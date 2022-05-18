العيادات الخارجية، عيادة طب الأسرة في مركز ماربل الطبي في قطر

العيادات الخارجية، عيادة طب الأسرة

اختصاصي طب الأسرة دكتور أكرم خولاني : “ نعالج أكثر من 90% من الأمراض ”

طب الأسرة هو تخصص طبي يتناول معالجة الحالات المرضية العامة والشائعة، سواء الجسدية أو النفسية، ويقدم الرعاية الطبية الشاملة لجميع أفراد الأسرة من الجنسين (ذكور وإناث) ومن مختلف الأعمار بدءاً من حديثي الولادة والرضع والأطفال وحتى المسنين.

يعتمد هذا التخصص على بناء علاقة بين الطبيب والمريض بصفة شبه شخصية في إطار الأسرة والمجتمع المحيط، ليكون طبيب الأسرة مطلعا على حالة المريض العائلية والاجتماعية والمهنية، وحالة عائلته من الناحية الصحية إذا كان لدى أفراد هذه العائلة أمراض مزمنة أو وراثية مثلا، ومعرفة الطبيب بهذه الأشياء يكون ضروريا وأساسيا في الوصول للتشخيص الصحيح وبشكل سريع في كثير من الحالات، خاصة الأمراض العائلية والوراثية.

إضافة لذلك يهتم اختصاص طب الأسرة بالتركيز على التثقيف والتوعية للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة في العائلة والمجتمع بشكل عام. والحقيقة أننا في عيادة طب الأسرة في مركز ماربل، ومن خلال خبرتنا السريرية والاختبارات المخبرية والشعاعية المتوفرة لدينا أيضا، يمكن أن نعالج أكثر من 90 % من الأمراض بشكل عام، وبالتالي نختصر على المريض مراجعة أكثر من عيادة من عيادات التخصصات الأخرى، وهذا يوفر على المريض الوقت والجهد والمال.

يبقى حوالى 10 % من الحالات بحاجة للعرض على اختصاصيين آخرين إما لأنها أمراض نادرة أو لأنها تحتاج لإجراءات تشخيصية متقدمة لا يمكن إجراؤها إلا عبر الأخصائي؛ مثل تنظير الحنجرة أو تخطيط السمع أو التنظير الهضمي أو تصوير سونار للقلب وما إلى هنالك، أو لأن الحالة بحاجة لعمل جراحي مثلا. وفي هذه الحالات فإننا في عيادة طب الأسرة نوجه المريض إلى العيادة التخصصية المطلوبة سواء في مركزنا أو خارجه.