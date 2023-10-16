مستشفى جامعة شيكاغو تباشر في بناء أول مبنى مستقل في إلينوي للرعاية والبحث السرطاني بقيمة 815 مليون دولار

بدأت مستشفى جامعة شيكاغو في 19 أيلول / سبتمبر الماضي تنفيذ مشروعها البالغة قيمته 815 مليون دولار لبناء أول مبنى مستقل من نوعه في ولاية إلينوي مخصص للرعاية والبحث السرطاني. يعتمد هذا الجناح الذي تبلغ مساحته 575,000 قدم مربع ويتألف من سبع طوابق، على عقود من العمل والقيادة في مجال البحث السرطاني بواسطة مستشفى جامعة شيكاغو وتصنيفها المرموق كمركز شامل للسرطان.

تخلّل حدث 19 سبتمبر تصريحات لعُمدة شيكاغو براندون جونسون، والمدعي العام كوامي راوول، ومسؤولي مستشفى شيكاغو ونظام الرعاية الصحية. وتضمن أيضًا عروضًا من جوقة شيكاغو ماس وقرع الجرس الذي يُمثِّل تقليدًا يمارسه مرضى السرطان كإشعار بنهاية العلاجات الناجحة للأورام.

يسعى نظام الرعاية الصحية الأكاديمي إلى تحسين تجربة المرضى المصابين بالسرطان بشكل كبير، وتقليل الفوارق الصحية في المجتمعات التي لا تحظى بخدمات كافية، وتسريع الاكتشافات العلمية من خلال الجناح المستقل، الذي سيتم بناؤه في حرمها الرئيسي في حي هايد بارك في الجهة الجنوبية.

قال توم جاكيفيتش، رئيس نظام الرعاية الصحية في مستشفى شيكاغو، المعروفة باسم UChicago Medicine: “يمثل هذا المشروع أحدث خطوة جريئة لدينا لإحداث فارق أكبر حتى في مجال الرعاية والبحث السرطاني. يُنتظر لهذا الجناح الجديد أن يعزز من الاكتشاف العلمي بحيث يمكننا العثور على علاجات، وتشكيل مستقبل الرعاية وعلاج الأورام، وتقليل عبء السرطان في المجتمعات التي نخدمها.”

من المتوقع أن يفتح المبنى أبوابه للمرضى في ربيع عام 2027، وسيتيح هذا المشروع للأطباء والباحثين في مستشفى جامعة شيكاغو، والذين يحظون بتقدير وطني، فرصة التعاون بشكل أفضل مع الزملاء في جميع أنحاء مستشفى شيكاغو.

يعمل الفريق الذي يضم أكثر من 200 شخص حاليًا في أكثر من خمسة مبان مختلفة في حرم هايد بارك. وسيكون المبنى الجديد نقطة مركزية لجهود البحث في مجال السرطان، وتطوير العلاجات الجديدة، والتقدم السريري وغيرها من الاكتشافات.

قال كونلي أودونسي، الحائز على دكتوراه في الطب والفلسفة، ومدير مركز UChicago Medicine Comprehensive Cancer: “زملائي وأنا مصمّمون على إحداث تأثير أكبر في مجال السرطان من خلال العمل الذي نقوم به في هذه المنشأة الجديدة. سنستفيد من موقعنا في حرم مستشفى شيكاغو ومن وضعنا المستمر منذ 49 عامًا كمركز للسرطان معتمد من المعهد الوطني للسرطان وأحدث عضو في شبكة السرطان الوطنية الشاملة للإجابة عن أصعب الأسئلة حول السرطان، ونقل العلاجات الجديدة من مرحلة الاكتشاف إلى المرضى، وتوفير الرعاية التي تحتاجها مجتمعاتنا، وفي النهاية إنقاذ الأرواح.”

يُعتبر مستشفى جامعة شيكاغو واحداً من بين 72 مستشفىً في الولايات المتحدة الأميركية وواحداً من اثنين فقط في إلينوي معتمدَين من المعهد الوطني للسرطان (NCI) لتقديم الرعاية الطبية المبتكرة لمرضى السرطان في المجتمعات التي يخدمها. وقد نال في هذا الإطار تصنيف “الشامل”، وهو المعيار الذهبي لبرامج السرطان الذي يمنحه المعهد تقديراً للأبحاث المبتكرة، والعلاجات الرائدة، ومبادرات التوعية والتعليم في المجتمعات الواسعة والتي تجريها أو تديرها المنظمة.

إرتفاع معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعلى الصعيد الوطني

يأتي هذا المبنى – الذي يتضمن 80 سريرًا للمرضى الداخليين، و90 غرفة فحص للمرضى الخارجيين بالإضافة إلى أماكن مخصصة للتصوير، وعلاج الحقن بالتنقيط، وتجارب العلاج السريري – في ظل زيادة حالات الإصابة بالسرطان على المستوى الوطني.

تُقدِّر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن معدلات السرطان ستنمو بنسبة 49٪ في الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2050. والأرقام أكثر تهديدًا في الجانب الجنوبي، حيث من المتوقع أن تتصاعد معدلات السرطان بنسبة 19٪ في العقد القادم، مقارنة بنسبة 9٪ فقط في باقي مناطق شيكاغو. ومن المرجح أن يتعرّض سكان الجانب الجنوبي للموت بسبب السرطان بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في باقي أنحاء البلاد. لمعالجة هذه التفاوتات، سيجلب جناح مستشفى جامعة شيكاغو الجديد المزيد من الموارد إلى الجانب الجنوبي.

قالت نيتا كارنيك لي، الحائزة على دكتوراه في الطب والصحة العامة، والمديرة الشريكة لمكتب التواصل المجتمعي وتكافؤ صحة السرطان في مركز UChicago Medicine Comprehensive Cancer: “نحن نعلم أن عدم المساواة في أعباء السرطان يعود في الغالب إلى العوامل الاجتماعية للصحة التي تؤثر في الوصول إلى وسائل الوقاية من السرطان، والكشف المبكر، والرعاية الصحية الجيّدة والفورية. لكن من خلال الشراكات الطويلة الأمد والجديدة مع المنظمات المجتمعية ومراكز الصحة، نأمل في معالجة هذه الفوارق ما دام تطور السرطان مستمرّاً. وسيتضمن ذلك التركيز على التوجيه لزيادة الوصول إلى الرعاية بما في ذلك الفحص والتجارب السريرية – وخاصة التركيز على الوقاية من السرطان، والتعافي والدعم من خلال مساحات جديدة مثيرة للإهتمام ستقدم دورات طبخ، وجماعات دعم، وعلاج بالموسيقى ودورات لياقة بدنية.”

كذلك فإن الزيادة الإضافية في عدد الأسرّة ستتيح للمرضى الداخليين في المبنى الجديد لمستشفى جامعة شيكاغو فتح غرف أخرى للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية معقّدة أو حادة في مجالات مثل زراعة الأعضاء، والأمراض الهضمية، وأمراض القلب، وطب العظام ورعاية الإصابات الحادّة. وبدوره، سيساعد ذلك في التصدّي لبعض القيود الخاصة بالطّاقة الإستيعابية للمركز الطبي، حيث تكون الأسرّة مشغولة معظم أيام السنة.

تصميم مبتكر للمبنى

من بين الخصائص الفريدة لجناح الرعاية والبحث الخاص بالسرطان الجديد:

سيسهل الوصول إلى الإبتكارات التشخيصية والعلاجية، مما سيساعد في نقل التجارب السريرية إلى الفئات السكانية التي تم تمثيلها تاريخيًا بشكل غير كافٍ .

سيستفيد من التقدم في المجالات البحثية الناشئة، مثل علم أيض السرطان، بالإضافة إلى أحدث الأساليب في بيانات كبيرة، والذكاء الصناعي لتشخيص السرطان، وتخصيص العلاج .

يمكن للباحثين في المركز توسيع وتسريع خط إنتاج العلاج “ من الجزيئة إلى الدواء ” داخل الحرم الجامعي من خلال العمل مع الشركاء في مدرسة بريتزكر للهندسة الجزيئية في مستشفى شيكاغو ومختبر أرغون الوطني .

من الجزيئة إلى الدواء داخل الحرم الجامعي من خلال العمل مع الشركاء في مدرسة بريتزكر للهندسة الجزيئية في مستشفى شيكاغو ومختبر أرغون الوطني سيستضيف مجموعة من خدمات الدعم للمرضى وأسرهم، بدءًا من فحوصات السرطان إلى دروس أسلوب الحياة، وتعليم التغذية، ودعم الناجين، والعلاج بالموسيقى، ودروس اللياقة البدنية ومتجر لبيع المنتجات المخصصة للسرطان، مثل الباروكات أو الملابس الخاصة التي تحتوي على فتحات لتسهيل بعض العلاجات .

تمت بلورة المرفق الجديد وبرامجه الموجهة للمجتمع بعد عملية تصميم رئيسية شاملة استندت إلى آراء مئات المعنيين الرئيسيين والمرضى والجيران. وقد تمت الموافقة على اقتراح البناء من قبل مجلس إدارة مراجعة مرافق الصحة وخدماتها في إلينوي في يونيو 2023. يتضمّن الشركاء الرئيسيون في المشروع مكتب التصميم CannonDesign وشركة تيرنر للبناء، واللتين تعملان مع شركات متنوعة لبناء الجناح.

بالإضافة إلى دوره في معالجة عدم المساواة في الصحة، سيكون المشروع عاملًا مهمًا لتنشيط الاقتصاد في الجانب الجنوبي. فهو سيؤمّن أكثر من 500 فرصة عمل في البناء، وستذهب على الأقل نسبة 41% من أرباح عقود البناء إلى شركات تملكها الأقليات والنساء. وسيستهدف تشغيل العمال من الأقليات والنساء في الموقع، لضمان وجود قوى عمل متنوعة، إلى جانب أهداف الإقامة في شيكاغو.

قالت الناجية من السرطان كانديس هينلي، رئيسة مجلس الاستشارات المجتمعية في مستشفى جامعة شيكاغو، للحاضرين كيف واجهت الأعراض ونقص الوسائل خلال رحلتها مع السرطان قبل عشرين عامًا.

وتابعت: “هذا المستشفى يتيح لأولئك الذين شعروا قبلاً بأنهم غير معتبَرين أن يكونوا محط اهتمام الآن، أن يحصلوا على إمكانية الوصول إلى العلاج اللازم، أن يحصلوا الآن على الموارد والرعاية حسب أحدث التقنيات. وهذا في وسط الجانب الجنوبي من شيكاغو، حيث كانت الفوارق الصحية كبيرة”. وقالت هينلي خلال الحفل: “جميعنا نستحق أفضل فرصة للقتال من أجل حياتنا.”

نظرة عامة على جناح UChicago Medicine للسرطان:

الحجم : 575,000 قدم مربع؛ سبعة طوابق، بنتهاوس ميكانيكي، طابق دعم سفلي

قدم مربع؛ سبعة طوابق، بنتهاوس ميكانيكي، طابق دعم سفلي التكلفة الإجمالية للمشروع : 815 مليون دولار

مليون دولار تكلفة عقد البناء : 435 مليون دولار

مليون دولار الموقع : شارع 57 الشرقي، بين شارعي South Maryland و South Drexel

: 57 South Maryland South Drexel سعة المرضى : تصل إلى 200,000 زيارة للمرضى الخارجيين و 5,000 قبول للمرضى الداخليين سنويًا

المميزات الرئيسية: