

من خلال مجموعة متنوعة من الإستراتيجيات التعاونية، يقدمسيدارزسيناي الدوليةمجموعة كاملة من الخدمات الإستشارية والإرشادية التي تساعد الشركاء المحتملين حول العالم على تحقيق أهدافهم مع تطوّر بيئة الرعاية الصحية العالميةمن المكسيك إلى آسيا إلى الشرق الأوسط، يجتمع مقدمو الخدمة من خلال الندوات الإلكترونية والمؤتمرات والمعارض لمشاركة المعرفة والأفكار ورؤى المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر مكتبنا داخل البلاد (حاليًا في مكسيكو سيتي، وقريبًا في سنغافورة والمزيد من البلدان) للمرضى ولأطباء الرعاية الأولية فرصة التعرف أكثر على  “سيدارزسيناي، والوصول إلى معرفتنا من خلال آراء أخرى وتلقي الرعاية في لوس أنجلوس حسب الحاجة.

ربما الأهم من ذلك كله، أنه تم تكوين اتفاقيات استراتيجية أسفرت بالفعل عن إطلاق مرافق حديثة، مثل مستشفى The View في قطر، وهو تعاون بينسيدارزسيناي وإليغانسيا هيلث كيرالتابعة لـمجموعةإستثمار”. لم يوفّر مستشفى The View فقط تقديمات جديدة واستثنائية للمرضى في الخليج والمنطقة المحيطة، بل أدخل أيضًا عصرًا جديدًا من التعاون بينسيدارزسيناي الدوليةومنظمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وبعد الإفتتاح الكبير لمستشفى The View في ديسمبر الماضي، استمرّ حضورسيدارزسينايوكان الأكبر على الإطلاق في Arab Health 2023.

وختم الدكتور حسوننواصل النمو حول العالم، ونصل إلى قمة تصنيفات الرعاية الصحية، ونجد طرقًا جديدة للوصول إلى المزيد من المرضى. ولكن هناك شيء واحد يظل ثابتًا وهو التزامنا بتقديم أفضل رعاية متاحة وتجاوز توقعات مرضانا، بغض النظر عن مكان وجودهم.”

لمعرفة المزيد:  cedars-sinai.org/international

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