المستشفى الأهلي: إدارة خضراء لحياة صحيّة مستدامة

شهد المستشفى الأهلي إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية في خطوة تعكس أهمية نشاط القطاع الصحي الخاص في دولة قطر ومواكبته للتطورات العالمية والإستمرارية في التميز، حيث تمكن المستشفى من تحقيق نسبة نمو بلغت 9% في الفترة الماضية على الرغم من جائحة كورونا وما فرضته من تحديات على القطاع الصحي عموماً.

المستشفى الأهلي استطاع أن يُدخل مفاهيم عالمية حديثة تواكب التغيرات المتلاحقة، فكان سبّاقاً في تبنّي مفهوم الإدارة الخضراء في أروقة المستشفى وهي خطوة بلا شك تعود بالفائدة على المريض وعلى مقدمي الرعاية الصحية وكل العاملين في المستشفى.

والتزاماً منه في الحفاظ على راحة المريض وتعزيز الجانب النفسي، أولى المستشفى الأهلي أهمية قصوى للخدمات الفندقية وخدمات الضيافة لتصبح بيئة المستشفى أقرب ما تكون لفندق من فئة الخمس نجوم منها الى بيئة مستشفى.

مجلة “المستشفى العربي” جالت في أروقة المستشفى الأهلي واطّلعت على أحدث الخدمات الصحية التي توفرها سائر الأقسام وتعرّفت عن قرب على خدمات الضيافة المرموقة التي يتم تقديمها بالإضافة الى الإجراءات المتبعة لتبني استراتيجية المستشفيات والمباني الخضراء. على هامش الجولة، إلتقت أسرة المجلة بالرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي خالد العمادي ونائب الرئيس التنفيذي ومدير المشاريع جمال حمّاد، اللّذين تحدّثا عن إنجازات المستشفى والتوسعات التي تمت في الفترة الماضية.

أكد السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي، أن القطاع الصحي الخاص بدأ في مرحلة التعافي بعد الفترة الصعبة التي واجهها القطاع منذ ظهور جائحة كوفيد– 19 نهاية العام 2019، موضحاً أن هذه الفترة شهدت العديد من التحديات التي أثّرت بدون شك على نشاط القطاع الصحي الخاص وفعاليته مما فرض اتخاذ العديد من الاجراءات لمواجهة هذا التحدي الكبير.

وأشاد خلال حوار مع مجلة “المستشفى العربي” بالدور الذي قامت به الدولة وبتوجيهات القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة كوفيد– 19 وبهذا النجاح الذي نشعر به في الوقت الحالي، فيما لا زالت بعض الدول تعاني من الجائحة مؤكداً أن القطاع الصحي بدولة قطر أثبت أنه قادر على مواجهة الصدمات والكوارث الصحية العالمية.

ولفت إلى أن المستشفى الأهلي، ورغم أزمة كوفيد– 19 استطاع، والحمد لله، تحقيق نمو 9% خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً نحمد الله تعالى عليه، مشيراً إلى أن المستشفى فى تطور مستمر وذلك رغبةً في مسايرة التطورات العالمية والإستمرارية في التميز والحفاظ على ثقة عملائه الذين يدركون جيداً أن الخدمات التي يتم توفيرها بالمستشفى لا تختلف باختلاف الظروف أو التأثيرات الخارجية، وذلك إيماناً بالدور الذي أُنشىء المستشفى من أجله منذ سنوات طويلة وهو توفير خدمات رعاية طبية متميزة وعالية الجودة في إطار فندقي عالي المستوى.

تطورات عدة

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، شهد المستشفى الأهلي العديد من التطورات منها تجديد غرف العمليات بشكل كامل وزيادة عددها لتصل إلى 10 غرف عمليات بدلاً من سبعة سابقاً، بالاضافة الى تزويدها بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية العالمية؛ كما أوضح أن المستشفى شهد أيضاً إدخال تخصص جديد وهو التجميل، حيث تم تعيين أكثر من طبيب بالاضافة الى التعاقد مع أطباء زائرين عالميين موضحاً أن هناك إقبال كبير على هذا التخصص.

وتابع الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي أن المستشفى يقوم بتجديد جميع الغرف البالغ عددها 250 غرفة، كاشفاً النقاب عن نوعية جديدة من الغرف سيتم تشغيلها قريباً وهي الأجنحة الرئاسية Imperial Suits حيث أوضح أن مساحة الجناح منها يصل الى 147 متراً وأن افتتاح هذا النوع من الأجنحة يأتي فى إطار البحث الدائم عن التطوير والتميز والرفاهية ومسايرة العالمية حيث يتميز المستشفى دائماً بخدماته الفندقية.

وأضاف أن المستشفى يوفر أيضاً خدمات رعاية طبية بمستويات اقتصادية أقل تكلفة من المستشفى الرئيسي وذلك من خلال فرع المستشفى في الوكرة حيث يتوافر 9 عيادات متنوعة في عدد من التخصصات المختلفة مثل الأسنان والجراحة والجلدية والنساء والقلب والأنف والأذن والحنجرة. وأوضح أن أسعار العيادات بالوكرة هي أسعار اقتصادية مناسبة وفي الوقت نفسه يتم توفيرها وفق معايير الجودة التي تراقب عليها وزارة الصحة العامة، لافتاً إلى أن هذا الاتجاه يأتي في إطار وصول جميع فئات المجتمع وتوفير الرعاية الطبية من خلال المستشفى الأهلي، موضحاً أن لديهم آمال كبيرة للتوسع في العيادات بالوكرة. كما لفت إلى أنه سيتم افتتاح مبنى مواقف جديد للسيارات تابع للمستشفى يوفر 300 موقفاً على الأقل وهو ما يوفر الراحة والسهولة في الوصول للخدمات لجميع المراجعين بالمستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى يعكف على إنشاء مركز متكامل للتأهيل والعلاج الطبيعي على أعلى مستوى.

أحدث أجهزة التصوير

وأوضح أن المستشفى قام مؤخراً أيضا بجلب أحدث أجهزة التصوير لأشعة الـ”CT Scan” التي تتميز بامكانيات عالية الدقة وتعتبر الأحدث في العالم وتوفر اجراءات طبية كان يمكن اللجوء إليها من أجل الوصول للتشخيص الدقيق كإجراء قسطرة مثلاً في حال استخدام الأجهزة القديمة ولكن مع هذا الجهاز الحديث صار التشخيص أسهل وأسرع مما يوفر على الأطباء والمرضى الكثير من الوقت والجهد. ولفت إلى أن المستشفى يضم أيضاً أحدث أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي كما تم تحديث أجهزة المناظير بأكملها سواء فى العيادات أو فى غرفة العمليات، موضحاً أنه رغم التكاليف العالية للأجهزة الطبية وخدمات صيانتها إلا أن المستشفى لا يتوان عن جلب الأحدث منها من أجل استمرار الخدمات والدور الذي تم تأسيس المستشفى من أجله منذ اليوم الأول وهو خدمات طبية عالية المستوى في إطار فندقي عالي المستوى.

وأشار إلى أن المستشفى الأهلي اختار لنفسه سياسة من البداية ويسير عليها حتى الآن موضحاً أن اختيار الأطباء والتمريض على سبيل المثال يخضع لمعايير دقيقة جداً وأن جميع الأطباء على سبيل المثال بالمستشفى هم ما بين استشاري أو بروفيسر ولا يوجد في أي عيادة بأي تخصص طبيب عام أو أخصائي وهو ما يكفل توفير الخدمات النوعية التي نتميز بها منذ تأسيس المستشفى. وأضاف أن المستشفى يضم قسم طوارئ مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية ويتضمن 30 سريراً ويستقبل الكثير من الحالات على مدار 24 ساعة، موضحاً أن المستشفى الأهلي متكامل ويضم كافة التخصصات الطبية التي يحتاجها أي إنسان.وأكد أن المستشفى يضم فريقاً متخصصاً للتدقيق على تطبيق المعايير الطبية والاجراءات التي يجب اتباعها في الحالات الطبية المختلفة، موضحاً أن المستشفى يقوم بتقييم نفسه أولاً بأول ويعمل على تطبيق كافة المعايير الطبية لتلافي الأخطاء الطبية ومحاسبة جميع العاملين بالمستشفى والتأكد من أن الاجراءات التي يتم اتخاذها مع المريض هي بالفعل إجراءات مطلوبة وغير مبالغ فيها، موضحاً أنه في بعض الحالات قد نلجأ لأخذ رأي آخر من خارج المستشفى تحقيقاً للمصداقية وحفاظاً على سمعة المستشفى.

كما كشف السيد خالد العمادي أن المستشفى قام بإنشاء مجموعة من الشركات داعمة أو مكملة للخدمة ومنها شركة عناية التي يتركز دورها على جلب الكوادر الطبية سواء للمستشفى الأهلي أو لغيره حيث ستكون هذه الشركة مخصصة في اختيار الأطباء والتمريض من خلال معايير محددة وذلك نظرا للنقص الشديد الذي يعاني منه المجال الطبي ليس فى قطر فقط بل فى العالم أجمع.

نظام التأمين الصحي الجديد

من جهة أخرى أكد أن المستشفى الأهلي مستعد لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، الذي سيتم البدء بتنفيذه بعد 6 أشهر وفقاً للمرسوم الأميري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤخراً والذي يقضي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وقال إن النظام الجديد سوف يسهم في توفير خيارات عديدة أمام جميع المرضى للحصول على الخدمات الصحية المطلوبة، مؤكداً قدرة القطاع الصحي الخاص بشكل عام والمستشفى الأهلي بشكل خاص على توفير الخدمات الصحية اللازمة في إطار النظام الجديد.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي سوف تكون له تأثيرات كبيرة في إحداث طفرة كبيرة في القطاع الصحي بالدولة في القطاعين الخاص والعام، كما أنه سيوفر فرصًا واعدة لزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، حيث سيكون الطلب على الخدمات مرتفعًا، وبالتالي سيكون السوق مناسبًا للدخول في مثل هذا المجال. وأكد أن القطاع الصحي الخاص قادر على تلبية الطلب على الخدمات الصحية في إطار نظام التأمين الصحي الجديد، لافتاً إلى أن هذا القطاع نجح بالفعل فى التجربة السابقة خلال تطبيق نظام “صحة” قبل عدة سنوات. ولفت إلى أن المستشفى الأهلي قادر على استيعاب المزيد من المراجعين مع الحفاظ على جودة وتميز الخدمات وتوفيرها في إطار المعايير التي حددتها وزارة الصحة العامة، لافتاً إلى أن نظام التأمين الصحي المزمع سيتم تطبيقه من خلال شركات التأمين الوطنية التي لديها من الخبرات ما يؤهلها للتنفيذ والنجاح.

وتابع أن شركات التأمين لديها ربط الكتروني مع العديد من المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع الخاص وبالتالي سيكون هذا الربط مفيداً جداً في تنظيم عملية التطبيق للنظام الجديد وسوف يمنع التلاعب أو سوء الاستخدام لافتاً إلى أن النظام الجديد سيكون بدون شك له تأثير كبير على عمل طفرة في الاستثمار للقطاع الصحي بالدولة. وأوضح أن نظام التأمين الصحي السابق كان بمثابة تجربة مفيدة لقدرة القطاع الخاص على تلبية الطلب على الخدمات الصحية، موضحاً أن وجود نظام للتأمين الصحي سوف يوفر خيارات عديدة للمريض للحصول على الخدمة بدلًا من حصرها في مكان واحد، متوقعًا أن يسهم النظام الجديد في التخفيف عن المنشآت الصحية الحكومية خاصة مستشفى حمد العام وأقسام الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية.

التحول الى مستشفى صديق للبيئة

جمال حمّاد: “بيئة المستشفى الأهلي أقرب ما تكون لفندق من فئة الخمس نجوم منها الى بيئة مستشفى”

“المستشفيات الخضراء” صديقة البيئة مفهوم عالمي جديد للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة والمياه، انطلاقاً من مبدأ مفاده أن المباني الخضراء هي المدخل الإستراتيجي لمستقبل مستدام.

ما هو مفهوم الإدارة الخضراء في قطاع الإستشفاء عموماً وفي أروقة المستشفيات على وجه الخصوص؟

المحافظة على البيئة واستهلاك المواد والطاقة ضمن الحد الأدنى الذي لا يمس جودة الخدمات ولا يعرّض المريض والمراجع والزائر والعامل إلى أي خطر كان مهما كانت نسبته قليلة. إن سلامة المريض والبيئة التي هو فيها هما شرطان أساسيان في أي استراتيجية لتطبيق الإدارة الخضراء في أي مستشفى ويجب أن يتصدرا أولويات هذه الاستراتيجيات.

نود الإضاءة على استراتيجية المستشفى الاهلي في هذا المجال؟ ماذا حققتم على مستوى التحول الى مستشفى صديق للبيئة؟ وما هي الخطط المستقبلية؟

دأب المستشفى الأهلي منذ فترة على تطبيق استراتيجيات المباني الخضراء وجاء ذلك في عدة جوانب، أهمها يتمثل في التحول الرقمي لأغلب المعاملات الورقية حيث انخفض استهلاك الأوراق بأكثر من 85% عن السابق وكان ذلك منذ العام 2015 أي قبل جائحة الكورونا. من جانب آخر، تم تغيير جميع أنواع الإضاءة بالمستشفى لنوع الـ LED مما خفّض الاستهلاك السنوي للكهرباء والطاقة بنسبة 22%؛ وقام المستشفى كذلك بتبريد المبرّدات الرئيسية في نظام التكييف لرفع كفاءة هذه الأجهزة مما نتج عنه استهلاك أقل للطاقة منها بنسبة 55%. جميع هذه الخطوات وغيرها يتم دراستها مع أولوية سلامة المرضى ومن دون المساس بجودة الخدمات الطبية.

ما هي الخطوات الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة والمياه في المستشفى؟

كما أسلفنا؛ فإن المستشفى ينظر في جميع الجوانب الفنية التي تقلّل من استهلاك الطاقة وطرح أو استخدام المواد الضارة للبيئة مع ضمان جودة الخدمات ومن ضمنها تركيب مجسّات تشعل أو تطفئ الأنوار أوتوماتيكياً ليلاً في جميع المكاتب والأقسام الإدارية عندما تشعر بوجود أي حركة أو انعدام الحركة وذلك لتوفير استهلاك الكهرباء؛ في ما يتعلق باستهلاك المياه فقد تم تحويل جميع المياه التي تتجمع من تكثّف أجهزة التكييف أينما أمكن لخطوط ري الزراعة؛ ويجري العمل حالياً لتحويل جميع محابس المياه لتلك التي تعمل بالإشارة بالأشعة تحت الحمراء وغيرها من الخطوات المماثلة.

برأيكم، ما هو تأثير ذلك على الصحة؟

تؤثر استراتيجية المباني الخضراء بشكل إيجابي على البيئة التي نعيش فيها، وهذا بدوره يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة المجتمع.

ما هي المستلزمات الخضراء التي يجب ان تتوافر في المستشفى او التي يجب تغييرها لتتحول المستشفى الى خضراء مثل المستلزمات الخالية من الزئبق وغيرها؟

هنالك العديد من المستلزمات والأدوية يدخل في صناعتها بعض المواد المضرّة بالصحة مثل الزئبق وغيره من المواد الكيميائية؛ وفي هذا الجانب، فإن المستشفى يتبع ويستخدم المواد والأدوية التي حصلت على موافقة منظمة مراقبة الدواء والأغذية، ويتجنب استيراد أو جلب المواد التي تحتوي على أي مواد أثبتت الدراسات والتجارب العلمية خطورتها أو ضررها على من يتداولها ويستخدمها سواء كان ذلك من قبل المريض او العامل في المستشفى. يدخل في ذلك أيضاً مواد البناء وغيرها، وهي جميعها تخضع لمعايير دولية ومتطلبات الترخيص المحلي. على سبيل المثال، لا الحصر، قام المستشفى الأهلي بالتوقف عن استيراد لقاحات الأطفال التي كانت شركات الأدوية تستخدم الزئبق فيها بمجرد أن صدر تعميم بذلك من منظمة مراقبة الدواء والأغذية عبر وزارة الصحة وقمنا مباشرة بإتلاف تلك اللقاحات واستبدالها بلقاحات جديدة لا تستخدم الزئبق كأحد مكوناتها.

التعقيم والتطهير والتهوية الجيدة من أهم الاجراءات للحفاظ على بيئة صحية داخل المستشفى. ما هي آلية العمل المتبعة لديكم في هذا المجال؟

نعتبرها من أشد الآليات صرامةً في التطبيق ويتم اختبار اتباع هذه الآلية من قبل الموظفين بشكل دوري عبر جدول مُعد مسبقاً، يتم فيه تقييم سياسة التعقيم والحد أو التحكم بانتشار العدوى وكذلك الفحص الدوري لأنظمة وأجهزة المستشفى ذات العلاقة.

ماذا عن النفايات الطبية وطرق التخلص منها؟

نحن نتبع سياسات المعايير الدولية وكذلك المعايير المحلية حيث يتم التخلص من النفايات الطبية عن طريق شركة محلية مرخّصة بشكل يومي ووفق إجراءات تتسم بالدقة والمراقبة المستمرة.

إنطلاقاً من خبرتك المتميزة، كيف تقيّم مستقبل المستشفيات في ظل تحوّلها الى خضراء؟ وما هي أهمية هذه الخطوة على القطاع الصحي والإستشفائي بشكل عام؟

طالما كان هذا التحول ضمن شرط عدم المساس بسلامة المريض بأي شكل كان، وكذلك عدم المساس بجودة الخدمات المقدمة، فإن هذا التحول سيأتي بلا شك بالنفع على المريض والعامل والمؤسسة والبيئة والمجتمع بشكل عام ويسهم بشكل فعال في تخفيض النفقات واستهلاك الطاقة ونظافة البيئة.

الخدمات الفندقية في المستشفى الأهلي

جمال حمّاد: “الخدمات الفندقية في الرعاية الصحية تسهم في تحسين الجانب النفسي للمريض”

بيئة المستشفى الأهلي أقرب ما تكون لفندق من فئة الخمس نجوم منها الى بيئة مستشفى

تعتبر الخدمات الفندقية في المستشفى الأهلي جزءًا مهماً ومكملاً للخدمات الصحية والرعاية العلاجية لأنها تهدف إلى توفير الراحة النفسية والجسمانية للمريض وتحسين انطباعه عن الخدمات التي يقدمها المستشفى ما يساعد على كسب ثقة الضيوف والنزلاء ويعكس التفوق والتميز على مستوى تقديم الخدمات الطبية والخدمات المناسبة. الخدمة الفندقية في المستشفى الأهلي تعد من الخدمات الداعمة غير الطبية، ولكنها في الوقت نفسه مساندة للصحة النفسية والجسمية للمريض وهي تشمل جميع الخدمات المسانِدة من خدمة استقبال الضيوف ضمن أرقى المعايير. فالمستشفى يركز بشكل كبير على الخدمات الفندقية من ناحية قائمة الأطعمة في غرف المرضى والجودة العالية التي تتميز بها وخدمات النظافة ومواقف السيارت. كما يوفر المستشفى الأهلي خدمات الترفيه من خلال الغرف والأجنحة الملكية والرئاسية التي صُممت بنظام فندقي من فئة الخمس نجوم.

من جهة أخرى يقوم المستشفى بعمل دراسة دورية تهدف إلى التعرف على رضا المرضى عن جودة الخدمات الموجودة بغرض تقييمها من وجهة نظر المرضى حتى تتمكن إدارة المستشفى من معرفة أوجه القصور وتطوير الخدمات قدر الإمكان من أجل المحافظة على أعلى مستويات الجودة. وفي إطار الجولة التي قامت بها أسرة مجلة “المستشفى العربي” في أروقة المستشفى الاهلي، كان لنا حديث خاص حول الخدمات الفندقية.

ما هي الاستراتيجية التي يتبعها المستشفى الأهلي من أجل تحديد مواكبة التغيرات الاستراتيجية العالمية للمحافظة على قيمة الخدمات الفندقية وجودتها؟

لقد أضحت المستشفيات الحديثة تتنافس على الجانب الفندقي لخدمات المرضى المقيمين والمراجعين بالتوازي – بالطبع – مع جودة الخدمات الطبية. أدرك القيّمون على المستشفى الأهلي أهمية هذا الجانب منذ التصميم، وحرصوا على أن تكون بيئة المستشفى الأهلي أقرب ما تكون لفندق من فئة الخمس نجوم منها الى بيئة مستشفى. انعكس ذلك بشكل واضح على بهو المستشفى وجميع مرافقه، وعلى مستوى غرف إقامة المرضى الداخليين. المستشفى الأهلي مستمر بتطبيق استراتيجية تحديث تصميم الغرف وتبديل الأثاث وكذلك تحديث الغرف التشخيصية لمنح الراحة النفسية للمريض والمراجع والزائر على حد سواء.

ما هي أهمية الخدمات الفندقية في قطاع الرعاية الصحية؟

تكمن أهمية الخدمات الفندقية في الرعاية الصحية بتحسين الجانب النفسي للمريض والمراجع، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على تعافي المريض وسرعة شفائه وذلك ما أثبت علمياً في أبحاث الجانب النفسي للمريض؛ ولعل من أهم العيادات التي يُراعى فيها ذلك هو طب الأسنان وطب الأطفال والطب النفسي وجراحة التجميل وغيرها من العيادات.

ما هو دور الخدمات الفندفية في تحسين رعاية المرضى وتوفير الراحة النفسية لهم؟

ربما لو أخذنا مثالاً هنا لطفل لديه مراجعة مع والديه لعيادة الأطفال، فمن الطبيعي أو المتوقع أن يكون لدى هذا الطفل رهبة من المكان أو من الطبيب أو الممرضة مبنية على أفكار تخزّنت لديه من الوعي الخاطئ أو لمجرد كون المكان غير مألوف أو أن الشخص الذي يتعامل معه غريب عنه.

هنا يأتي دور الخدمة الفندقية في كسر حاجز الخوف النفسي لدى هذا الطفل بحيث يتقبل المكان والمحيط الذي يتواجد فيه ويألفه من نظره كطفل؛ وينطبق هذا كذلك على أسلوب معاملة الممرضة والطبيب.

ما هي التحضيرات التى يقوم بها المستشفى الأهلي على مستوى الخدمات الفندقية؟

قام المستشفى الأهلي (ولا يزال) بتحديث وتجديد تصميم وديكورات غرف إقامة المرضى الداخليين وكذلك غرف الفحص وغيرها من الغرف العامة بحيث تُبقي على الجانب الفندقي للمكان ومستوى الخدمات المقدمة.

ماذا يشمل برنامج الخدمات الفندقية لديكم؟

يشمل برنامج الخدمات الفندقية تصميم الغرف واختيار مواد التشطيب والألوان ومدى ملاءمتها لأرض الواقع في بيئة المستشفيات بحيث تكون مطابقة لجميع المواصفات الفنية العالمية ومتطلبات الترخيص. يمتد البرنامج ليغطي الجانب التقني الذي يعطي للمريض إمكانية التحكم بكل ما هو موجود بالغرفة عن طريق برنامج أو تطبيق موجود على الألواح الرقمية أو شاشات الجوال.

كما يشمل البرنامج التدريب المستمر للكوادر لتطوير مهارات التخاطب بشكل لائق مع الإبتسامة والاحترام للمريض والمراجع والزائر.

كيف يمكن أن ينعكس ذلك على تحسين حالة المرضى؟

برأينا، لو نجحت أي مؤسسة صحية في تحسين الجانب النفسي للمريض والمراجع فإنها بذلك تكون قد ساهمت بجزء لا يستهان به في علاج أغلب الحالات المرضية وربما الشفاء منها؛ لدينا قناعة راسخة بأن تحسن الجانب النفسي له تأثير إيجابي يسرع من علاج وشفاء المرضى دونما الاستهانة بالطبع بدور الطبيب والعلم في العلاج؛ ويبقى الشفاء بآخر الأمر من عند الله الشافي.

ما هي أهمية جودة الخدمات الفندقية على صعيد شهادات الجودة العالمية من خلال تقييم المستشفى؟

البيئة الداخلية لأي مؤسسة صحية مهمة جداً وتدخل في تقييم المؤسسة عند حصولها على شهادات الجودة العالمية؛ يشمل ذلك برنامج أمن وسلامة المرضى ومنع إنتقال العدوى وغيرها من برامج جودة الخدمات المرتبطة بشكل مباشر مع مستوى الخدمات الفندقية ونشر الوعي بين العاملين والمراجعين من المرضى والزوار.