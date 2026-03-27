إعادة تعريف رعاية القلب : كيف يقود Northwestern Medicine مستقبل الإبتكار في طب القلب والأوعية الدموية

من التجارب السريرية الرائدة إلى التقنيات الجراحية المتقدمة والبرامج العلاجية المصمَّمة خصيصًا لكل مريض، يضع معهد Northwestern Medicine Bluhm للقلب والأوعية الدموية معايير جديدة للتميّز في صحة القلب.

تطوير رعاية القلب والأوعية الدموية من خلال البحث والتجارب السريرية

يُعدّ البحث العلمي حجر الأساس للتقدّم في طب القلب والأوعية الدموية. ففي معهد Bluhm للقلب، تسهم أبحاثنا في تغيير حياة المرضى عبر دفع عجلة الابتكار نحو علاجات أنجع، وفترات تعافٍ أسرع، ونتائج صحية أفضل. ومع مشاركة أكثر من 10,000 شخص في 100 تجربة سريرية نشطة، يمتد سجلّنا البحثي ليشمل تطورات تحويلية كبرى. معًا، نرسم مستقبل رعاية القلب من خلال الأبحاث الرائدة والطب الشخصي المتقدّم.

ريادة في أمراض القلب التداخلية ورعاية القلب الهيكلية

يُعد فريق أمراض القلب التداخلية في مستشفى نورث وسترن (Northwestern Medicine) في طليعة روّاد الإبتكار السريري. ومنذ إجراء أول عملية استبدال لصمام أبهري عبر القسطرة (TAVR) في مستشفى نورث وسترن ميموريال (Northwestern Memorial) عام 2008، شهد البرنامج نموًا تجاوز نسبة 1,300%، ليصبح من بين الأوسع حجمًا في الولايات المتحدة في إجراءات صمامات القلب الجراحية وعبر القسطرة.

ومن خلال التجارب السريرية والتكنولوجيا المتطوّرة، يقدّم فريقنا رعاية استثنائية باستخدام أحدث التقنيات طفيفة التوغل.

وانضمّت مؤخرًا الدكتورة Anita W. Asgar إلى فريقنا كرئيسة لقسم أمراض القلب التداخلية، حيث تقود تجارب جدوى لأجهزة استبدال الصمام ثلاثي الشرفات والصمام التاجي، إضافةً إلى جهاز جديد واعد من نوع TAVR القابل للتوسعة بالبالون للمرضى ذوي الصمامات الأبهريّة الصغيرة.

وقد لعبت الدكتورة Asgar سابقًا دورًا محوريًا في إطلاق أول تجربة سريرية في كندا لإجراءات MitraClip، كما أجرت أكثر من ثلث الحالات جميعها ضمن أكبر تجربة سريرية في البلاد.

رعاية تعاونية لأمراض القلب الخَلقية لدى البالغين

بالتعاون مع مستشفى Ann & Robert H. Lurie للأطفال في شيكاغو، نعمل على تقديم حلول مبتكرة لأكثر حالات أمراض القلب الخَلقية تعقيدًا. يجمع برنامجنا الفريد فريقًا متخصصًا في أمراض القلب، والتصوير الطبي، وفشل القلب، وجراحة القلب. ويتيح هذا النهج دمج خبرات معهدنا مع خبرات مستشفى لوري للأطفال لتقديم أحدث التقنيات، وأفضل الأساليب الجراحية، والموارد المتقدمة.

ويقول رئيس قسم جراحة القلب الدكتور Douglas R. Johnston: “إن التكامل بين خبرات جراحي البالغين وجراحي الحالات الخَلقية لدى الأطفال هو ما يسمح لنا بإجراء هذه العمليات بأعلى درجات الأمان والكفاءة.”

خبرة متقدمة في رعاية الشريان الأبهر

يقدّم مركزنا لرعاية الشريان الأبهر خيارات تشخيصية وعلاجية متخصصة للغاية. وقد أجرينا أكثر من 800 عملية جراحية للشريان الأبهر خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 7% مقارنةً بالعام السابق. وقد طوّر خبراؤنا برامج متخصصة لتحقيق نتائج أفضل وتحسين جودة حياة المرضى.

ومن أبرز الأمثلة برنامج المتابعة المستمرة لمراقبة تطور أمراض الأبهر، والذي يخدم المرضى في شيكاغو وحول العالم، لضمان حصول كل مريض على خطة علاجية شخصية وفي الوقت المناسب.

كما أجرى فريق جراحة الصمام الأبهري بقيادة الدكتورين S. Chris Malaisrie وChristopher K. Mehta أكثر من 100 عملية Ross ناجحة. (وهي جراحة قلب تُستخدم لعلاج أمراض الصمام الأبهري، خصوصًا لدى الأطفال والبالغين.)

ونحن نفخر بأن مستشفى نورث وسترن ميموريال يحقق معدل بقاء داخل المستشفى بنسبة 100% للمرضى الذين يخضعون لهذا الإجراء المعقّد.

مركز رعاية قلب المرأة

يقدم مركز نورث وسترن ميديسن لرعاية قلب المرأة رعاية وقائية وتثقيفية وعلاجية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مريضة. يقود خبراؤنا أبحاثًا رائدة بهدف تطوير علم رعاية قلب المرأة. بفضل تقنياتنا المتطورة وأدوات التشخيص الحديثة، نتبوأ مكانة رائدة في مجال الرعاية السريرية الشاملة للنساء المصابات بأمراض القلب والنساء المعرضات لخطر الإصابة بها.

رعاية متخصصة حسب الحالة

طب القلب أثناء الحمل (Cardio- obstetrics): إدارة أمراض القلب أو الأعراض القلبية خلال الحمل .

الوقاية من أمراض القلب لدى النساء : تحديد عوامل الخطر الخاصة بالنساء وتعديلها لتعزيز صحة القلب .

التسلّخ التلقائي للشريان التاجي (SCAD): متابعة طويلة الأمد بعد SCAD ، بما يشمل فحوص اضطرابات النسيج الضام .

ألم الصدر غير الانسدادي لدى النساء : إدارة حالات الاحتشاء القلبي أو الذبحة أو نقص التروية بدون وجود انسداد في الشرايين التاجية .

نبذة عن Northwestern Medicine

باعتباره النظام الأكاديمي الصحي المتكامل الرائد في شيكاغو، يوفر مستشفى نورث وسترن للمرضى إمكانية الوصول إلى رعاية عالمية المستوى تتميز بالإنسانية في 11 مستشفى وأكثر من 200 موقع. ويُعد مستشفى نورث وسترن ميموريال ركيزة هذا النظام الصحي، حيث يضم ثمانية تخصصات مصنفة ضمن أفضل عشرة تخصصات على مستوى الولايات المتحدة، وقد تم إدراجه في قائمة الشرف لأفضل المستشفيات لمدة 14 عامًا متتالية من قبل U.S. News & World Report 2025-2026.