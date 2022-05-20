جرّاح قلب يكرّس مهنته اللامعة لمساعدة المرضى الذين لا يستطيع الأطباء إنقاذهم

مقدمة من مستشفى جامعة شيكاغو

منذ حوالي ثلاثة عقود، كان الدكتور فالوفان جيفاناندام قد أمضى ستة أشهر في وظيفته الأولى كجرّاح قلب عندما توسّله مريض كانت حالته حرجة قائلاً: أجري لي عملية زرع قلب اليوم وإلاً سأموت.

قام جيفاناندام، الذي كان مصمّمًا على الوفاء بالموعد النهائي بالرغم من عدم تطابق الأعضاء مع الرجل البالغ وزنه 220 رطلاً، بأمر ترك بصمة في حياته المهنية وهو البحث عن حلّ غير تقليدي.

عادة، يؤخذ القلب من متبرّع حجم جسمه حوالي 20٪ من حجم جسم المريض. وفي هذه الحالة، يجب أن يتراوح وزن المتبرّع بين 180 و 260 رطلاً تقريبًا. لكن لم يكن ذلك متاحًا. قال جيفاناندام: “وجدنا قلبًا يتطابق مع معظم المتطلبات ولكنه كان قلب طفل يبلغ وزنه 80 رطلاً. لذا سألت طبيب قلب عن مدى سرعة نمو القلب.”

واثقٌ من أنّ العلم والمهارة يصبّان في مصلحته – وبموافقة المريض على المحاولة – قام جيفاناندام بزرع قلب الطفل في جسم الرجل. في البداية، تسارعت ضربات القلب الصغير كونه غير قادر على مواكبة متطلبات الجسم وإنتاج الطاقة الكافية لنقل الدم بشكل كامل.

ثم، بعد أسبوع واحد، تمكّن فريق الرعاية من إزالة جهاز التنفس الصناعي. وبعد ستة أشهر، نما القلب إلى الحجم الطبيعي الموجود عند البالغين. ففي عمر 32 سنة فقط، نجح جيفاناندام بإجراء أوّل عملية زرع للبالغين في العالم باستخدام طفل متبرّع أصغر حجمًا، وهي عملية جراحية لا يحاول الكثير من الجراحين القيام بها حتى اليوم. كانت الأولى من بين سلسلة طويلة من الإنجازات التي حققها جرّاح القلب.

قام جيفاناندام الذي أصبح اليوم مدير مركز القلب والأوعية الدموية ورئيس جراحة القلب في مستشفى جامعة شيكاغو، مؤخرًا بقيادة الفرق الجراحية التي أجرت أوّل عملية زرع أعضاء ثلاثية متتالية لمريضين يبلغان من العمر 29 عامًا، يعانيان من فشل القلب والكبد والكلى. وفي الأشهر الـ 12 التي انقضت منذ ذلك الحدث التاريخي في ديسمبر 2018، أجرت الفرق أربع عمليات أخرى لزرع أعضاء متعددة. لقد أجرى مستشفى جامعة شيكاغو 13 عملية زرع معقدة كهذه منذ عام 1999 حتى اليوم، أكثر من أي مؤسسة أخرى. تحت إشراف جيفاناندام، حصل مستشفى جامعة شيكاغو على تصنيف 5 نجوم من السجل العلمي لمتلقي زراعة القلب (SRTR) لخبرتنا في زراعة القلب. نتعامل بانتظام مع الحالات الصعبة للغاية، والتي تشمل المرضى الذين حُرموا من تلقي الرعاية في مستشفيات أخرى في جميع أنحاء البلاد، كما نوفّر العلاج المنقذ للحياة الذي يحتاجون إليه. يعتبر تصنيفنا المرموق من فئة 5 نجوم تقديرًا لتقديمنا رعاية استثنائية لمرضى زراعة القلب، والتي تشمل:

الأقصر: لدينا أقصر فترات انتظار في الدولة لتلقي قلب متبرّع به.

الأفضل: لدينا أفضل معدلات البقاء على قيد الحياة في الدولة لمرضى زراعة القلب.

الأعلى: لدينا أعلى نسبة من المرضى الأمريكيين من أصل أفريقي الذين خضعوا لعملية زرع في الولايات المتحدة.

التميّز منذ البداية

قد يكون الابتكار والدافع الذي جلبهما جيفاناندام إلى غرفة العمليات على مدار الثلاثين عامًا الماضية في جوهر شخصيته.

أصبح جدّه أبرز رجل في مسقط رأسه على الرغم من أنّه ولد بلا ثروة في مجتمع قائم على الطبقية، وذلك بعد أن أنشأ مشروعًا ناجحًا للمنتجات الغذائية بدأ من طريق التوصيل على الدراجات. أمّا والده الحاصل على شهادة الدكتوراه والذي ساعد في تأسيس برنامج الطاقة النووية في الهند وساهم بشكل كبير في مجال التمثيل الغذائي الجراحي، فهو لم يكن قادرًا على الالتحاق بالجامعة إلا بعد أن دفع المعلم رسم الطلب البالغ قيمته 10 دولارات والذي كان مبلغًا كبيرًا جدًا لتقوم عائلته بإنفاقه.

حتى في سنواته الأولى، كان جيفاناندام يبحث عن الحلول الأكثر كفاءة وفعالية لأي تحدّ.

أمضى العقد الأول من حياته في توتيكورين على الطرف الجنوبي للهند حتى هاجر مع والديه وأخته الكبرى إلى مدينة نيويورك في عام 1970. وفي سن الـ 15، تم قبوله في جامعة كولومبيا، حيث تخرّج بامتياز بمرتبة الشرف مع شهادة في الكيمياء الحيوية في سن الـ 19.

وفي كلية الطب بجامعة كولومبيا، بينما كان الطلاب الآخرون يراجعون دروسهم لساعات قبل الاختبارات، عمل جيفاناندام بطريقة ذكية. فقد أمضى رحلات تنقّله اليومية من المنزل في الدراسة حتى يتسنّى له ساعتان من الوقت للتحضير قبل بدء الصف. وإنّ العمل الشاق أتى ثماره. فقد حصد أهمّ الجوائز في الكلية في الجراحة والطب وعلم وظائف الأعضاء خلال سنته الأخيرة.

أمّا في جامعة كولومبيا، حيث أكمل برامج الإقامة والزمالة، فكان مرشده الطبيب إريك روز وهو عملاق في مجال جراحة القلب والصدر وأوّل جرّاح ينجح في إجراء عملية زرع قلب الأطفال. وصف روز جيفاناندام بأنه “فضولي بلا هوادة” و “إنسان مميز للغاية، وهو ذكي ونشيط وعطوف.”

ربما كان فضوله هو الذي دفع جيفاناندام إلى مغادرة نيويورك بعد 22 عامًا لبدء حياته المهنية في جامعة تمبل في فيلادلفيا كمدير مشارك لبرنامج زراعة القلب. كان يتوقع العمل مع أحد كبار الجرّاحين في تيمبل، لكن هذه الخطة تلاشت عندما غادر فريق زراعة القلب بأكمله المستشفى بعد أشهر فقط من تولي جيفاناندام المنصب.

تمت ترقية جيفاناندام إلى منصب مدير البرنامج، وتولى زمام الأمور ونجح حيث أجرى 52 عملية زرع قلب في ذلك العام وحطم الرقم القياسي السابق للمستشفى.

لكن في البداية، انتابته الشكوك. فاتصل بروز لطلب المشورة بشأن بقائه. فقال إريك: “ابقَ وأكمل مهمّتك.” وتذكّر جيفاناندام قائلاً: “لطاما كان ذلك هدفي. أريد أن أفكر بطريقة غير تقليدية وأقوم بأمور مختلفة. بدلاً من القراءة عن الموضوع أولاً ثم القيام به، أفضل إنشاءه ثم الكتابة عنه ليقرأه الآخرين ويتعلّمون منه…”

مساعدة الضعفاء

عندما كان في الثامنة من عمره، شاهد جيفاناندام جده ينهار بسبب نوبة قلبية شديدة ويموت أمام عينيه. منذ ذلك الحين، أصبح مفتونًا بكيفية مساعدة الآخرين على تجنب هذا المصير وانجذب إلى عملية زراعة القلب بسبب التحدي الفكري والتقني. لقد سعى باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك إتقان ما يسمّى بعمليات القلب غير الدموية للمرضى، مثل شهود يهوه الذين لن يقبلوا نقل الدم، وإجراء بحوث رائدة على أجهزة المساعدة الميكانيكية لتوفير جسر لعملية الزرع أو إيجاد حل طويل الأجل للمرضى الذين قد لا يكونون مرشحين لعمليات الزرع.

كولين لابون، ممرضة الممارسة المتقدمة، ومنسّقة برنامج جراحة القلب في مستشفى جامعة شيكاغو، معجبة بعدم تخلّي جيفاناندام عن المرضى أبدًا، حتى عندما يتم إرسال إليه المرضى الأشدّ مرضًا وذات الحالات الأكثر تعقيدًا أو ذات تأمين صحي منخفض.

قالت: “سيقاتل من أجل المرضى الذين لا يملكون شيئًا. إنه يزدهر عندما يساعد الناس الذين لا يمكن مساعدتهم حقًا.”

قلب لرد الجميل

يعتبر جيفاناندام واحدًا من آخر الروّاد في عمليات زراعة القلب وأجهزة المساعدة الميكانيكية الذي لا يزال يمارس الطب. وبالنسبة لرجل حاصل على عدد لا يحصى من الأوسمة والجوائز والمنشورات والأرقام القياسية العالمية، قد يتوقّع المرء غرورًا مماثلاً. ومع ذلك، فقد دفعته طبيعة عملية الزرع المتمثّلة بعدم وجود تحكّم تام حتى عند إجراء العمليات الجراحية بشكل مثالي من الناحية التقنية إلى الاتسام بروحانية متدينة.

“في ديني، يقال لنا أنّ الغرور هو أكبر مشكلة في العالم. فإذا كنت تعتقد أنّك أنت وحدك تقوم بكل شيء، فسيصبح ذلك عائقًا حقيقيًا. إنه ليس “الأنا” بل “نحن” الذين عهد إلينا بحياة الإنسان.”

لقد عملت معه ليلاني مايلز وهي ممرّضة معتمدة، في غرفة العمليات طوال 22 عامًا في مستشفى جامعة شيكاغو. وقالت إنّ جيفاناندام لديه توقعات عالية من أعضاء فريقه. لكنه يعاملهم أيضًا بأقصى درجات الاحترام، ويحتفظ بأقسى الإنتقادات لنفسه. وتشير إلى فترات عمل العديد من الزملاء والتي امتدت على مدى 10 و15 عامًا كدليل على التماسك والولاء اللذين يتمتعون بهما تجاه مرضاهم وجيفاناندام.

وقالت: “نرى الكثير من المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين لن تستقبلهم المستشفيات أخرى. لكن يتحلّى فال بالهدوء طوال الوقت، وهذا يحدّد مزاج الفريق بأكمله. فهو لن يقول لا أبدًا ما لم يستفد حقًا من جميع خياراته لإنقاذ شخص ما “.

ولم ينس جيفاناندام العشرة دولارات التي تلقاها والده والتي غيّرت مسار حياة عائلته. وكونهم مناصرين أقوياء للتعليم كوسيلة لإنهاء الفقر المستمر، أنشأ جيفاناندام وعائلته صندوقًا لدعم الأطفال في الهند الذين يحلمون بالالتحاق بالجامعة ولكن ليس هناك الموارد التي تسمح لهم بالقيام بذلك. حاليًا، يدعمون تسعة طلاب سنويًا، وهو يتطلّع إلى توسيع ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يقوم برحلات سنوية إلى بوتابارثي في وطنه لإجراء العمليات الجراحية التطوعية، وهو التزام كرّمه على مدار الـ 24 عامًا الماضية.

إنجاز آخر في الطب

لن يرضى جيفاناندام أبدًا بتخفيف ساعات عمله أو العيش على أمجاد الماضي، على الرغم من كونه أكثر جراحي زراعة القلب خبرة في العالم قد اقتربت نهاية حياته المهنية. في كل عام، يضع لنفسه ولفريقه هدفًا يبدو بعيد المنال وينوون تحقيقه مهما كان الثمن. لعام 2020، وضع نصب عينيه التغلّب على أحد أكبر العوائق المتبقية أمام عمليات الزرع وهي معدلات رفض الأجسام المضادة. يصنّع بعض الأشخاص أجسامًا مضادة تهاجم الأعضاء المتبرّع بها بمعدلات أعلى بكثير من المعتاد، ممّا يحدّ بشكل كبير من مجموعة الأعضاء المتاحة لديهم وفرص نجاح عملية الزرع. وليس هناك طريقة موثوقة لتقليل الأجسام المضادة. لكن أظهرت أبحاث جيفاناندام وخبرته الواسعة في عمليات زرع الأعضاء المتعددة أنّ الطريقة الأكثر فعالية لتخلّص الجسم من هذه العوامل هي من خلال الكبد – الذي يعمل مثل الإسفنج – والذي ينتمي إلى نفس الجسم مثل القلب.

ماذا لو كان المريض يعاني من قصور في القلب ولكن كبده سليم؟ يعمل جيفاناندام وفريقه على إتقان عملية زرع الكبد التبادلية، حيث يتلقى المريض المصاب بقصور في القلب قلبًا جديدًا وكبدًا جديدًا ويتبرّع بكبده السليم لشخص آخر مصاب بفشل الكبد.

لم يحقّقوا ذلك بعد مع وجود عقبات سياسية وتقنية يجب التغلب عليها، لكن نجاحهم قد يعني إنجازًا منقذًا للحياة لأولئك الذين لم يكن لديهم أمل في السابق. كما يمكن أن يكون تتويجًا لمهنة مثيرة للإعجاب بالفعل. لكن جيفاناندام لا يفكّر بهذه الطريقة، فهو يرى نفسه ومن حوله كسفن لقوة عظمى للقيام بأعمال خيّرة على الأرض.

قال: “كل يوم، أقوم بكل ما في وسعي ، ولكن في نهاية المطاف، يزول الضغط. إذا أراد الكون أن يحدث ذلك، فسيحدث.”