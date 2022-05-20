وايل كورنيل للطب – قطر تشجّع طلاب المرحلة الثانوية الطموحين لدراسة الطب

احتفل ثمانية وأربعون طالباً وطالبة من مدارس ثانوية مختلفة باجتيازهم “برنامج أطباء المستقبل في قطر” الذي ينظمه مكتب التواصل الطلابي والتطوير التعليمي في وايل كورنيل للطب – قطر. هؤلاء الطلاب الذين يطمحون لدراسة الطب هم في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في تسع عشرة مدرسة ثانوية حكومية وخاصة في أنحاء قطر.

يشمل البرنامج الذي امتدّ من شهر سبتمبر إلى شهر مارس، دروساً متقدمة في علوم الفيزياء وعلم الأحياء والمهارات البحثية واللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية بُغية تهيئة الطلاب المتطلعين لدراسة الطب في وايل كورنيل للطب – قطر لمتطلبات الدراسة بالكلية وإثراء شغفهم بدراسة الطب.

وقد تسلّم الطلاب الذين استكملوا البرنامج بنجاح شهادة الإنجاز في حفل أقيم في الكلية وتلقوا التهنئة من أعضاء هيئة التدريس. وبهذه المناسبة، قال الدكتور جيمس روتش، العميد المشارك لتعليم ما قبل الطب وأستاذ الكيمياء في وايل كورنيل للطب – قطر، الذي درّس وحدات علوم الفيزياء الخاصة بالبرنامج: “استكمال هذا البرنامج بكل متطلباته الصعبة تجربة مجزية تماماً للطلاب الذين شاركوا به، لذا هُم يستحقون منا كل الثناء. فقد رأينا منهم تفانياً والتزاماً رائعين طوال البرنامج الذي أكسبهم أساساً معرفياً متيناً في العلوم الأساسية، فضلاً عن المهارات الدراسية القيّمة وتحسين كفاءتهم في اللغة الإنجليزية. وستفيدهم الخبرات والمهارات المكتسبة كثيراً إذا ما قرروا الدراسة في وايل كورنيل للطب – قطر لمزاولة الطب بتخصصاته المختلفة بعد تخرجهم، وبالفعل نأمل أن يقوم كثيرون منهم بالتقدّم للدراسة بالكلية”.

وقال الدكتور رشيد بن ادريس الأستاذ المساعد للتعليم في الطب والعميد المشارك لشؤون البرنامج التأسيسي والتواصل الطلابي وبرامج تطوير التعليم، والذي تولّى أيضاً تدريس الطلاب في هذا البرنامج: “يمثل برنامج أطباء المستقبل في قطر وسيلة رائعة لتمكين الطلاب القطريين الطموحين والمتفوقين من شقّ طريقهم نحو مختلف مهن الطب المجزية عبر بوابة وايل

كورنيل للطب – قطر، وإطلاق العنان لقدراتهم الكامنة وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إسهامات مهمة في نهضة دولة قطر ومسيرتها. وأتقدّم بالتهنئة الصادقة للطلاب كافة الذين جدّوا واجتهدوا لاجتياز نسخة هذا العام من برنامج أطباء المستقبل في قطر”.

كما شاركت في التدريس الدكتورة غزلان بن دريس الأستاذ المساعد لعلم الأحياء والآنسة ريا صليبا أمينة المكتبة لشؤون التعليم والبحوث. واعتمدت وايل كورنيل للطب – قطر نموذجاً هجيناً في تدريس منهج “برنامج أطباء المستقبل في قطر” لهذا العام، حيث طرحت وحدات دراسية عبر منصة افتراضية مقرونة بلقاءات شهرية وجهاً لوجه وأنشطة عملية.

والبرنامج الطموح الذي أطلقته وايل كورنيل للطب – قطر في عام 2015، موجّه في الأساس لاستقطاب الطلاب القطريين، ويرشّح المرشدون التربويون بالمدارس الثانوية مجموعة من الطلاب للالتحاق به حيث يتم اختيار المتفوقين في الدراسة لا سيما في مواد العلوم والرياضيات. ويجب أن يكون الطالب ملمّاً إلماماً كافياً باللغة الإنجليزية ويُظهر شغفاً واهتماماً شديدين بدراسة ومهنة الطب. وتُطرح الوحدات الدراسية الخاصة بالبرنامج جنباً إلى جنب مع منهج الدراسة المعتاد بمدارس الطلاب المشاركين، وتتم مواءمة البرنامج بما يتناسب مع الجداول الزمنية والمتطلبات الأكاديمية لكل طالب على حدة.