علاجات التشخيص العلاجي للسرطان جارية في UCLA Health

تمّ افتتاح مركز التشخيص العلاجي للسرطان (الثيرانوسطية) الجديد المتطور التابع لـ UCLA Health، في الثالث عشر من فبراير/شباط. والمركز الجديد يستخدم علاجات مشعة مخصّصة لعلاج سرطان الحالات المتقدِّمة.

يقدم المركز الذي تبلغ مساحته 3000 قدم مربعة في ويستوود، وهو جزء من مركز جونسون الشامل للسرطان التابع لـ UCLA Health، مرافق وخبرات متطورة للمرضى الخارجيين، ويتخصص في العلاج بالأدوية المشعة.

وهو أحد أكبر المراكز من نوعه في الولايات المتحدة، وفقًا للطبيب الدكتور جيريمي كالاي، مدير قسم التشخيص العلاجي الانتقالي لبرنامج الأبحاث السريرية في UCLA.

ويقول الطبيب الدكتور يوهانس تشيرنين نائب رئيس قسم علم الأدوية الجزيئية والطبية في كلية ديفيد جيفن للطب في UCLA: عالج المركز مؤخرًا أول مريض بسرطان البروستاتا النقيلي، مما يُمثِّل إنجازًا مهمًّا لـ UCLA Health.

يركز المركز، في المقام الأول على سرطان البروستاتا المتقدم، ولكنه سيعالج أيضًا مرضى سرطان الغدة الدرقية وأورام الغدد الصماء العصبية. ويتوقع الدكتور كالاي أن مجال التشخيص العلاجي السريع النمو قد يتوسع في نهاية المطاف ليشمل سرطان الكلى والثدي والرئة والبنكرياس والكبد.

ما هي الثيرانوسطية أو التشخيص العلاجي للسرطان؟

يأتي مصطلح العلاج التشخيصي من الجمع بين عبارتي العلاج والتشخيص. ويعتمد العلاج على عامل علاجي وعامل تشخيصي للقضاء على نفس الهدف الجزيئي، ويستخدم البروتينات الموجودة على خلايا الورم كمرسيات للأدوية المشعة. وهذا يسمح للأطباء بتشخيص السرطان من خلال فحص PET ثم توصيل الدواء المشع المستهدف لعلاجه.

يؤكد الدكتور تشيرنين أن أحدث علاج تشخيصي علاجي متاح لعلاج سرطان البروستاتا النقيلي لديه حاليًا معدل استجابة يتراوح من 40% إلى 50%، مما يحسن كلّاً من عمر المريض ونوعية حياته. ويمثل معدل الاستجابة نجاحًا كبيرًا لهذه الطريقة العلاجية.

في مرحلة التشخيص، يتلقى المرضى حقنة بكمية ضئيلة من مادة مشعة ترتبط بخلايا السرطان، مما يُظهر وجود آفات إيجابية لمستضد الغشاء الخاص بالبروستاتا (PSMA). يتم التعبير عن PSMA بشكل مفرط في سرطان البروستاتا. فالخلايا السرطانية تصبح مرئية في فحص PET كبقع مضيئة.

أما في المرحلة العلاجية، فيخضع المرضى المؤهلون لما يصل إلى ست جولات من العلاج بالعقار المشع Pluvicto، والذي يستهدف الخلايا السرطانية نفسها ويقتلها. تتم مراقبة فعالية العلاج من خلال التصوير، مما يوفر نتائج فورية للتأثيرات العلاجية، وهو تقدم آخر يُسجَّل لهذه الطريقة الجديدة الرائعة.

يجب أن يكون الأشخاص المصابون بسرطان البروستاتا قد أكملوا أو حاولوا العلاج الكيميائي ليكونوا مؤهلين للعلاج بال Pluvicto. والجدير بالذكر أن الآثار الجانبية ضئيلة، لأن العلاج يستهدف الخلايا السرطانية وليس الأعضاء السليمة. ومع ذلك، قد يُحدِث التعب والغثيان والقيء وآلام العظام وجفاف الفم.

يحث الدكتور تشيرنين على إحالة المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج الكيميائي بعد دورتين أو ثلاث بشكل عاجل. ورغم أنه لا يوجد مرحلة متأخرة جداً للعلاج، إلا أنه أكد على أنَّ من الأفضل أن يتم العلاج في أقرب وقت ممكن لضمان عملية الشفاء وتسريعها.

يسافر المرضى للحصول على رعاية تشخيصية علاجية عالمية المستوى

قبل افتتاح مركز التشخيص العلاجي الجديد للسرطان في UCLA Health، كان المرضى يسافرون من جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم لتلقي علاج الثيرانوسطية.

ويتوقع الدكتور تشيرنين أن يستمر هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن السعة الكبيرة لمركز التشخيص العلاجي الجديد للمرضى الخارجيين تساعد في ضمان أوقات انتظار قصيرة وخدمة أكثر كفاءة، مع التركيز على راحة المريض وتوفير كل ما هو ضروري لعلاجه وتعافيه.

يلتزم فريق UCLA Health برعاية المرضى، كما يتضح من التواصل مع أطباء الأورام المحوِّلين طوال فترة العلاج. وعند الانتهاء، يعود المرضى إلى أطباء الأورام المحوِّلين لهم للحصول على رعاية مستمرة.

وأضاف الدكتور تشيرنين أنه بالإضافة إلى Pluvicto، يقدم المركز Xofigo لسرطان البروستاتا الذي انتشر إلى العظام، وLutathera للأشخاص المصابين بسرطان الغدد الصماء العصبية، والذي غالبًا ما يحقق استقرارًا طويل الأمد.

يتوفر أيضًا علاج اليود المشع للأشخاص المصابين بسرطان الغدة الدرقية المعرضين لخطر متوسط ​​أو مرتفع من تكرار المرض بعد الجراحة.

أعرب أول مريض تلقى العلاج لسرطان البروستاتا في المنشأة، عن امتنانه العميق للرعاية التي تلقاها، مما يؤكد التأثير الإيجابي لمركز التشخيص العلاجي المتطور التابع لمؤسسة UCLA Health.

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