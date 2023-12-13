إجراءات‭ ‬التجميل‭ ‬بعد‭ ‬الولادة

ثلاث‭ ‬جراحات‭ ‬تجميلية‭ ‬تختارها‭ ‬المرأة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الرضاعة

بعد‭ ‬الحمل،‭ ‬قد‭ ‬تلاحظ‭ ‬النساء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬الجسدية،‭ ‬لذلك‭ ‬يزداد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الجراحة‭ ‬التجميلية‭ ‬بعد‭ ‬إنتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الرضاعة‭. ‬تعتبر‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬النساء‭. ‬إن‭ ‬التغيرات‭ ‬الجسدية‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬تمثل‭ ‬تحديًا‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬نفسياً‭ ‬وصحيا‭ ‬فتلجأن‭ ‬إلى‭ ‬العمليات‭ ‬التجميلية‭. ‬تلجأ‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬مثل‭ ‬شد‭ ‬البطن‭ ‬وشفط‭ ‬الدهون‭ ‬وتجميل‭ ‬الثديين‭ ‬بعد‭ ‬الحمل‭. ‬

1‭. ‬جراحة‭ ‬شد‭ ‬البطن

قد‭ ‬تحدث‭ ‬تغيرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البطن‭ ‬مع‭ ‬الحمل‭ ‬والولادة‭. ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تعود‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬أنسجة‭ ‬الجلد‭ ‬التي‭ ‬تتطور‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬الرحم‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭ ‬إلى‭ ‬حالتها‭ ‬الأصلية‭ ‬بعد‭ ‬الولادة،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يظهر‭ ‬الترهل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الجلد،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬تحت‭ ‬الجلد‭ ‬نتيجة‭ ‬لتجمّع‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭. ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬التشوهات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معالجتها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تتبّع‭ ‬حمية‭ ‬أوممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬لأن‭ ‬الحمل‭ ‬قد‭ ‬يضعف‭ ‬عضلات‭ ‬جدار‭ ‬البطن،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬حتى‭ ‬الانفتاق‭. ‬لذلك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬جراحة‭ ‬شد‭ ‬البطن‭ ‬حلاً‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭. ‬بهذه‭ ‬الجراحة‭ ‬التجميلية‭ ‬التي‭ ‬تترك‭ ‬أثراً‭ ‬بسيطا‭ ‬يشبه‭ ‬أثر‭ ‬العملية‭ ‬القيصرية‭ ‬وتُخفيه‭ ‬الملابس‭ ‬الداخلية،‭ ‬يمكن‭ ‬إزالة‭ ‬الجلد‭ ‬الزائد‭ ‬والأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬التورم‭ ‬تحت‭ ‬الجلد‭.‬

هل‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬شد‭ ‬البطن لعلامات‭ ‬التمدد؟

بسبب‭ ‬التمدد‭ ‬المفرط‭ ‬لجلد‭ ‬البطن،‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬علامات‭ ‬تمدد‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬ويفقد‭ ‬الجلد‭ ‬مرونته‭. ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬يفضل‭ ‬شد‭ ‬البطن‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬المشوه‭. ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ترهل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬البطن‭. ‬لأنه‭ ‬عند‭ ‬إزالة‭ ‬الأجزاء‭ ‬المشدودة،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجلد‭ ‬المتبقي‭ ‬مرنًا‭ ‬لتغطية‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭. ‬بمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬يمكن‭ ‬إزالة‭ ‬علامات‭ ‬التمدد‭ ‬على‭ ‬البطن‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الجلد‭ ‬المتبقي‭. ‬إذا‭ ‬تمت‭ ‬إزالة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجلد،‭ ‬فقد‭ ‬يواجه‭ ‬الشخص‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الانحناء‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭. ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬هذه‭ ‬الجراحة‭ ‬دون‭ ‬ترهل‭ ‬الجلد‭ ‬في‭ ‬البطن،‭ ‬فقد‭ ‬لا‭ ‬يلتئم‭ ‬الجرح‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تتشوه‭ ‬السرة‭. ‬لذلك‭ ‬ننصح‭ ‬بشدّة‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬طبية‭ ‬متمرسة‭ ‬وذات‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجراحات‭ ‬التجميلية‭.‬

هل‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬شد‭ ‬البطن في‭ ‬الصيف؟

يعد‭ ‬وقت‭ ‬الجراحة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأمور‭ ‬المثيرة‭ ‬للفضول‭ ‬حول‭ ‬عملية‭ ‬شد‭ ‬البطن‭. ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تتعرّض‭ ‬الندبة‭ ‬إلى‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬تفادي‭ ‬السباحة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يلتئم‭ ‬الجرح‭ ‬تماماً‭. ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لارتداء‭ ‬مشد‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة،‭ ‬فمن‭ ‬الأفضل‭ ‬تفادي‭ ‬التعرض‭ ‬للشمس‭ ‬أو‭ ‬السباحة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬التعافي‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬العملية،‭ ‬لأن‭ ‬استخدام‭ ‬الكورسيهات‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬سلبية‭ ‬بسبب‭ ‬الحرارة‭ ‬والعرق‭.‬

انتبهي‭ ‬لهذه‭ ‬الأمور‭ ‬بعد‭ ‬عملية شد‭ ‬البطن

يمكن‭ ‬للمريض‭ ‬أن‭ ‬يأكل‭ ‬ويمشي‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الجراحة،‭ ‬ويغادر‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

بعد‭ ‬عملية‭ ‬شد‭ ‬البطن،‭ ‬يحتاج‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬ارتداء‭ ‬مشد‭ (‬كورسيه‭) ‬ليلا‭ ‬ونهارا‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬المدّة،‭ ‬يكفي‭ ‬لبسه‭ ‬خلال‭ ‬النهار،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬الطبيب‭ ‬بإزالته‭ ‬تماما‭. ‬بعد‭ ‬العملية،‭ ‬يُنصح‭ ‬بالاستلقاء‭ ‬جانبًا‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬الجنين‭ ‬بدلاً‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬الاستلقاء‭ ‬على‭ ‬الظهر‭ ‬بسبب‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬البطن‭.‬

قد‭ ‬تزيد‭ ‬الحركات‭ ‬المفاجئة،‭ ‬ورفع‭ ‬الأشياء‭ ‬الثقيلة،‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬داخل‭ ‬البطن‭. ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬الغرز‭ ‬الموضوعة‭ ‬لتقوية‭ ‬الجدار‭ ‬الداخلي‭ ‬للبطن‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬أثناء‭ ‬الانحناء‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة،‭ ‬وعدم‭ ‬رفع‭ ‬الأحمال‭ ‬الثقيلة‭ ‬وعدم‭ ‬إجهاد‭ ‬عضلات‭ ‬البطن‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭. ‬بمجرد‭ ‬إزالة‭ ‬الضمادات،‭ ‬يمكن‭ ‬للمريض‭ ‬الاستحمام‭. ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬مشد‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الضمادة،‭ ‬فلا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬الاستحمام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬حماية‭ ‬شق‭ ‬الجراحة‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬الساخن‭. ‬

لا‭ ‬ينصح‭ ‬بالقيام‭ ‬بتمارين‭ ‬البطن‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬العملية،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬التدخل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عضلات‭ ‬البطن‭. ‬ينصح‭ ‬بالمشي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬شد‭ ‬البطن‭.‬

في‭ ‬عملية‭ ‬شد‭ ‬البطن،‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬غرز‭ ‬عادية‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬ويتم‭ ‬استخدام‭ ‬غرز‭ ‬ذاتية‭ ‬الذوبان‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬لتقليل‭ ‬الندبات،‭ ‬ينصح‭ ‬باستخدام‭ ‬الكريمات‭ ‬إبتداء‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭. ‬يمكن‭ ‬إستخدام‭ ‬كريمات‭ ‬الكورتيزون‭ ‬والسيليكون‭ ‬حسب‭ ‬البنية‭ ‬الجلدية‭ ‬للمريض‭. ‬يجب‭ ‬استخدامها‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬شد‭ ‬البطن‭. ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬شد‭ ‬البطن‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬أشهر‭ ‬حسب‭ ‬بنية‭ ‬المريض‭. ‬بعد‭ ‬العملية،‭ ‬يستغرق‭ ‬شفاء‭ ‬الشق‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يومًا،‭ ‬ويجب‭ ‬إنتظار‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬يأخذ‭ ‬البطن‭ ‬شكله‭ ‬النهائي‭. ‬

2‭. ‬شفط‭ ‬الدهون

خلال‭ ‬الحمل،‭ ‬تتكون‭ ‬رواسب‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الوركين‭ ‬والركبتين‭ ‬وداخل‭ ‬الساقين‭ ‬وحول‭ ‬الخصر‭ ‬والذراعين،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تساعد‭ ‬التمارين‭ ‬والنظام‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬التخلّص‭ ‬منها‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬الزائدة‭ ‬بطريقة‭ ‬موضعية‭ ‬عبر‭ ‬شفط‭ ‬الدهون‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجراحة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤها‭ ‬بدون‭ ‬ندبات‭ ‬عبر‭ ‬شقوق‭ ‬أصغر‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬سم،‭ ‬يمكن‭ ‬تدمير‭ ‬رواسب‭ ‬الدهون‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬وسحبها‭ ‬خارج‭ ‬الجسم‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتّبع‭ ‬نظاما‭ ‬غذائيا‭ ‬صحيّاً،‭ ‬ويكتسب‭ ‬عادات‭ ‬رياضية‭ ‬منتظمة،‭ ‬وأن‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬اكتسابه‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭. ‬من‭ ‬أهمّ‭ ‬العوامل‭ ‬المأخوذة‭ ‬بعين‭ ‬الإعتبار‭ ‬قبل‭ ‬العملية‭ ‬نذكر‭ ‬مرونة‭ ‬جلد‭ ‬المريض‭ ‬ووزنه‭. ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬هو‭ ‬إزالة‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬من‭ ‬الجسم،‭ ‬والتي‭ ‬تتجمع‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬معينة‭ ‬منه،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إتباع‭ ‬الحمية‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬بانتظام‭. ‬شفط‭ ‬الدهون‭ ‬هي‭ ‬طريقة‭ ‬“تصحيح‭ ‬صورة”‭ ‬الجسم‭ ‬وليست‭ ‬طريقة‭ ‬لتخفيض‭ ‬الوزن‭.‬

انتبه‭ ‬لهذه‭ ‬الأمور‭ ‬بعد‭ ‬شفط‭ ‬الدهون

نتيجة‭ ‬لتطور‭ ‬هذه‭ ‬التقنية،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إختلاف‭ ‬بنيات‭ ‬المرضى‭ ‬الجسدية،‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬المريض‭ ‬إلى‭ ‬حياته‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬العملية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬مراعاتها‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭. ‬تناول‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬وعدم‭ ‬النشاط‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيل‭ ‬تأثير‭ ‬شفط‭ ‬الدهون‭.‬‭ ‬تظل‭ ‬هذه‭ ‬الأساليب‭ ‬الجراحية‭ ‬ناجحة‭ ‬إذا‭ ‬إتبع‭ ‬المريض‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬ثابت‭. ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬واكتسابه‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لأنه‭ ‬يضعف‭ ‬مرونة‭ ‬الجلد‭. ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الندبات‭ ‬التي‭ ‬يتركها‭ ‬شفط‭ ‬الدهون‭ ‬على‭ ‬الجسم‭ ‬صغيرة‭ ‬جدًا‭ ‬وتختفي‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬بمتوسط‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭.‬

3‭. ‬جراحات‭ ‬تجميل‭ ‬الثدي

ترغب‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬إرضاع‭ ‬أطفالهن‭ ‬رضاعة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬وقد‭ ‬تلحق‭ ‬الرضاعة‭ ‬الضرر‭ ‬بالشكل‭ ‬الخارجي‭ ‬للثديين‭. ‬خلافًا‭ ‬للاعتقاد‭ ‬الشائع،‭ ‬فإن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالولادة‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ ‬تتطور‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬عن‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭. ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬تتمدد‭ ‬الغدد‭ ‬الثديية‭ ‬لتعود‭ ‬إلى‭ ‬حالتها‭ ‬الأصلية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الرضاعة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬الأم‭ ‬ترضع‭ ‬طفلها‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬هذا‭ ‬يسبب‭ ‬تصغير‭ ‬الثدي‭ ‬وترهل‭ ‬جلد‭ ‬الثدي‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬التجميلية‭ ‬للثدي‭ ‬مثل‭ ‬جراحة‭ ‬تصغير‭ ‬الثدي‭ ‬أوجراحة‭ ‬شد‭ ‬الثدي،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الثدي‭ ‬بحجم‭ ‬أصغر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إزالة‭ ‬بعض‭ ‬أنسجة‭ ‬الثدي‭ ‬المرتخية‭ ‬وكذلك‭ ‬الجلد‭ ‬الزائد‭. ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تستمر‭ ‬آثار‭ ‬التغيرات‭ ‬الهرمونية‭ ‬في‭ ‬الغدد‭ ‬الثديية‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭ ‬والرضاعة‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬لذلك،‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الرضاعة،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬الانتظار‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬معينة‭ ‬حتى‭ ‬يأخذ‭ ‬الثدي‭ ‬شكله‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬الجراحة‭ ‬التجميلية‭.‬

إنتبهي‭ ‬لهذه‭ ‬الأمور‭ ‬بعد‭ ‬جراحة‭ ‬ تصغير‭ ‬الثدي

بعد‭ ‬جراحة‭ ‬تصغير‭ ‬الثدي،‭ ‬يمكن‭ ‬إزالة‭ ‬التصريف‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إدخاله‭ ‬في‭ ‬الثدي‭ (‬الأنبوب‭ ‬المستخدم‭ ‬لتصريف‭ ‬الالتهاب‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أقصر‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭. ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬يمكنهن‭ ‬الاستحمام‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬العملية‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التفريغ‭ ‬يوصى‭ ‬بارتداء‭ ‬حمالة‭ ‬صدر‭ ‬قطنية‭ ‬غير‭ ‬سلكية‭. ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬حمالة‭ ‬صدر‭ ‬غير‭ ‬سلكية‭ ‬لأن‭ ‬الأسلاك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬حمالة‭ ‬الصدر‭ ‬السفلية‭ ‬تخلق‭ ‬خطوطًا‭ ‬أسفل‭ ‬الثدي‭ ‬بالضغط‭ ‬عليه‭. ‬يجب‭ ‬استخدام‭ ‬حمالة‭ ‬الصدر‭ ‬هذه‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أسبوع‭ ‬أو‭ ‬أسبوعين‭. ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المرأة‭ ‬تقوم‭ ‬بعمل‭ ‬نشط‭ ‬للغاية،‭ ‬فعليها‭ ‬أن‭ ‬تستريح‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬تقريبًا‭ ‬بعد‭ ‬جراحة‭ ‬تصغير‭ ‬الثدي‭. ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬بعمل‭ ‬نشط،‭ ‬يمكنها‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حياتها‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬48‭-‬72‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬جراحة‭ ‬تصغير‭ ‬الثدي‭.‬

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