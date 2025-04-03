مستشفى جامعة شيكاغو – جراحة الأوتار الصوتية لعلاج ورم نادر تعيد صوت مذيعة ABC7

لاحظت سامانثا شاتمان أن صوتها الدافئ والناعم أصبح أكثر خشونة بشكل متزايد.

في البداية، اعتقدت مذيعة الأخبار الصباحية في عطلة نهاية الأسبوع والمراسلة الاستقصائية في قناة ABC7 شيكاغو، أن السبب هو الحساسية أو الربو. ولكن بعد أن تفاقمت بحة الصوت، أخذت بنصيحة راعي كنيستها في فبراير 2024.

أوضحت شاتمان: ”قال لي القس: من الأفضل أن تزوري طبيب أنف وأذن وحنجرة لفحص الأمر“.

كشفت الفحوصات التي أجريت لها بواسطة المنظار عبر الأنف، عن السبب: وجود ورم صغير (بوليب) على الأوتار الصوتية. فأوصى طبيبها بأن تزور الدكتور براندون بيرد، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جامعة شيكاغو، والذي يُعرف باسم ”مايكل جوردان في جراحة الصوت“، لإزالة الورم.

الدكتور بيرد حذّر شاتمان من أن أي جراحة لاستئصال الورم ستتبعها فترة من الراحة الصوتية التامة لمدة تقارب الثلاثة أسابيع. لم تكن شاتمان، الصحافية الحاصلة على جائزة ”إيمي“، قد أخذت إجازة تتجاوز بضعة أيام من قَبْل، وكان عليها أن تتواصل باستخدام تطبيق تحويل النصوص إلى كلام ولوح كتابة.

قالت شاتمان: ”لم أكن سعيدة بالموقف، لكن كان لدينا خطة“.

بصفتها من سكان هايد بارك، وثقت شاتمان ببيرد، وشعرت بالراحة لكون الجرّاح الذي سيجري لها العملية طبيبًا من ذوي البشرة السمراء – ”شخص يشبهك“ – وذلك في مركز مستشفى جامعة شيكاغو للعناية والاكتشاف، في أبريل 2024.

” هل تعتقد أنه سرطان؟ “

عندما استيقظت شاتمان من الجراحة، علمت أن الكتلة المستديرة التي بلغ قطرها سنتيمترًا كانت أكثر خطورة مما كان فريقها الطبي يعتقد في البداية.

قال بيرد: ”لقد نما الورم بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الثلاثة التي فصلت بين زيارتينا التحضيريتين قبل العملية، وهذا أمر غير شائع للـ”بوليب“.“ وأضاف: ”بينما كنا نعتقد أنه قد يكون مجرد كتلة، لم نكن نعرف ما إذا كان حميدًا أم لا أثناء انتظار نتائج التحليل النهائي“.

أخبر بيرد شاتمان أنه من المهم أن تلتقي بفريق الأورام في مستشفى جامعة شيكاغو أثناء انتظار نتائج الخزعة. انهمرت دموع شاتمان؛ لم تصدق الخبر. وقالت: ”أتذكر أنني كتبت يومها: ”هل تعتقد أنه سرطان؟“

كانت الفحوصات قد كشفت عن نمو نادر: ورم ليفي عضلي التهابي، وهو ورم لم يُذكر إلا في عدد قليل من المجلات الطبية. ولكن لحسن الحظ، كان الورم حميدًا، مما يعني أن التركيز تحوّل من إنقاذ حياة شاتمان إلى الحفاظ على مسيرتها المهنية عبر إزالة الورم جراحيًا من دون التسبّب بأضرار جانبية كبيرة.

قال بيرد: ”شعرنا بارتياح أكبر، لكن الحنجرة منطقة حساسة جدًا، والميليمترات تُحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالأوتار الصوتية. إزالة ميليمتر إضافي من المكان الخطأ قد تؤدي إلى بحة دائمة وضرر في الأوتار الصوتية لمدى الحياة“.

إزالة الورم بدقة متناهية

في 24 أبريل 2024، وبعد صلاة ما قبل العملية مع شاتمان وعائلتها، استخدم بيرد أدوات جراحية دقيقة وأشعة الليزر بثاني أوكسيد الكربون لإزالة الورم من دون إلحاق ضرر بالأوتار الصوتية.

قالت شاتمان: ”استيقظت وأخبرني بيرد أن العمل سار بشكل جيد جدًا. كان يبتسم، لذا كان الوضع مختلفًا عن الجراحة الأولى“.

شمل برنامج التعافي راحة صوتية لمدة شهرين، وتجنُّب الأطعمة التي تسبب ارتجاع المريء مثل المشروبات الغازية والأطعمة الحارّة. كما قلَّلت من استخدام المسكِّنات على رغم شعورها ببعض الألم في البداية. بفضل الحفاظ على صوتها، عادت شاتمان للبث التلفزيوني على ABC7 في يونيو، بل وشاركت قصّتَها في برنامج Tamron Hall في نوفمبر. بالنظر إلى الوراء، قالت شاتمان إن فترة الصمت لم تكن سيئة تمامًا: ”الصمت يمنحك الكثير من الوقت للتفكير والاستماع والملاحظة والاستيعاب. لقد كانت تجربة غيّرت حياتي“.

إستعادة صوتها

مع مرور الوقت والمساعدة بواسطة جلسات علاج الصوت الشهرية، استعادت شاتمان وظائف أوتارها الصوتية الطبيعية.

قال بيرد: ”تمكَنَت من استعادة النطاق العلوي من صوتها، كما أنها باتت تستطيع أداء عملها، وهو الهدف الأهم في النهاية“.

ومع ذلك، لا تزال شاتمان تلاحظ أحيانًا أنها تعاني من إرهاق صوتي بعد يوم طويل. ولا تعرف ما إذا كان ذلك بسبب الورم، أو لأنها أصبحت أكثر وعيًا بصحة أوتارها الصوتية. مِثْل بيرد، تحث شاتمان أي شخص يعاني من بحة مستمرة في الصوت، على مراجعة الطبيب: ”إنتبهوا لعوارضكم؛ عليكم أن تضعوا صحتكم أولاً وتتركوا الأطباء يقومون بعملهم، لأن كل شيء آخر سيترتب بعد ذلك.“

براندون‭ ‬بيرد،‭ ‬دكتور‭ ‬في‭ ‬الطب

أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬الجراحة‭ ‬

مشارك‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬الصوت‭ ‬

الدكتور‭ ‬براندون‭ ‬جاكسون‭ ‬بيرد،‭ ‬إخصائي‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة،‭ ‬هو‭ ‬جرّاح‭ ‬حنجرة‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الحنجرة،‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الطبية‭ ‬والجراحية‭ ‬لاضطرابات‭ ‬الصوت‭ ‬والبلع‭.‬