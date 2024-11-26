مستشفى جامعة شيكاغو – المريض الأول في العالم الذي يتلقى دواء لالتهاب القولون التقرحي
المريض الأول في العالم الذي يتلقى دواء لالتهاب القولون التقرحي منذ موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية – من مستشفى جامعة شيكاغو
لقد أصبح أحد مرضى مستشفى جامعة شيكاغو أول شخص في العالم يتلقى دواء “جوسيلكوماب” (Tremfya) منذ موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية عليه في 11 سبتمبر لعلاج التهاب القولون التقرحي المتوسط إلى الشديد. فقد تم إعطاء الجرعة الأولى في 17 سبتمبر لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا يعاني من هذا المرض الالتهابي المزمن منذ 13 عامًا.
تم استخدام Tremfya لسنوات عديدة لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي، ولكن ثبت أيضًا أنه علاج فعال لالتهاب القولون التقرحي في دراسة عالمية قادها الدكتور ديفيد تي. روبين، أستاذ الطب ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية في مستشفى جامعة شيكاغو. وقد ساهمت هذه الدراسة في موافقة إدارة الغذاء والدواء على استخدامه لعلاج هذا المرض.
وTremfya هو أحد الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تستهدف إنترلوكين 23 (IL-23)، وهو السيتوكين المسؤول عن العديد من الأمراض المناعية بما في ذلك التهاب القولون التقرحي. ويمكن إعطاء هذا العلاج من خلال الحقن أو الوريد.
“وقد أظهرت دراسة المرحلة الثالثة “QUASAR” أن Tremfya يمكن أن يسهم في التخفيف من حدة الأعراض وشفاء الأمعاء أيضًا، بمعدل نجاح عالٍ في هذا الجانب المهم”، كما قال دكتور روبين. فقدرات الدواء الفريدة في شفاء الأمعاء تساعد في السيطرة على المرض.
بحسب الدراسة، كان حوالى 50% من المرضى في حالة شفاء سريري بعد 44 أسبوعًا، ما يعني أن معظم أعراض المرض أو جميعها قد اختفت؛ كما أن 69% منهم لم يلحظ لديهم الطبيب أي علامات تدل على إلتهاب أو تقرّح أو نزيف في الأمعاء أثناء إجراء فحص المنظار لهم.
وتابع دكتور روبين، الذي يشغل أيضًا منصب مدير مركز أمراض الأمعاء الالتهابية في مستشفى جامعة شيكاغو: “ أثبتت التجارب السريرية نجاح دواء جوسيلكوماب في السيطرة على المرض بنسبة أمان استثنائية. إنه لأمر رائع أن يكون لدينا خيار آخر فعال لمرضانا”.
بناء على هذه النتائج، يواصل فريق مستشفى جامعة شيكاغو العمل على استراتيجيات علاجية جديدة، بما في ذلك: الأدوية المركبة لعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) والأدوية التي يمكن أن توقف إنتاج المسارات الالتهابية المختلفة، وإعادة ضبط الجهاز المناعي؛ بالإضافة إلى نهج جديد لتقليل العلاجات أو التخفيف منها.
الجدير بالذكر أن دكتور روبين يعمل كمستشار لشركة جونسون آند جونسون، الشركة المصنعة لدواء Tremfya. وفي العام 2025 سيحتفل مركز أمراض الأمعاء الالتهابية في مستشفى جامعة شيكاغو بالذكرى التسعين لتأسيسه، وهو أحد أقدم المراكز من نوعه.
ديفيد تي. روبين
دكتور في الطب، متخصص في علاج أمراض الجهاز الهضمي. تشمل خبراته أمراض الأمعاء الالتهابية (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي) والمتلازمات السرطانية عالية المخاطر.
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