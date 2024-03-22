أجيبادم موبيل

تُحدِث ثورة في الرِّعاية المنزلية بخدمات مبتكرة

خدمات الرعاية الصحية المصمَّمة بعناية من أجيبادم موبايل (ACIBADEM MOBIL) تجعل الرعاية عالية الجودة أقرب إلى الجميع. سواء أكنت في راحة منزلك أو وسط ازدحام مكان عملك، فإن فريق أجيبادم موبيل على بُعد نقرة واحدة لتلبية احتياجاتك الصحية. بمعاييرنا العالية ونهجنا الشخصي، نقدم أسهل طريقة لقيادة حياة صحية في إسطنبول تركيا.

أجيبادم موبايل هي شركة رعاية صحية رائدة مقرها في تركيا، تتمثل مهمتها في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية. تأسست أجيبادم موبيل في يوليو 2008 كجزء لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة لمجموعة أجيبادم للرعاية الصحية.

تلبيةً لاحتياجات الأفراد والمؤسسات، تُطوِّر أجيبادم موبيل حلولاً مستهدفة لتلبية الاحتياجات الصحية المتنوعة. يعمل مركز الاتصال الطبي لدينا على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع، بجهوزية تامَّة لتقديم المساعدة الصحية الموثوقة والسريعة لكل من يطلب خدماتنا.

تشمل خطوط الأعمال الأساسية من شركة أجيبادم موبايل خدمات، الإسعاف والرعاية المنزلية، وخدمات الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، والصحة الرقمية مع التركيز على الابتكار والتميّز، بما في ذلك استشارات الطب عن بُعد، وتطبيقات الصحة عبر الهاتف، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وأجهزة مراقبة الصحة، وخدمات الفحص، وبرامج التعليم والتوعية الصحية.

استشارات الطب عن بُعد : من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة، يمكن للمرضى الوصول إلى المهنيين الصحيين عن بُعد، وتلقي النصائح الطبية والاستشارات في الوقت المناسب وهم يرتاحون في منازلهم .

من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة، يمكن للمرضى الوصول إلى المهنيين الصحيين عن بُعد، وتلقي النصائح الطبية والاستشارات في الوقت المناسب وهم يرتاحون في منازلهم تطبيقات الصحة عبر الهاتف : تقدم أجيبادم موبايل تطبيقات بديهية عبر الهاتف مزودة بمميزات مثل فحص الأعراض، والتذكير بمواعيد تناول الأدوية، وأدوات مراقبة الصحة، مما يمكن المستخدمين من السيطرة على صحتهم ورفاهيتهم .

تقدم أجيبادم موبايل تطبيقات بديهية عبر الهاتف مزودة بمميزات مثل فحص الأعراض، والتذكير بمواعيد تناول الأدوية، وأدوات مراقبة الصحة، مما يمكن المستخدمين من السيطرة على صحتهم ورفاهيتهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية : تدرك أجيبادم موبايل أهمية استمرارية الرعاية، وتجلب خدمات الرعاية الصحية مباشرة إلى منازل المرضى، بما في ذلك التمريض المنزلي، والعلاج الطبيعي، وتأجير المعدات الطبية، مما يضمن التعافي الأمثل والراحة .

تدرك أجيبادم موبايل أهمية استمرارية الرعاية، وتجلب خدمات الرعاية الصحية مباشرة إلى منازل المرضى، بما في ذلك التمريض المنزلي، والعلاج الطبيعي، وتأجير المعدات الطبية، مما يضمن التعافي الأمثل والراحة أجهزة مراقبة الصحة : تستفيد أجيبادم موبيل من أحدث التطورات في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء، حيث توفر أجهزة للمراقبة الصحية المستمرة، مما يتيح للأفراد تتبع العلامات الحيوية وتلقي التنبيهات عن أي انحرافات عن المعايير الطبيعية .

تستفيد أجيبادم موبيل من أحدث التطورات في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء، حيث توفر أجهزة للمراقبة الصحية المستمرة، مما يتيح للأفراد تتبع العلامات الحيوية وتلقي التنبيهات عن أي انحرافات عن المعايير الطبيعية برامج التعليم والوعي الصحي : تلتزم أجيبادم موبيل بتعزيز معرفة الصحة والوعي في المجتمع . من خلال البرامج التعليمية، وورش العمل، والندوات، تسعى الشركة إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم .

قال الدكتور بهيتش بيرك كوجو، الرئيس التنفيذي لأجيبادم موبيل: “في أجيبادم موبيل، نؤمن بأن الجميع يستحقون الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة، بغض النظر عن موقعهم أو ظروفهم. تم تصميم مجموعتنا الشاملة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمرضانا وتمكينهم من قيادة حياة أكثر صحة. نحن متحمسون للشروع في مسيرة التطوير هذه ونتطلع إلى إحداث تأثير ملموس على المشهد الصحي في بلادنا، وفي المستقبل القريب، في الخارج.”