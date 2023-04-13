تمهيداً للحصول على الاعتماد الكامل : مركز إتقان التابع لمؤسسة حمد الطبية يحصل على الاعتماد التمهيدي من جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية

حصل مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع التابع لمؤسسة حمد الطبية على الاعتماد التمهيدي في التدريس والتعليم من قِبل جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية (SSH) وهي هيئة عالمية مرموقة متخصصة في هذا المجال.

يُمثل هذا الاعتماد الممنوح من قِبل مجلس المراجعة التمهيدية التابع للجمعية تأكيداً على الجهود التنموية للمركز وجودة برامج المحاكاة والتعليم التي يقدمها.

أوضح الدكتور عبد اللطيف الخال، نائب رئيس الإدارة الطبية ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، أن مركز إتقان يُمثل عنصراً استراتيجياً وأساسياً في منظومة التدريب والتعليم بمؤسسة حمد الطبية. وأضاف قائلاً: “تؤدي مرافق المحاكاة دوراً محورياً في توفير التدريب العملي للأطباء في بيئة آمنة، ويسهم في تعزيز كفاءات ومهارات الممارسين الطبيين، بما في ذلك الأطباء وكوادر التمريض، مما يمنحهم مزيداً من الثقة عند علاج المرضى، كما تسهم برامج المركز في تحسين سلامة المرضى وتقليل تكاليف الرعاية الصحية”.

الدكتور الخال أوضح قائلاً: “إتقان هو أول مركز محاكاة طبية في قطر يحصل على مثل هذا الاعتماد. إن هذا الإنجاز المهم يمثل مصدر فخر لمؤسسة حمد الطبية وخطوة مهمة في استراتيجية قطر لتطوير وبناء قوى عاملة طبية عالية الكفاءة”. وأردف بالقول: “تم تصميم مركز إتقان وبنائه كمنشأة حديثة تتيح الفرصة لاختصاصيي الرعاية الصحية والطلاب من جميع أنحاء قطر لتطوير وصقل مهاراتهم الإكلينيكية والتقنية بالإضافة إلى تحسين مهارات اتخاذ القرار في المسائل الطبية وثقافة السلامة والتواصل والعمل الجماعي. نسعى دائماً في مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع لتوفير بيئة تعليمية وبرامج تدريب ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تعزيز مخرجات المركز والمساهمة في تعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى في المستقبل”.

يقع مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع في مدينة حمد بن خليفة الطبية، وهو أحد أكبر مراكز المحاكاة في العالم وأكبر منشأة من نوعها في المنطقة.

بدورها أوضحت الدكتورة كيمبرلي لايتون، المدير التنفيذي لمركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع، أن الحصول على الاعتماد التمهيدي من قِبل جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية يسلط الضوء على دعم القيادة التنفيذية للمركز، وعلى تميّز هذه المنشأة المتطورة وتميّز تصميمها، وعلى كفاءة فريق العمل المتخصص الذي يقدم برامج التدريب بالمحاكاة بالمركز.

وأردفت قائلة: “تم منح الاعتماد التمهيدي لمركزنا لمدة عامين، بهدف تمكيننا من مواصلة التطوير والاستعداد للتقدم بطلب للحصول على الاعتماد الكامل في عام 2024”.

تأسّست جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية في عام 2004 من قبل متخصصين يستخدمون تقنيات المحاكاة في أنشطة التعليم والاختبار والبحث العلمي في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن عضوية الجمعية أطباء وكوادر تمريض وكوادر مهن صحية مساندة ومسعفين وباحثين ومتخصصي تثقيف صحي ومطورين من جميع أنحاء العالم.