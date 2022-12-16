مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬لحياة‭ ‬صحية‭ ‬سليمة‭ ‬

المستشفى‭ ‬الصديق‭ ‬للطفل

في‭ ‬العام‭ ‬1991‭ ‬أطلقت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ (‬WHO‭) ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬اليونيسف‭) ‬مبادرة‭ ‬المستشفى‭ ‬الصديق‭ ‬للطفل‭ (‬BFHI‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬برنامج‭ ‬عالمي‭ ‬يرتكز‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬تغذية‭ ‬الرضّع‭ ‬وصغار‭ ‬الأطفال‭ (‬IYCF‭). ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وأمهاتهم‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬المواليد‭ ‬الجدد‭ ‬والرضّع‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

تهدف‭ ‬مبادرة‭ ‬المستشفى‭ ‬الصديق‭ ‬للطفل‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬ممارسات‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحيّة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الأمومة‭ ‬ورعاية‭ ‬المواليد‭ ‬الجدد‭. ‬كذلك،‭ ‬توفّر‭ ‬الرعاية‭ ‬والتغذية‭ ‬المناسبتين،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للمواليد‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتغذّون‭ ‬على‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭. ‬تتضمن‭ ‬آلية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬للمستشفى‭ ‬الصديق‭ ‬للطفل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬أولها‭ ‬التسجيل‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفى‭ ‬الراغب‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬مستشفى‭ ‬صديق‭ ‬للطفل‭ ‬أن‭ ‬يملأ‭ ‬إستمارة‭ ‬التسجيل‭ ‬المخصّصة‭ ‬وإرسالها‭ ‬الى‭ ‬دائرة‭ ‬صحة‭ ‬الأم‭ ‬والولد‭ ‬والمدارس‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬دائرة‭ ‬مختصة‭ ‬بحسب‭ ‬البلد‭ .‬ويستخدم‭ ‬المستشفى‭ ‬أداة‭ ‬التقييم‭ ‬الذاتي‭ ‬المطوّرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتقييم‭ ‬ممارساته‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطبيق‭ ‬وممارسة‭ ‬الخطوات‭ ‬العشر‭ ‬لإنجاح‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬ويضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭. ‬بعد‭ ‬إكتمال‭ ‬التقييم‭ ‬الذاتي،‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬زيارة‭ ‬توجيهية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬المتابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬المستشفى‭ ‬الصديق‭ ‬للطفل‭ ‬للمستشفى‭ ‬المرشح،‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تحديد‭ ‬الحاجات‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬عليه‭ ‬تنفيذها‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬المعايير المطلوبة‭ ‬ليصبح‭ ‬المستشفى‭ ‬صديقاً‭ ‬للطفل‭.‬

الإطار‭ ‬والأهداف‭ ‬

يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وأمهاتهم‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬ويمكّن‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الأمهات‭ ‬والعائلات‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬والرضع‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬بداية‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭. ‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬ممارسات‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الأمومة‭ ‬والمواليد،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬وتغذية‭ ‬الأطفال‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يرضعون‭ ‬من‭ ‬الثدي‭.‬

تعمل‭ ‬مبادرة‭ ‬المستشفى الصديق‭ ‬للطفل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬رئيسية،‭ ‬هي‭:‬

تمكين‭ ‬الأمهات‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تغذية‭ ‬أطفالهن‭ ‬الحديثي‭ ‬الولادة‭.‬

دعم‭ ‬البدء‭ ‬المبكر‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية‭.‬

تشجيع‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬الحصرية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الطفل،‭ ‬وإدخال‭ ‬الأغذية‭ ‬التكميلية‭ ‬الصلبة‭ ‬الآمنة‭ ‬والكافية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التغذوية‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬حتى‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

انهاء‭ ‬التوزيع‭ ‬المجّاني‭ ‬والمنخفض‭ ‬التكلفة‭ ‬لبدائل‭ ‬حليب‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬الولادة‭ ‬والمستشفيات‭.‬

المساعدة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬والوفيات‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭.‬

زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭.‬

وهنا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬المرشح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬استوفى‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ومنها‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تعنى‭ ‬بالرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬متعددة‭ ‬التخصصات،‭ ‬وتكليف‭ ‬منسقة‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬لتدريب‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬الكادر‭ ‬الصحي‭ ‬وغير‭ ‬الصحي‭ ‬ولتثقيف‭ ‬الأمهات‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وما‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭. ‬وخطة‭ ‬أخرى‭ ‬لجمع‭ ‬البيانات،‭ ‬بهدف‭ ‬توثيق‭ ‬وتدقيق‭ ‬وتقييم‭ ‬المعايير‭. ‬وبعدها‭ ‬تتم‭ ‬مراجعة‭ ‬جميع‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬والمواد‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬والموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬المتابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬المستشفى‭ ‬الصديق‭ ‬للطفل‭.‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الفريق‭ ‬المتابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬المستشفى‭ ‬الصديق‭ ‬للطفل‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬تقريرالتقييم،‭ ‬يتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬جهوزية‭ ‬المستشفى‭ ‬للتقييم‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفى‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يمثله‭. ‬والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الفريق‭ ‬المتابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬المستشفى،‭ ‬أن‭ ‬يوثّق‭ ‬اكتمال‭ ‬تطبيق‭ ‬جميع‭ ‬الخطوات‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بيانات‭ ‬المستشفى‭ ‬وعمليات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلية‭ ‬متطابقة‭ ‬مع‭ ‬نتائج‭ ‬تقرير‭ ‬الفريق‭ ‬المتابع،‭ ‬وذلك‭ ‬تسهيلا‭ ‬للتدقيق‭ ‬الخارجي‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬خطوتين‭: ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬المستشفى‭ ‬والمواد‭ ‬التعليمية‭ ‬وخطط‭ ‬العمل‭ ‬وتدريب‭ ‬الموظفين‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬تقييم‭ ‬الكفاءة،‭ ‬وكذلك،‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬مع‭ ‬الموظفين‭ ‬والمرضى‭.‬

الخطوات‭ ‬العشر‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬الناجحة

إجراءات‭ ‬الإدارة‭ ‬الحرجة‭:‬

الامتثال‭ ‬الكامل‭ ‬للمدونة‭ ‬الدولية‭ ‬لتسويق‭ ‬بدائل‭ ‬لبن‭ ‬الأم‭ ‬وقرارات‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬سياسة‭ ‬مكتوبة‭ ‬لتغذية‭ ‬الرضع‭ ‬يتم‭ ‬إبلاغها‭ ‬بشكل‭ ‬روتيني‭ ‬للموظفين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭. ‬وإنشاء‭ ‬أنظمة‭ ‬مراقبة‭ ‬وإدارة‭ ‬بيانات‭ ‬مستمرة‭.‬

التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الموظفين‭ ‬لديهم‭ ‬المعرفة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والمهارات‭ ‬الكافية‭ ‬لدعم‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭.‬

الممارسات‭ ‬السريرية‭ ‬الرئيسية

مناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬وإدارة‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬مع‭ ‬الحوامل‭ ‬وأسرهن‭.‬

تسهيل‭ ‬ملامسة‭ ‬الجلد‭ ‬للجلد‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ودون‭ ‬انقطاع‭ ‬ودعم‭ ‬الأمهات‭ ‬لبدء‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭.‬

دعم‭ ‬الأمهات‭ ‬لبدء‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬وإدارة‭ ‬الصعوبات‭ ‬الشائعة‭.‬

عدم‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬سوائل‭ ‬غير‭ ‬حليب‭ ‬الأم،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يُنصح‭ ‬بذلك‭ ‬طبياً‭.‬

تمكين‭ ‬الأمهات‭ ‬وأطفالهن‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬معًا‭ ‬وممارسة‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬

‭ ‬دعم‭ ‬الأمهات‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬إشارات‭ ‬أطفالهن‭ ‬للتغذية‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها‭.‬

تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬للأمهات‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬زجاجات‭ ‬الرضاعة‭ ‬والحلمات‭ ‬واللهايات‭ ‬ومخاطرها‭.‬

تنسيق‭ ‬التسريح‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الوالدان‭ ‬وأطفالهما‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬المستمرة‭.‬

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬قد‭ ‬دعت‭ ‬جميع‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الأمومة‭ ‬والمواليد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬العشر‭. ‬وركزت‭ ‬إرشادات‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬البرنامج‭ ‬عبر‭ ‬أنظمة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لتسهيل‭ ‬التغطية‭ ‬الشاملة‭ ‬وضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭. ‬وأظهرت‭ ‬مراجعة‭ ‬منهجية‭ ‬لـ‭ ‬58‭ ‬دراسة‭ ‬حول‭ ‬رعاية‭ ‬الأمومة‭ ‬وحديثي‭ ‬الولادة‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بوضوح،‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالخطوات‭ ‬العشر‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬المبكر‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬مباشرة،‭ ‬والرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬الحصرية‭ ‬والمدة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية‭.‬

شروط‭ ‬والتزامات‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منها

بات‭ ‬معروفاً‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬صديقة‭ ‬للطفل،‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬القوانين‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬تنشط‭ ‬فيه،‭ ‬والذي‭ ‬يُعنى‭ ‬بتنظيم‭ ‬تسويق‭ ‬منتجات‭ ‬تغذية‭ ‬الرضيع‭ ‬والوليد‭ ‬ووسائلها‭ ‬وادواتها‭. ‬كما‭ ‬وتطبيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬الخطوات‭ ‬العشر‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الصديقة‭ ‬للأطفال‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬واليونيسف‭. ‬وليصبح‭ ‬أي‭ ‬مستشفى‭ ‬مناسبًا‭ ‬للأطفال،‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬ضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬للقانون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬خطوات‭ ‬BFHI 10‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬واليونيسيف‭. ‬وللمساعدة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تحوّل‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلى‭ ‬صديقة‭ ‬للطفل‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬الأمهات‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬مستنير‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬إطعام‭ ‬أطفالهن‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬توزيع‭ ‬الإمدادات‭ ‬المجانية‭ ‬ومنخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬من‭ ‬بدائل‭ ‬لبن‭ ‬الأم‭ ‬إلى‭ ‬أقسام‭ ‬الولادة‭ ‬والمستشفيات‭.‬

والمعلوم‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬المولود‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬ضرورية‭ ‬للطفل،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أيضًا‭ ‬نافذة‭ ‬مهمة‭ ‬لتزويد‭ ‬الأمهات‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحتجنه‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬بنجاح‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أطلقت‭ ‬اليونيسف‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مبادرة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الملائمة‭ ‬للأطفال‭ ‬لتشجيع‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬وقد‭ ‬طورت‭ ‬المبادرة‭ ‬الخطوات‭ ‬العشر‭ ‬للرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬الناجحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬السريرية‭ ‬المثلى‭ ‬للأمهات‭ ‬الجدد‭ ‬وأطفالهن‭ ‬الرضع‭. ‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطوات‭ ‬العشر‭ ‬يحسّن‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬معدلات‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭. ‬وعند‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الخطوات‭ ‬العشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستشفى‭ ‬المرشح‭ ‬لشهادة‭ ‬مستشفى‭ ‬صديق‭ ‬للطفل‭ ‬بنجاح،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬تقييم‭ ‬المقيِّم‭ ‬المعتمد،‭ ‬يُمنح‭ ‬المستشفى‭ ‬شهادة‭ ‬مستشفى‭ ‬صديق‭ ‬للطفل‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬ويلفت‭ ‬القيّمون‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬تدريب‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬الرعاية‭ ‬السريرية‭ ‬للنساء‭ ‬الحوامل‭ ‬والأمهات‭ ‬وأطفالهن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تدريب‭ ‬العاملين‭ ‬غير‭ ‬الصحيين‭ ‬الذين‭ ‬يقدّمون‭ ‬الرعاية‭ ‬غير‭ ‬السريرية‭ ‬للنساء‭ ‬الحوامل‭ ‬والأمهات‭ ‬وأطفالهن،‭ ‬أو‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬جوانب‭ ‬عملهم‭ .‬وكذلك‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬زيارات‭ ‬تقييم‭ ‬للمتابعة‭ ‬والدعم‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬المتابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬المستشفى‭ ‬الصديق‭ ‬للطفل‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬التنفيذ‭.‬

قضايا‭ ‬اللأمومة‭ ‬والأطفال‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قضايا‭ ‬عادية‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬أو‭ ‬المنظمات‭ ‬العالمية‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭. ‬ثمّة‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬باتت‭ ‬تحكم‭ ‬الموضوع‭ ‬وأساليب‭ ‬حديثة‭ ‬يتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬وتطويرها‭ ‬تباعاً،‭ ‬حماية‭ ‬للأمهات‭ ‬وللأطفال‭ ‬على‭ ‬السواء‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلى‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬صديقة‭ ‬للطفل‭ ‬ليس‭ ‬بمسألة‭ ‬الرضاعة‭ ‬المعتبرة‭ ‬مسالة‭ ‬اساسية،‭ ‬فحسب،‭ ‬إنما‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنماط‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬الأطفال‭ ‬وتوفّر‭ ‬لهم‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‭… ‬ولمدى‭ ‬الحياة‭.‬