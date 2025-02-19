مستشفى جامعة شيكاغو : جراحة مبتكرة باستخدام الليزر تُوقِف نوبات الصرع لدى مراهق بشكل نهائي

تعرض ثُور مارشيو لسكتة دماغية كبيرة عند ولادته، مما أدى إلى إصابته بالصرع عندما كان في الثامنة من عمره.

في البداية، تم التحكُّم في الصرع باستخدام أدوية مضادة للنوبات. ولكن خلال مرحلة الدراسة الثانوية، بدأ مارشيو يعاني من نوبات شبه دائمة – بين 100 و400 نوبة يوميًا – لم يتمكن أي دواء من إيقافها.

يقول مارشيو، من فرانكفورت، إلينوين والبالغ من العمر الآن 18 عامًا: “بعض الأيام، كنت أشعر كما لو أنني لا أستطيع التفكير لأكثر من بضع ثوانٍ أثناء الصف قبل أن أصاب بنوبة.”

بعض العوارض كانت تتألف من نوبات تحديق، يتبعها صداع شديد. وفي أوقات أخرى، كانت هالة صرعية تُنبِّه مارشيو إلى نوبة حركية وشيكة، فيجلس على الأرض بمساعدة زملائه. كما أن النوبات كانت توقظه أثناء الليل، مما يجعله يعاني الحرمان المزمن من النوم. رغم ذلك، تمكّن مارشيو من الحصول على علامات ممتازة في دراسته.

تقول الدكتورة مارغريت ميشيلسون، طبيبة أعصاب الأطفال في Endeavor Health، التي عالجت مارشيو لأول مرة: “ثُور شخص مثابر، وأعتقد أن تفاؤله الداخلي ساعده كثيرًا خلال ظرف صعب للغاية عندما أصبحت نوباته مقاوِمة للأدوية على الرغم من تجربة عدة علاجات.”

مواجهة جراحة “ ضخمة ومرعبة ”

لم يستطع مارشيو التغلّب على النوبات المستمرّة التي أدت به إلى غرفة الطوارئ ذات ليلة. وبعد ذلك بفترة قصيرة، نقلته عائلته إلى مايو كلينيك، حيث تم إدخاله إلى المستشفى لمدة أسبوعين. وأوصى الأطباء بأن يخضع مارشيو لجراحة فصل نصف الكرة المخي للسيطرة على النوبات. تفاجأ والداه، ديانا وماثيو، عندما سمعا وصفًا للجراحة. حيث أوضح الأطباء أن الجراحين سيقومون بفصل جزء من الجمجمة للوصول إلى الدماغ وقطع الاتصال بين المناطق المختلفة للدماغ والذي يسبب انتشار النوبات، بالإضافة إلى فصل الاتصال بين نصفي الدماغ. بفضل هذا الإجراء، لن تتمكن النوبات في الجانب التالف من الدماغ من الإنتقال إلى الجانب السليم.

قالت ديانا مارشيو: “كان الإجراء يبدو ضخمًا ومرعبًا للغاية.”

وعندما استشار آل مارشيو ميشيلسون بشأن الجراحة المقترحة، أوصتهم بالتواصل مع جراح الأعصاب للأطفال الدكتور بيتر وارنك، مدير جراحة الأعصاب الاستريوتاكتية والوظيفية في مستشفى جامعة شيكاغو. وقد أخبرتهم أنه يستخدم الليزر لفصل نصفَي الدماغ، وهو إجراء مبتكر وأقل توغلاً بكثير من الجراحة التقليدية المفتوحة.

نهج مبتكر وآمن باستخدام الليزر

قام الدكتور وارنك بأول جراحة لفصل نصفَي الدماغ باستخدام الليزر لعلاج الصرع المقاوم للأدوية في عام 2021، مما يجعله ثاني جرّاح أعصاب في العالم يقوم بهذا الإجراء. ووفقًا لوارنك، فإن خطر إصابة الدماغ نتيجة لهذه الجراحة أقل من 2%، مقارنة بمضاعفات تزيد بمقدار خمسة إلى عشرة أضعاف في الجراحة التقليدية المفتوحة.

وأضاف وارنك: “على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من نوبات نتيجة السكتة الدماغية المحيطة بالولادة نادرًا ما يصبحون خاليين من النوبات باستخدام الأدوية، فإن الكثيرين يتجنبون الجراحة المفتوحة التقليدية بسبب خطرها الكبير في التسبب بمضاعفات مثل انخفاض الوظيفة الحركية أو استسقاء الدماغ.”

وأوضح أن الجراحة بالليزر تقدم فرصة التخلص من النوبات مع تقليل المخاطر بشكل كبير، حيث إنها لا تتطلب التلاعب الميكانيكي بالدماغ، وتتم من دون فقدان الدم أو تعرض الدماغ للدم، مما قد يسبب استسقاء الدماغ.

مراقبة مباشرة أثناء الجراحة

عندما التقى آل مارشيو مع وارنك، وصف الإجراء الذي سيجريه على ابنهم قائلاً، إنه سيقوم بحفر خمسة ثقوب صغيرة في رأس المريض بحجم أعواد تحريك القهوة، ثم إدخال قسطرات تحتوي على ألياف الليزر إلى عمق الدماغ.

سيتم الإجراء داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يمنحه رؤية مستمرة ومراقبة مباشرة لدرجة حرارة الدماغ وتلف الخلايا، وهذا يوفر أمانًا أكبر مقارنة بالجراحة المفتوحة.

حياة خالية من النوبات وبداية جديدة

في يوليو 2023، أجرى وارنك الجراحة التي استغرقت خمس ساعات في مركز مستشفى جامعة شيكاغو، وتمكن مارشيو من مغادرة المستشفى بعد يومين فقط. وبعد ستة أسابيع بدأ دراسته الجامعية في جامعة Olivet Nazarene.

قال وارنك: “ثُور أصبح أفضل إدراكياً بكثير مما كان عليه قبل الجراحة. النوبات تؤثر على الانتباه والذاكرة، وبمجرد التخلص منها، يتحسن المرضى في الدراسة والحياة.”

بيتر وارنك، دكتور في الطب

أستاذ جراحة وعلم الأعصاب

أستاذ معهد علوم الأعصاب

مدير جراحة الأعصاب المجسمة والوظيفية

أجرى جرّاح الأعصاب الشهير عالميًا الدكتور بيتر وارنك، أكثر من 5000 جراحة مجسمة وأكثر من 2000 جراحة أورام في المخ. يقدم الدكتور وارنك الرعاية الجراحية العصبية لعلاج البالغين والأطفال الذين يعانون من اضطرابات الحركة والصرع وأورام المخ.

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