وضع الطب في الطليعة على مستوى العالم

في طليعة الطب منذ عام 1927

ساعد الأطباء والباحثون في مركز جامعة شيكاغو الطبي في تشكيل الطب الحديث. فقد أثبتوا ريادتهم في عمليات زرع الأعضاء، وعلم وراثة السرطان، والعلاجيعتبر مركز جامعة شيكاغو الطبي UChicago Medicine، الذي يعود تاريخه إلى عام 1927، هو في الطليعة على مستوى المجال الصحي من خلال تقريب الأبحاث إلى واقع يسهل الوصول إليه عبر تقديم العلاج والرعاية لمرضانا.

الكيميائي، وعلاجات أمراض الجهاز الهضمي المغيّرة للحياة بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى. كما أنّ الحائزين على جائزة نوبل الـ 12 المنتسبين إلى مركز جامعة شيكاغو الطبي هم ثمرة تقاليدنا العريقة في مجال الأبحاث الطبية الرائدة.

اليوم، يقوم مركز جامعة شيكاغو الطبي بإدارة أربعة مستشفيات للمرضى الداخليين و 10 مرافق متنقلة في جميع أنحاء منطقة شيكاغو، بما في ذلك وسط مدينة شيكاغو والضواحي الجنوبية للمدينة وشمال غرب إنديانا.

يشمل تطوير المشاريع خططاً لبناء مركز جديد للسرطان بقيمة 633 مليون دولار، تبلغ مساحته 500.000 قدم مربع ومراكز إضافية للمرضى الخارجيين. لدينا حوالي 1200 طبيب و 3000 ممرّض يقدمون الرعاية في جميع التخصصات الطبية والجراحية.

مركز التميّز السريري

في مركز جامعة شيكاغو الطبي، نحن ملتزمون بتطوير الطب لنقدم أفضل العلاجات للمرضى. نحن نقدم مجموعة كاملة من الرعاية المتخصّصة، بما في ذلك ستة مراكز التميّز السريرية:

مركز السرطان الشامل

يلتزم مركز السرطان الشامل لدينا باستكشاف طرق مبتكرة للوقاية من السرطان وعلاجه وتطويرها من خلال برنامج بحثي تعاوني. مع أكثر من 200 متخصّص في السرطان، والأبحاث المتطوّرة والعلاجات المحسّنة، فإننا نقضي على السرطان من جميع الجوانب. إنّ منظمتنا هي مؤسسة السرطان الشاملة المعينة من قبل المعهد الوطني للسرطان وتم تصنيفها على المستوى الوطني من قبل US News & World Report. يتميّز مركز السرطان بما يلي:

أوّل موقع في الولايات المتحدة يتم اعتماده لعلاجات الخلايا التائية المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء لسرطانات الدم المحددة في كل من المرضى البالغين والأطفال. تلقى أكثر من 150 مريضا هذه الحقن حتى الآن. يتم إجراء أكثر من 200 عملية زرع النخاع العظمي / الخلايا الجذعية كل عام، مع معدلات عالية لبقاء المريض على قيد الحياة. أحد المراكز الثلاثة الأولى في الولايات المتحدة للعلاج الكيميائي عالي الحرارة داخل الصفاق (HIPEC) لكل من المرضى البالغين والأطفال.



العلاجات الجديدة والخطط العلاجية لسرطانات الرأس والرقبة المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

أحد المراكز الأولى في البلاد التي تقدم علاجًا مستقبلات الببتيد بالنويدات المشعة لأورام الغدد الصم العصبية.

يتم إجراء حوالي 100 إجراء ويبل كل عام لمرضى سرطان البنكرياس.

معهد عمليات الزرع

يتمتع برنامج زرع الأعضاء في مركز جامعة شيكاغو الطبي بتاريخ عريق من الإنجازات التي حدّدت هذا المجال. يقوم معهد عمليات الزرع التابع للنظام الصحي بمواصلة ريادته عالميًا في عمليات زرع الرئة والكبد والكلى والبنكرياس والخَلاَيا الجَزِيْرِيَّة مع واحدة من أقصر فترات الانتظار وأقل معدل الوفيات. يستخدم خبراؤنا مناهج ثورية تسفر عن نتائج استثنائية. إنّ معهد عمليات الزرع في مركز جامعة شيكاغو الطبي هو:

رائد عالميًا في عمليات زرع الأعضاء المتعددة للمرضى ذات الحالات الحرجة. تم إجراء أكثر من ثلث جميع عمليات زرع الأعضاء الثلاثية للقلب والكبد والكلى التي أجريت في الولايات المتحدة في مركز جامعة شيكاغو الطبي، بما في ذلك أوّل عملية متعاقبة لزرع القلب والكبد والكلى في العالم.

أحد المراكز القليلة التي تقدم زراعة الكبد الذاتية للأورام في المواقع التي يصعب الوصول إليها.

أول مستشفى في إلينوي يستخدم النضج الرئوي خارج الجسم الحي (EVLP) لتحضير رئتي المتبرع لعملية الزرع، ممّا يزيد من عدد رئتي المتبرعين المتاحة وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات التي تهدّد الحياة.

توفير تقنية لاستئصال الكلية بتدخل جراجي طفيف، والتي تتضمن القيام بشق صغير واحد داخل سرّة البطن لإخفاء الندبة بعد ذلك.

من بين المستشفيات الأمريكية القليلة التي تقدم عملية زرع الخلايا الجزيرية الذاتية بعد استئصال كامل للبنكرياس.

مركز القلب والأوعية الدموية

يضمّ مركز جامعة شيكاغو الطبي بعض من أفضل العقول في البلاد في أمراض القلب وجراحة القلب وجراحة الأوعية الدموية. قامت مجلة نيوزوييك بتصنيف مركز جامعة شيكاغو الطبي كواحد من أفضل 50 مستشفى في العالم لرعاية أمراض القلب. فنحن معروفون بخبرتنا في أمراض القلب والأوعية الدموية المعقدة ونفتخر ببرامج زرع القلب المشهود لها على المستوى الوطني وجراحة القلب بدون دم وجراحة القلب الروبوتية مع:

أفضل برنامج زرع قلب في الولايات المتحدة: تصنيف 5 نجوم من السجل العلمي لمتلقي زراعة القلب (SRTR) لخبرتنا في زراعة القلب.

الحجم: أكثر من 1000 عملية زرع قلب.

الأقصر: أقصر مدة انتظار في الدولة لاستقبال قلب المتبرّع.

الأفضل: أفضل معدلات البقاء على قيد الحياة في البلاد لمرضى زرع القلب (بقاء المريض البالغ على قيد الحياة لمدة عام واحد: 100٪ – SRTR يناير 2022).

أكثر من 300 جراحة قلب بدون دم.

أكثر من 2000 جراحة قلب روبوتية.

مركز علم الأعصاب

لقد جمع برنامج علم الأعصاب في مركز جامعة شيكاغو الطبي فريقًا من خبراء الأعصاب ذوي المهارات العالية في تقييم اضطرابات الجهاز العصبي الأكثر تعقيدًا وصعوبة وعلاجها. لقد أظهر أطباؤنا خبرتهم في مساعدة المرضى الذين يعتبر تشخيصهم غير قابل للعلاج في المستشفيات الأخرى. فالمركز هو:

مركز شامل للسكتة الدماغية من قبل اللجنة المشتركة.

مركز لعلاج الصرع من المستوى 4 من قبل الرابطة الوطنية لمراكز الصرع.

أوّل مركز تميز في البلاد لعلاج التشوهات الكهفية الدماغية.

من بين أوّل المستشفيات التي عالجت مرض باركنسون بمضخات الأدوية والأقطاب الكهربائية في العمود الفقري والدماغ.

مركز الجهاز العضلي الهيكلي

يقدم مركز جامعة شيكاغو الطبي مجموعة كاملة من رعاية العظام، حيث يقوم الجراحون والمتخصّصون في الطب الرياضي والمعالجون الفيزيائيون والممرضون بالعمل معًا للوقاية من الإصابات والأمراض وعلاجها وإعادة تأهيلها. يقدم مركز تقويم العظام لدينا:

برنامج أورام العظام الرائد في المنطقة لعلاج الأورام والسرطان، ولديه تاريخ مميز يعود إلى أكثر من 50 عامًا.

برنامج الطب الرياضي المشهور عالمياً.

الرائد الإقليمي في جراحة دمج العمود الفقري بتدخل جراحي بسيط وأحد المراكز القليلة التي تستخدم التكنولوجيا الروبوتية في حالات إصابات العمود الفقري.

أحد المراكز الرائدة في البلاد، ومركز التدريب الوحيد في الغرب الأوسط، لجراحة استبدال الورك والركبة الروبوتية.

رعاية الأطفال في مستشفى كومير للأطفال

يقدم مستشفى كومير للأطفال في المركز الطبي بجامعة شيكاغو رعاية طبية مبتكرة للأطفال الذين يعانون من جميع أنواع المشاكل الطبية. نحن نجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وفلسفة مناسبة للأطفال وتركّز على الأسرة، ونضع معايير وطنية لرعاية جميع الأطفال. كل عام، نستقبل حوالي 5000 مريض من منطقة شيكاغو والغرب الأوسط والعالم. مستشفانا هو:

أحد المراكز القليلة في البلاد التي تقدم علاج I131-MIBG لمرضى الورم الأرومي العصبي.

أوّل موقع في الولايات المتحدة يتم اعتماده لعلاجات الخلايا التائية المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء لسرطانات الدم المحددة لدى المرضى البالغين والأطفال.

أحد مراكز الصرع عند الأطفال الأكثر خبرة في البلاد.

الأوّل في العالم في إجراء عملية روبوتية لإعادة بناء المثانة للأطفال.

أحد أكبر برامج طب القلب للأطفال في الولايات المتحدة مع أكثر من 600 حالة ضخ تُجرى سنويًا.

التزامنا تجاه العالم

يلتزم مركز جامعة شيكاغو الطبي بتقديم أفضل الخيارات العلاجية والخدمات الشخصية للمرضى الدوليين الذين يأتون إلى شيكاغو للحصول على الرعاية الطبية. نحن ندعم أيضًا تحسين الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال جلب المعايير الدولية والممارسات المبتكرة إلى المستشفيات في جميع أنحاء العالم.

رعاية مخصّصة للمرضى الدوليين

يلتزم فريقنا متعدد اللغات والمتنوع ثقافيًا بتلبية احتياجات مرضانا الدوليين، ويعمل كنقطة اتصال واحدة قبل تجربتهم في مركز جامعة شيكاغو الطبي وأثنائها وبعدها. وتشمل خدمات المرضى الدوليين المميزة لدينا ما يلي:

الفرز السريري وإدارة الرعاية من قبل مدراء طبيين ذوي خبرة.

جدولة المواعيد الطبية.

مرافقة المرضى إلى المواعيد الطبية.

ترجمة طبية مجانية معتمدة بأكثر من 50 لغة.

توصيل مجاني من وإلى المطار.

مواصلات خاصة مجانية من وإلى كل موعد طبي.

ترتيبات الإقامة مع الفنادق والشقق ووحدات الشركات المحلية بأسعار مخفضة.

المساعدة في التوجيه الثقافي وخدمات الكونسيرج لتناول الطعام والترفيه.

التعاون الدولي

لقد عملنا على بناء جسور جديدة لجلب ممارسات مركز جامعة شيكاغو الطبي التي لا مثيل لها إلى بقية العالم. نحن ملتزمون بدعم شركائنا الدوليين لتحسين الجودة السريرية والفعالية التشغيلية من خلال برامجنا المخصّصة. تتضمن أمثلة المشاريع الاستشارية لمشاركة معرفتنا ومهاراتنا، على سبيل المثال لا الحصر:

تخطيط المرافق وتطويرها.

تطوير البرامج السريرية والبحثية.

تحسين الجودة وسلامة المرضى.

التحسين التشغيلي.

نقدم أيضًا برامج تعليمية وتدريبية عملية مخصّصة لتلبية الاحتياجات المحددة لمنظمات الرعاية الصحية الدولية والمتخصصين. تشمل أنواع برامج التعليم العالمية ما يلي:

تعليم القيادة.

برنامج المراقبة السريرية.

المؤتمرات السريرية العالمية.

التدريب على إدارة المستشفيات.

اتصل ببرامج مركز جامعة شيكاغو الطبي الدولية

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن البرامج الدولية في مركز جامعة شيكاغو الطبي، أو إحالة مريض، أو استكشاف مشاريع تعاونية معنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني https://www.uchicagomedicine.org/global أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected]