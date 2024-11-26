مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو – المريض‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقى‭ ‬دواء‭ ‬لالتهاب‭ ‬القولون‭ ‬التقرحي‭

المريض‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقى‭ ‬دواء‭ ‬لالتهاب‭ ‬القولون‭ ‬التقرحي‭ ‬منذ‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأميركية‭ – ‬ من‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو

لقد‭ ‬أصبح‭ ‬أحد‭ ‬مرضى‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتلقى‭ ‬دواء‭ ‬“جوسيلكوماب”‭ (‬Tremfya‭) ‬منذ‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأميركية‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬لعلاج‭ ‬التهاب‭ ‬القولون‭ ‬التقرحي‭ ‬المتوسط‭ ‬​​إلى‭ ‬الشديد‭. ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إعطاء‭ ‬الجرعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬لرجل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عامًا‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الالتهابي‭ ‬المزمن‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬عامًا‭.‬

تم‭ ‬استخدام‭ ‬Tremfya‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬لعلاج‭ ‬الصدفية‭ ‬والتهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الصدفي،‭ ‬ولكن‭ ‬ثبت‭ ‬أيضًا‭ ‬أنه‭ ‬علاج‭ ‬فعال‭ ‬لالتهاب‭ ‬القولون‭ ‬التقرحي‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬عالمية‭ ‬قادها‭ ‬الدكتور‭ ‬ديفيد‭ ‬تي‭. ‬روبين،‭ ‬أستاذ‭ ‬الطب‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والكبد‭ ‬والتغذية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو‭. ‬وقد‭ ‬ساهمت‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬على‭ ‬استخدامه‭ ‬لعلاج‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭. ‬

وTremfya‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأجسام‭ ‬المضادة‭ ‬أحادية‭ ‬النسيلة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬إنترلوكين‭ ‬23‭ (‬IL-23‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬السيتوكين‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المناعية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التهاب‭ ‬القولون‭ ‬التقرحي‭. ‬ويمكن‭ ‬إعطاء‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحقن‭ ‬أو‭ ‬الوريد‭.‬

“وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬“QUASAR”‭ ‬أن‭ ‬Tremfya‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الأعراض‭ ‬وشفاء‭ ‬الأمعاء‭ ‬أيضًا،‭ ‬بمعدل‭ ‬نجاح‭ ‬عالٍ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬المهم”،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬دكتور‭ ‬روبين‭. ‬فقدرات‭ ‬الدواء‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬شفاء‭ ‬الأمعاء‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭. ‬

بحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬كان‭ ‬حوالى‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬شفاء‭ ‬سريري‭ ‬بعد‭ ‬44‭ ‬أسبوعًا،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬أعراض‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬جميعها‭ ‬قد‭ ‬اختفت؛‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬69%‭ ‬منهم‭ ‬لم‭ ‬يلحظ‭ ‬لديهم‭ ‬الطبيب‭ ‬أي‭ ‬علامات‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬إلتهاب‭ ‬أو‭ ‬تقرّح‭ ‬أو‭ ‬نزيف‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬فحص‭ ‬المنظار‭ ‬لهم‭.‬

وتابع‭ ‬دكتور‭ ‬روبين،‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضًا‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬أمراض‭ ‬الأمعاء‭ ‬الالتهابية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو‭: ‬“‭ ‬أثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬نجاح‭ ‬دواء‭ ‬جوسيلكوماب‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬بنسبة‭ ‬أمان‭ ‬استثنائية‭. ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬خيار‭ ‬آخر‭ ‬فعال‭ ‬لمرضانا”‭.‬

بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬يواصل‭ ‬فريق‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬علاجية‭ ‬جديدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬الأدوية‭ ‬المركبة‭ ‬لعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬الأمعاء‭ ‬الالتهابية‭ (‬IBD‭) ‬والأدوية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬إنتاج‭ ‬المسارات‭ ‬الالتهابية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وإعادة‭ ‬ضبط‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي؛‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نهج‭ ‬جديد‭ ‬لتقليل‭ ‬العلاجات‭ ‬أو‭ ‬التخفيف‭ ‬منها‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬دكتور‭ ‬روبين‭ ‬يعمل‭ ‬كمستشار‭ ‬لشركة‭ ‬جونسون‭ ‬آند‭ ‬جونسون،‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬لدواء‭ ‬Tremfya‭.‬ وفي‭ ‬العام‭ ‬2025‭ ‬سيحتفل‭ ‬مركز‭ ‬أمراض الأمعاء‭ ‬الالتهابية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬شيكاغو‭ ‬بالذكرى‭ ‬التسعين‭ ‬لتأسيسه،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أقدم المراكز‭ ‬من‭ ‬نوعه‭.‬

ديفيد‭ ‬تي‭. ‬روبين

دكتور‭ ‬في‭ ‬الطب،‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬تشمل‭ ‬خبراته‭ ‬أمراض‭ ‬الأمعاء‭ ‬الالتهابية‭ (‬مرض‭ ‬كرون‭ ‬والتهاب‭ ‬القولون‭ ‬التقرحي‭) ‬والمتلازمات‭ ‬السرطانية‭ ‬عالية‭ ‬المخاطر‭.‬

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