جائزة المستشفى الأهلي لرواد الطب العرب

مبادرة رائدة لتكريم المبدعين والأولى من نوعها في الخليج

يواصل المستشفى الأهلي (الدوحة، قطر)، وفي سياق استراتيجية تطوير العمل الطبي ونشر ثقافة الصحة، أخذ زمام المبادرات الدافعة باتجاه هذا المسعى والمحقِّقة لهذه الإستراتيجية الرائدة. وفي هذا الإطار تم إطلاق وتشكيل لجنة لمنح جائزة الأهلي التي تأسست في ديسمبر 2022 وتشكلت هيئتها الإدارية ووضعت آليات عملها بما يؤدي الغاية المثلى من تأسيسها. ويتم منح الجائزة لطبيب عربي يكون له مسيرة مهنية مميّزة في أي مكان من العالم. وقد تمت مراجعة إختصاصات اللجنة في ديسمبر 2023. وبهذه المبادرة أثبت المستشفى الأهلي مرة جديدة أن الصحة أولوية دائماً وأن الطب رسالة وليس فقط مهنة ضمن جدران المركز الطبي، بل يتعداها إلى فضاءات التطوير وجودة الممارسة. ومن المقرَّر أن تصبح الجائزة تقليدًا سنويًا، تقديرًا للمساهمات والإنجازات البارزة للناجحين في المجال الطبي.

تدرك الإدارة التنفيذية للمستشفى الأهلي قيمة الاعتراف بإنجازات رواد الطب العرب وتأثيرها على رعاية المرضى والإنسانية. وتعبيراً عن هذا الاعتقاد، تعلن الإدارة عن إنشاء وتشغيل لجنة منح جائزة الأهلي، والتي تخضع لمجموعة ثابتة من القواعد والأسس المستندة للحيادية التامة والمهنية العالية والشفافية المطلقة، وتعتبر اللجنة لجنة تنفيذية مستقلة برأيها وقرارها ونهائي من دون الرجوع لأي طرف آخر أو إدارة أخرى؛ وتم تشكيل اللجنة كلجنة مستقلة عن الإدارة التنفيذية للمستشفى

وتم ترشيح رئيس اللجنة وأعضاءها من الكوادر الطبية والإدارية من ذوي الخبرة الطويلة والمهنية العالية…

يتولى رئيس وأعضاء اللجنة تطبيق هذه القواعد لمساعدتهم على تحقيق هدفهم. وتقوم اللجنة بتوقع وصياغة السياسات والإجراءات ذات الصلة والتي تشمل عمليات لجنة الجائزة، مثل طرق التقديم، والترشيح من قبل النظراء أو بطرق أخرى كأن يكون من قِبَل الجمهور مثلاً.

كذلك تشمل الإجراءات عملية اتخاذ القرار ونوع الجائزة وقيمتها. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه الاختصاصات لها إمكانية التطبيق الأساسي على تشكيل وتشغيل لجنة منح جائزة الأهلي، والإسترشاد باللوائح الطبية والإدارية الخاصة بالمستشفى وبالسياسات والإجراءات لضمان الدقة والجودة. ومواءمة الأمر في حال تعارض أية نقطة مع القوانين القطرية.

أهمية الجائزة والغاية منها ولمن تُمنح

بداية لا بد من الإشارة إلى أن أهمية المبادرة هي في أنها الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي التي تُمنَح تكريمًا لطبيب أمضى عقودًا من الزمن يعطي الوقت والجهد لمرضاه أو كرس جهداً لتقديم علاج أو ابتكار في الطب أو كلاهما من منطلق خدمة الإنسانية جمعاء؛ وهذا ما يجعل هذه الفئة من الأطباء مكرَّمة على ما قدمته من تضحيات لصحة البشرية… “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا” (ص) – سورة المائدة (38)؛ وتهدف الجائزة بقيمتها المادية والمعنوية لدفع الآخرين إلى أن يضاعفوا جهودهم في هذا المجال لاكتساب فرصة هذا التميُّز في دورات لاحقة…

الجائزة سنوية، وتمنح ضمن حفل راقٍ في بداية الربع الثاني (إبريل – مايو) من كل عام. يحضر الحفل كبار الشخصيات المدعوة من وزراء ونواب وسفراء وقادة القطاع الطبي، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المعنية اللامعة.

تضع اللجنة المختصة معايير اختيار المرشح المناسب (الطبيب أو الطبيبة المرشح/ة للتكريم)، وأهم هذه المعايير أن يكون المعني طبيبًا عربيًا وأمضى مسيرة طويلة ورائدة في مجال الطب وصحة المرضى، محققاً خلالها نجاحات وإنجازات لافتة على هذا الصعيد، ولا فرق إن كان مجال عمل المرشح أو المرشحة داخل العالم العربي أو في أي مكان آخر من العالم. تبلغ قيمة الجائزة (US$100,000) – مئة ألف دولار أميركي يحصل عليها الفائز بالترشيح، إلى جانب الدرع التكريمية وشهادة التقدير.

أما لجنة منح الجائزة فيتم تعيين أعضائها من قبل الإدارة التنفيذية وحاليًّا هم: الدكتور الفاضل الملك (رئيساً)، الدكتور لؤي الفاخري (ممثل الإدارة)، الدكتور يوسف متاني (المؤلف المنسق)، الدكتور جمال عبود (وكيل الوزارة/ المكلف)، والسيد محمد شرانق (مدير تطوير الأعمال والتسويق).

إضافة إلى الدكتور عامر سليم نجم الدين، الدكتور محمد عمر سالم، الدكتور محمد الريشي، والدكتور نبيل عيسى عضو خارجي (ضيف). وينص النظام الداخلي للجنة على وجوب أن يحضر جميع أعضائها الاجتماعات إلا في حال الاعتذار الرسمي لسبب ما، علماً بأنه لا يجوز التفويض الدائم للعضوية.

تشكيل لجنة الجائزة وآليات عملها

ستقوم المستشفى الأهلي قبل منح وإطلاق الجائزة (مطلع إبريل من العام الحالي 2024) بنشر مرجعية تشكيل اللجنة وآلية عملها على موقها الإلكتروني وتتضمن هذه المرجعية (Terms of Reference) عدد اجتماعات اللجنة ودوريتها ومهام الرئيس ونائبه ودور ممثل تطوير الأعمال والتسويق والأعضاء الأساسيون الآخرون.

كما تفصل آلية عمل اللجنة اسلوب ومنهجية الترشح والاقتراح وكيفية وأحقية التصويت التصويت قبل اتخاذ أي قرار ومراحل اتخاذ القرار بشكل يضمن الاستقلالية والمهنية العالية والشفافية المطلقة.

والجدير بالذكر أن لجنة منح جائزة الأهلي هي لجنة صديقة للبيئة وسوف تشجع وتقبل وتستخدم (عند الاقتضاء) الاتصالات الإلكترونية والتسجيلات والوثائق والتخزين. وستكون قضايا السرية والأمن ذات أهمية قصوى لديها. وستستخدم الممارسة والتوثيق المعتمدة في المستشفى الأهلي بشكل صارم. ولن يتم التسامح مع سوء السلوك بأي شكل من الأشكال، بينما سيتم تقدير السلوك الجيد ومكافأته بشكل كبير.

رئيس لجنة منح جائزة الأهلي وموظفو الإدارة الطبية وأعضاء اللجنة ورئيس الطاقم الطبي ومدير التمريض ورؤساء الأقسام السريرية ورؤساء الأقسام الطبية / الصحة المساعدة ورؤساء الأقسام الإدارية الأخرى بما في ذلك التدقيق وتكنولوجيا المعلومات وخدمات المرضى ورؤساء وأعضاء اللجان الأخرى، هم المسؤولون عن التنسيق والمراقبة وتطبيق أحكام هذه السياسة؛ ولا يحق لهم أو لأي أحد من أطراف عوائلهم المباشرة المشاركة فيها؛ وتتم مراجعة هذه الاختصاصات من قبل اللجنة على أساس سنوي. فيما يتم تقييم فعاليتها على أساس شهري.

أما في ما يخص المستشفى الأهلي فغني عن التعريف أنها مؤسسة رائدة للرعاية الصحية لديها 19 عامًا من الإرث في العمل الصحي والتنظيمي الناجح، ما يمنحها شرف تكريم الأطباء الرواد، وحق أن تبقى قائدة لهذا القطاع لما فيه خير صحة المجتمع والأفراد.

كيفية إختيار الفائز بالجائزة والترشح لها

بينما تأتي الجائزة في سنتها الأولى (2024) عن طريق المنهجية والآلية المفصلة في المرجعية التي ستعلن بنودها على موقع المستشفى الأهلي؛ فقد وضح رئيس اللجنة البروفيسور د. فاضل الملك بأن اختيار الفائز للسنوات المقبلة سيتم عن طريق الترشح لنيل هذه الجائزة من قبل أي شخص تتواجد فيه ويحقق أدنى متطلبات الترشح والتي سيتم الإعلان عنها كذلك ضمن مرجعية اللجنة المعنية.