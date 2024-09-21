« علاج لمرة واحدة فقط »: مستشفى جامعة شيكاغو من أوائل المؤسسات في الولايات المتحدة التي تستخدم علاج الخلايا الليمفاوية المخترقة للأورام (TIL) لعلاج سرطان الجلد المتقدم

على مدار 15 عامًا، سافرت آلا بينزور Pinzour Alla في جميع أنحاء البلاد بحثًا عن علاجات لسرطان الجلد المتقدِّم الذي كانت تعاني منه. كانت بعض العلاجات تحقق هدوءًا مؤقتًا، ولكن سرطانها كان دائمًا يعود. قالت بينزور: “خضعت للجراحات، العلاج الكيميائي، الإشعاعي – أي علاج يمكن تَخيله، جربته. لكن لم ينجح أي شيء”.

بحلول أوائل عام 2024، انتشر سرطان الجلد لدى بينزور إلى أجزاء أخرى من جسمها، بما في ذلك الرئتين والمعدة. ومع تدهور صحتها، كان الشيء الوحيد الذي يمكن للأطباء فعله هو إعادة تجربة العلاجات التي جربَتْها بالفعل. عندها، أخبرها طبيب الأورام الخاص بها عن علاج ثوري جديد لسرطان الجلد سيتم تقديمه قريبًا في مستشفى جامعة شيكاغو.

يعمل العلاج بالخلايا الليمفاوية المخترِقة للأورام، المعروف أيضًا بعلاج TIL، على تعزيز الخلايا المحارِبة للسرطان لدى الشخص لمساعدة جهازه المناعي في قتل السرطان. في منتصف فبراير 2024، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على استخدام علاج TIL لعلاج الميلانوما المتقدم. بعد أسابيع، أصبحت بينزور أول شخص في إلينوي – وواحدة من أوائل الأشخاص في البلاد – تتلقى العلاج المعتمد تجاريًا.

قال الدكتور ميكر ج. مولر، جرّاح الأورام في مستشفى جامعة شيكاغو، الذي أجرى العملية: “قمنا بالكثير من التخطيط والتدريب مع فريق البحث والممرضات وطاقم غرفة العمليات. لذلك وبمجرد أن أعطت إدارة الغذاء والدواء الضوء الأخضر، كنّا أول من اعتمد العلاج للمرضى. كانت النتائج مذهلة، وبدأت الأورام السرطانية تحت جلد بينزور في الانكماش بعد فترة قصيرة. وأظهرت أحدث فحوصاتها، في يوليو، استجابة سريرية أكثر إيجابية”.

وقالت الدكتورة دانيال أولسون Dr. Daniel Olson، طبيبة الأورام في مستشفى جامعة شيكاغو، والتي ساعدت في تقديم علاج TIL لبينزور: “إذا استمر هذا العلاج في العمل، فقد يكون العلاج الوحيد الذي تحتاجه على الإطلاق. يمكن لحقنة واحدة من هذه الخلايا أن تدخل سرطان الميلانوما في حالة هدوء.

الآن، وبعد بلوغها الـ 50 من العمر، قالت بينزور “إنها تشعر بحالة رائعة وتخطط للعودة إلى عملها في تقديم الطعام، وربما تأخذ إجازة احتفالية مع زوجها في أوروبا”.

وقالت بينزور، وهي أم لطفلين وتعيش في ضاحية هاوثرن وودز الشمالية: “لقد كنت أنتظر هذا لسنوات عديدة. كنت مستعدة للذهاب إلى أي مكان في العالم للحصول عليه، ولكنني تمكنت من تلقيه هنا في شيكاغو”.

ولفتت الدكتورة أولسون: “منذ ذلك الحين، استخدم أطباء مستشفى جامعة شيكاغو علاج TIL على مرضى آخرين يعانون من الميلانوما المتقدمة، وهناك المزيد من المرضى المقرر علاجهم في الأشهر المقبلة. فعلاج TIL يمنح المرضى الأمل عندما لم يكن هناك أي أمل من قَبل. نحن الوحيدون الذين نُقدِّم هذا العلاج في شيكاغو حاليًا. إنه علاج معقّد للغاية يتطلب عملية منظمة بشكل جيد لتحقيق النجاح، ولكننا نقوم بذلك”.

كيف يعمل علاج TIL لمحاربة سرطان الجلد؟

تجيب أولسون عن ذلك بالقول إنه “تم تطوير علاج TIL في التسعينات من قِبل المعهد الوطني للسرطان، ولكنه علاج معقّد استغرق عقودًا لتحسينه. وهو يتضمن خطوتين: أولاً، تُزال الخلايا التائية المقاتلة للسرطان الخاصة بالمريض (الخلايا الليمفاوية المخترقة للأورام، أو TILs) جراحيًا من الورم. ثم تُرسل إلى مختبر حيث تُقوَّى وتُضاعف بالمليارات. ثم تُجمّد هذه الخلايا التائية المعزَّزة وتُعاد إلى المستشفى. وبعد إذابتها بحذر، تُعاد الخلايا إلى الجسم عبر الوريد. ويعمل العدد الكبير من الخلايا التائية، الذي يفوق بكثير العدد الطبيعي في الجسم، على توفير القوة اللازمة لتدمير الورم”.

وتضيف: “إنه علاج لمرة واحدة فقط؛ بعده يرى المرضى طبيب الأورام مرة أو مرتين في الأسبوع الأول لمراقبة تعداد الدم والتحقُّق من وجود أية مضاعفات. وبعد ثلاثة أشهر، يخضعون لفحص تصويري للتحقق مما إذا كانت الأورام تتقلّص”.

نسب نجاح علاج TIL

على الرغم من رؤية نتائج إيجابية في مرضاه، تلاحظ الدكتورة أولسون أن علاج TIL لا يعمل مع الجميع. وقالت إن ما بين ثلث إلى نصف المرضى فقط سيشعرون بالتحسّن المطلوب، ومعظم مرضى الميلانوما المتقدمة لن يحصلوا على هدوء طويل الأمد للمرض. وتتابع: “لقد أجرينا التجارب السريرية بالفعل، لذا نعرف ما هي توقعاتنا عندما نبدأ العلاج. ومع ذلك، بالنسبة لمرضى الميلانوما الذين لا يستجيبون للعلاج التقليدي، فهو أفضل خيار متاح”.

هذه أخبار جيدة للمرضى مثل بينزور، التي لاحظت في عام 2009 وجود شامة صغيرة أسفل ساقها. وعندما بدأت تنمو، استشارت طبيبًا أكد أنها مصابة بسرطان الميلانوما. في ذلك الوقت، كان هناك دواءً واحداً فقط متاح لعلاج الميلانوما، ولم تتجاوب بينزور معه بشكل جيد. لكنها استمرت في تناوله، وهدأ السرطان حتى عام 2015، عندما لم يعد الدواء فعّالًا. ومنذ ذلك الحين وهي تكافح المرض بلا هوادة. وعندما سمعت عن علاج TIL، اتصلت على الفور بمستشفى جامعة شيكاغو، حيث يستمر أطباء الأورام والعلماء في مركز دايفيد وإيتا جونز Jonas David and Etta للعلاج الخلوي في دراسة الإمكانات الأوسع لعلاج TIL لأنواع أخرى من الأورام، بما في ذلك سرطان عنق الرحم.

وفي هذا الإطار قال الدكتور مولر، الذي يدير أيضًا برنامج العلاجات الإقليمية للسرطان: “لقد غيّر علاج TIL مشهد كيفية علاج الميلانوما.” يشمل فريق علاج TIL في مستشفى جامعة شيكاغو كلًا من أولسون، مولر، متخصصة في جراحة الأورام ونائب رئيس قسم الجراحة العالمية الدكتور J. Michael Millis، جرّاح الأورام الدكتور Thomas F. Gajewski، مدير برنامج العلاج الخلوي Mylove Mortel، جرّاح الغدد الصماء والأورام العصبية الدكتور Xavier M. Keutgen، مدير جودة جراحة السرطان الدكتور Ryan Merkow، مديرة جراحة الميلانوما الدكتورة Cristina O’Donoghue، ومدير برنامج زراعة الخلايا الجذعية الدموية الدكتور Michael R. Bishop.