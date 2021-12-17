المستشفى الأهلي يشخّص أمراض الجهاز الهضمي باستخدام الكبسولة الذكية

عمل‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬استعمال‭ ‬الكبسولة‭ ‬الذكية‭ ‬لتشخيص‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬بدقة‭.‬

الكبسولة‭ ‬الذكية‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬كاميرا‭ ‬تشخيصية‭ ‬لاسلكيّة‭ ‬صغيرة‭ ‬جداً،‭ ‬توضع‭ ‬داخل‭ ‬كبسولة‭ ‬يبلعها‭ ‬المريض،‭ ‬وأثناء‭ ‬سيرها‭ ‬بالجهاز‭ ‬الهضميّ‭ ‬تقوم‭ ‬بالتقاط‭ ‬آلاف‭ ‬الصور‭ ‬للمعدة‭ ‬والأمعاء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأجزاء،‭ ‬فيتم‭ ‬تسجيل‭ ‬الصور‭ ‬وإرسالها‭ ‬لجهازٍ‭ ‬مُستقبلٍ‭ ‬مُثبّت‭ ‬حول‭ ‬خصر‭ ‬المريض،‭ ‬وتبقى‭ ‬الكبسولة‭ ‬بجسم‭ ‬المريض‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬8‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬تقريباً‭ ‬وتخرج‭ ‬مع‭ ‬البراز،‭ ‬ولا‭ ‬يُعاد‭ ‬استخدامها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬

تتميّز‭ ‬الكبسولة‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬جهاز‭ ‬التنظير‭ ‬العادي‭ ‬الوصول‭ ‬لها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬دقّة‭ ‬وضوح‭ ‬صورها‭ ‬والتكبير‭ ‬الذي‭ ‬تُقدّمه،‭ ‬ولا‭ ‬تستدعي‭ ‬مكوث‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬ولا‭ ‬خضوعه‭ ‬لأي‭ ‬تخدير‭. ‬

الدكتور‭ ‬وسام‭ ‬ملكي،‭ ‬استشاري‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬عمل‭ ‬عملية‭ ‬التنظير‭ ‬باستخدام‭ ‬الكبسولة‭ ‬الذكيّة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭: ‬فقر‭ ‬الدم،‭ ‬حالات‭ ‬النزيف‭ ‬الدموي‭ ‬الحاد‭ ‬أو‭ ‬المزمن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬واضح،‭ ‬والتهاب‭ ‬الأمعاء‭ ‬الدقيقة‭ ‬وأمراض‭ ‬القولون،‭ ‬والأورام،‭ ‬والأمعاء‭ ‬الدقيقة،‭ ‬وخلل‭ ‬التنسج‭ ‬الوعائي‭.‬

تفيد‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬حالات‭ ‬المرضى‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحمّل‭ ‬عملية‭ ‬المنظار‭ ‬العادي،‭ ‬وكذلك‭ ‬تشخيص‭ ‬الحالات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬الطبيب‭ ‬المباشر‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬الدكتور‭ ‬ملكي‭ ‬قائلا‭: ‬“يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التشخيص‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التخدير‭ ‬والتنظير‭ ‬بالأجهزة‭ ‬العادية،‭ ‬أو‭ ‬السيدات‭ ‬الحوامل‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬بالخضوع‭ ‬للتخدير”‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬ملكي

أن‭ ‬منظار‭ ‬الكبسولة‭ ‬مزوّد‭ ‬بكاميرا‭ ‬ذات‭ ‬عدستين‭ ‬عالية‭ ‬الدقة،‭ ‬يبتلعها‭ ‬المريض‭ ‬مع‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬لتأخذ‭ ‬رحلتها‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬فتحة‭ ‬الفم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬لفتحة‭ ‬الشرج‭ ‬وتخرج‭ ‬مع‭ ‬البراز؛‭ ‬تقوم‭ ‬بتصوير‭ ‬دقيق‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬صور‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الواحدة‭ ‬أي‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬180‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة،‭ ‬ثم‭ ‬تقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬الى‭ ‬جهاز‭ ‬استقبال‭ ‬صغير‭ ‬الحجم‭ ‬يضعه‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬خصره‭. ‬

وذكر‭ ‬الدكتور‭ ‬ملكي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬أمعاء‭ ‬المريض‭ ‬وهو‭ ‬أمراً‭ ‬عصياً‭ ‬على‭ ‬الطب؛‭ ‬لكن‭ ‬اليوم‭ ‬بفضل‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬أصبح‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬إجراء‭ ‬تشخيص‭ ‬عالي‭ ‬الدقة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬أمعاء‭ ‬المريض‭ ‬عبر‭ ‬كبسولة‭ ‬متناهية‭ ‬الدقة‭ ‬تحمل‭ ‬عدستي‭ ‬كاميرا‭ ‬صغيرتين‭ ‬يبتلعها‭ ‬المريض‭.‬