وايل كورنيل للطب – قطر تستضيف النسخة السنوية الثانية من مؤتمر عن أحدث مستجدات الرعاية الصحية ينظمه خرّيجو الكلية

“قطاع الرعاية الصحية يشهد تغيرات واسعة ومتسارعة، ولا بدّ من الإحاطة بأحدث التطورات ومواكبتها بما يكفل تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمريض”

من المقرر أن تستضيف وايل كورنيل للطب – قطر النسخة السنوية الثانية من مؤتمر يتناول أحدث مستجدات الرعاية الأولية وذلك يومَي 29-30 نوفمبر 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة. ويؤكد المؤتمر الذي سينعقد بعنوان “أحدث مستجدات الرعاية الأولية: مناقشات يقودها المتخصصون على أساس الحالات الطبية تُبرز أحدث الأدلة وأفضل الممارسات الإكلينيكية” التزام وايل كورنيل للطب – قطر بالاستمرار في تطوير تعليم الطب وإثراء المعرفة العلمية والمهارات العملية للأطباء.

هذا المؤتمر ينظمه خرّيجو وايل كورنيل للطب – قطر الذين سيتحدّثون خلاله عن أحدث المستجدات والتطورات وأفضل الممارسات الإكلينيكية بحضور مشاركين من أطباء الأسرة والأطباء الممارسين العامّين وأطباء الرعاية الأولية.

وسيتيح مؤتمر هذا العام للحضور فرصة المشاركة في مناقشات تفاعلية يقودها اختصاصيون على أساس الحالات الطبية، إذ تسلّط هذه المناقشات الضوء على أحدث الأدلة وأفضل الممارسات الإكلينيكية لإدارة الحالات الأكثر شيوعاً بين البالغين الذين تستقبلهم مراكز الرعاية الأولية. كذلك، سيتيح المؤتمر للحضور فرصة المشاركة في جلسات نقاشية، وطاولات مستديرة تفاعلية، ونقاشات جماعية بهدف التوصل إلى فهم أعمق وأدقّ لأمراض البالغين ونُهج وأصول التعامل معها وإدارتها.

وسيدير أعمالَ المؤتمر وجلساته ثلاثة من خرّيجي وايل كورنيل للطب – قطر المتميّزين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وهؤلاء هم: الدكتورة ماه رخ رضوي الأستاذة المساعدة في الطب (دفعة 2011)، الدكتور طارق شقير الأستاذ المساعد في الطب والاستشاري في المركز الوطني لعلاج السمنة بمؤسسة حمد الطبية (دفعة 2015)، والدكتورة ريشما بولاه الأستاذة المساعدة في طب الأطفال واستشارية طب كُلى الأطفال في سدرة للطب (دفعة 2011). ويتولّى مهمة التنسيق للمؤتمر قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر حيث يكرّس جهوده لدعم مفهوم التعلم مدى الحياة في أوساط أصحاب المهن الطبية.

وتحدّثت الدكتورة رضوي عن أهمية المؤتمر قائلةً: “يشهد قطاع الرعاية الصحية تغيّرات واسعة ومتسارعة، ولا بدّ من الإحاطة بأحدث التطورات ومواكبتها بما يكفل تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمريض. وسيدير أعمالَ المؤتمر وجلساته حصراً خرّيجو وايل كورنيل للطب – قطر، الأمر الذي يزيد أهمية المؤتمر، لأن ذلك يؤكد متانة شبكة خرّيجي الكلية والتزامها الثابت بالإسهام في جهود النهوض بقطاع الرعاية الصحية. وتكفل خبرات خرّيجينا، جنباً إلى جنب مع فهمهم العميق لقطاع الرعاية الصحية، محلياً وإقليمياً، أن يتناول المؤتمر مواضيع وثيقة الصلة بالتحديات الماثلة أمام أطباء الرعاية الأولية والفرص السانحة أمامهم”.

ومن أبرز الجلسات التي ستتضمّنها نسخة هذا العام من المؤتمر، جلسةٌ نقاشية مكرَّسة عن انقطاع الطمث في إطار التزام المؤتمر بإبراز أهمية صحة المرأة. وتهدف هذه الجلسة إلى تزويد أطباء الرعاية الأولية بالمعرفة العلمية والمهارات العملية التي تؤهلهم لتقديم الدعم اللازم للمرأة في هذه المرحلة المهمة من حياتها. وسيشارك في هذه الجلسة أطباء من تخصصات متعددة تشمل اختصاصياً في الغدد الصماء، واختصاصياً في الطب النفسي، واختصاصياً في أمراض النساء، بهدف تقديم رؤية شاملة عن التحديات الجسدية والعاطفية والنفسية المرتبطة بانقطاع الطمث. كما تحدّثت الدكتورة رضوي عن أهمية هذا المحور من محاور المؤتمر قائلةً: “انقطاع الطمث مسألة مهمة للغاية في سياق الحديث عن صحة المرأة لما لها من تأثير ملموس على نسبة كبيرة من السكان. وفي قطر، كما هو الحال في أجزاء عدة من العالم، ربما تتردد النساء في مناقشة معاناتهن مع انقطاع الطمث بصراحة، سواء مع أسرهنّ أو أطبائهن. ونظراً لأنّ أطباء الرعاية الأولية غالباً هُم أول من تتحدّث إليهم النساء عن هذه المرحلة من حياتهن، يجب أن يكون هؤلاء مؤهلين لتقديم المشورة الطبية بشأن التحديات المتعددة الجوانب المرتبطة بانقطاع الطمث. لذا ارتأينا أن يتناول مؤتمرنا هذه المسألة لتعميق الفهم عن انقطاع الطمث وللتشجيع على حوار مفتوح وقائم على الأدلة في أوساط الرعاية الصحية”.

وتحدّث الدكتور شقير عن دور المؤتمر في سدّ الفجوة بين البحوث النظرية والممارسة الإكلينيكية قائلاً: “مقدّمو الرعاية الأولية هم في الخطوط الأمامية لتقديم الرعاية الطبية، ويلتقون مرضى يعانون مجموعةً واسعة من الأمراض. والطب في تطور مستمر وبوتيرة متسارعة، لذا لا بدّ أن يكون أصحاب المهن الصحية مواكبين لأحدث التطورات والإنجازات الطبية. وللمؤتمرات مثل مؤتمرنا المقبل أهميةٌ بالغة لأنها تيسّر تبادل المعرفة بين الخبراء في مختلف المجالات، وهو ما يمكّن من تطبيق أحدث البحوث في الممارسة الإكلينيكية، ومن ثم تحسين المحصلة العلاجية. ويجمع مؤتمرنا اختصاصيين من تخصصات متعددة تتضافر جهودهم لتقديم نَهْج شامل في رعاية المرضى”.

وتحدّثت الدكتورة بولاه عن الأهداف الشاملة للمؤتمر قائلة: “نحن كخرّيجين مهتمون بعمق بالتطوير المستمر للرعاية الأولية بالمنطقة ومعنيّون بذلك، وهذا المؤتمر فرصة رائعة لنا للإسهام في ذلك. هدفنا الأول من المؤتمر هو تزويد أطباء الرعاية الأولية بالأدوات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وتعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة، وضمان أن يظلّ قطاع الرعاية الصحية في قطر في الصدارة على صعيد الممارسة الإكلينيكية”.

تستضيف وايل كورنيل للطب – قطر النسخة السنوية الثانية من المؤتمر بعد أن حقق في نسخته الأولى في نوفمبر 2023 نجاحاً لافتاً.

ومؤتمر “أحدث مستجدات الرعاية الأولية” هو جزء من الجهد الدؤوب الذي تبذله وايل كورنيل للطب – قطر حرصاً منها على أن يقدّم خرّيجوها إسهاماً مهماً وقيّماً في جهود النهوض بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في قطر.

الجدير ذكره أن المؤتمر معتمد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) بالولايات المتحدة الأميركية.