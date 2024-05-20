جراحة الصمام التاجي الروبوتية .. تساعد المريض على العودة بسرعة إلى نمط الحياة النشط

من مستشفى جامعة شيكاغو

كان دان موسيري يعلم لسنوات أنه يعاني من هبوط الصمام التاجي – وهو مرض صمام القلب الذي يتسبب في تسرب الدم إلى الخلف في الغرفة العلوية اليسرى من القلب. لكن عندما تم تشخيص إصابة زوجته بورم دماغي حاد، وضع قضايا صحته الخاصة جانبًا لمدة خمس سنوات ليتفرّغ للعناية بها.

وبعد وفاتها في أواخر عام 2022، عاد موسيري إلى طبيب القلب الذي أبلغه بأن حالة هبوط الصمام التاجي لديه قد تطورت. كان المزيد من الدم يتسرب إلى الخلف، وبدأ يشعر بآثار حالته.

لطالما حافظ موسيري، البالغ من العمر 69 عامًا، على لياقته من خلال ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، ولكن مجرد صعود الدرج الآن جعله يلهث. ويقول: “أدركت أن الوقت قد حان للقيام بشيء ما”.

وعندما اقترح طبيب القلب إجراء عملية جراحية لإصلاح الصمام، وجد موسيري – الذي تعلم البحث في الأدبيات الطبية أثناء رعايته لزوجته – أن أمامه خيارين: إما الجراحة التقليدية مفتوحة الصدر التي تُقدِّمُها معظم المستشفيات في المنطقة، أو الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل التي تقدمها مستشفى جامعة شيكاغو.

“لدي خلفية هندسية”، قال موسيري، المؤسس المشارك لشركة التكامل الأمني: “كلما تعمقت أكثر في الجراحة الروبوتية، كلما أدركت أنه لا يوجد سبب لعدم القيام بها. وكانت التجربة رائعة.”

الجراحة الروبوتية أقل تدخلاً وتؤدي إلى تعافي المرضى بشكل أسرع لأكثر من 10 سنوات، قدّم مستشفى جامعة شيكاغو لمرضاه خيارات جراحة القلب الروبوتية، وقد أجرى الجرّاحون أكثر من 1600 عملية قلب روبوتية تكلّلت جميعها بالنجاح. والدكتور حسام بلخي، رائد في هذا المجال. بصفته مديرًا لجراحة القلب البسيطة والروبوتية في مستشفى جامعة شيكاغو، فقد استخدم نظام دافنشي الجراحي الآلي منذ عام 2006.

في حين تقتضي الجراحة التقليدية للقلب قصّ الأضلاع وفتح القفص الصدري للوصول إلى القلب، فإن الجراحة الروبوتية تنطوي على إدخال أدوات روبوتية من خلال أربعة أو خمسة شقوق بحجم قطعة نقود. تشمل هذه الأدوات أذرعًا آلية وكاميرا ومنفذًا لتوصيل الإبر والغرز اللازمة لإجراء الإصلاح. ثم يستخدم الجرّاح وحدة تحكم لتشغيل الأذرع الآلية لإجراء العملية.

وقال بلخي: “إنها تتيح للجرّاح الحصول على رؤية مكبَّرة وعالية الوضوح للأعضاء داخل الصدر، وتمنحه القدرة على استخدام ليس ذراعين بشريين بل ثلاثة أذرع آلية يمكن أن تتجاوز قدرات اليد البشرية”.

بالنسبة لهبوط الصمام التاجي، تتضمن الجراحة إما ترميم النقاط التالفة أو إدخال أوتاد إصطناعية للمساعدة في تقوية شكل الصمام ووظيفته. وقال بلخي: “في حالة مرض الصمام التاجي التنكسي، فإن أفضل ما يمكن فعله هو إصلاح الصمام بدلاً من استبداله”.

يستغرق الإجراء بضع ساعات فقط، ويتمتع المرضى بوقت تعافي أسرع مع الحد الأدنى من الحاجة إلى إدارة الألم. نظرًا لأن الشقوق صغيرة جدًا، يواجه المرضى أيضًا خطرًا أقل للإصابة بالعدوى. وفي حين أن المرضى الذين خضعوا لجراحة فتح الصدر التقليدية، عادة ما يبقون في المستشفى لمدة خمسة أيام بعد العملية، فإن مرضى بلخي غالبًا ما يعودون إلى منازلهم بعد يوم أو يومين.

وقال بلخي: “الجراحة الروبوتية طفيفة التوغّل أقل تدخلاً بشكل كبير وتسمح للناس بالعودة إلى حياتهم العادية بسرعة كبيرة”.

يُقدَّر أن عدد المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي تُقدِّم هذا النوع من جراحة القلب الروبوتية يزداد ببطء. وهناك حوالى 15% فقط من جراحات الصمام التاجي تتم بمساعدة الروبوتات. لكن بفضل خبرته، يقوم بلخي وفريق الجراحة الروبوتية في مستشفى جامعة شيكاغو بجذب المرضى من جميع أنحاء البلاد. فأكثر من نصف مرضاه يأتون من خارج إلينوي.

العودة إلى نمط الحياة النشط

بعد أن أجرى موسيري بحثه على نظام دافنشي، التقى بلخي وحدَّد موعدًا لإجراء الجراحة في أغسطس 2023. وسارت العملية كما هو مخطط لها، وغادر موسيري المستشفى بعد يوم واحد فقط. في المنزل، وجد أنه يحتاج إلى حبوب قليلة من التايلينول للتحكم بالألم أثناء تعافيه.

وقال: “لقد كنت مثل شخص جديد”. “بعد خمسة أيام من الجراحة، كنت أقطع مسافة 20 ميلاً على دراجتي. وبعد ثلاثة أسابيع، قمت بالتنزه في الجبال شمال غرب المحيط الهادئ. لقد كان مقدار الطاقة التي منحتني إياها الجراحة أمرًا لا يُصدَّق، وكم شعرت بتحسن كبير.”

يوصي موسيري بإجراء الجراحة الروبوتية لأي شخص يحتاجها. وقال: “إنه أمر منطقي في العالم، حيث يحتاج الناس إلى البحث وفهم ما هو متاح لهم وأن يصبحوا مدافعين عن أنفسهم. إذا بحثت في الأمر، ترى أنه لا يوجد سبب لعدم إجراء الجراحة الروبوتية”.

وبعد الجراحة، تمكَّن موسيري أيضًا من العودة بسرعة إلى العمل، الأمر الذي يتطلب منه السفر حول العالم.

وقال: “في عملي، أركز دائمًا على الخدمة، ولا أستطيع أن أعبِّر بما يكفي عن جودة الخدمة التي تلقيتها في مستشفى جامعة شيكاغو.

كان الجميع استثنائيين – الأطباء والممرضات والمساعدين. سأعود إلى هناك بنبض القلب.”

حسام‭ ‬بلخي،‭ ‬ حسام‭ ‬بلخي،‭ ‬ دكتور‭ ‬في‭ ‬الجراحة،‭ ‬أستاذ‭ ‬الجراحة

مدير‭ ‬جراحة‭ ‬القلب‭ ‬الروبوتية‭ ‬والجراحة‭ ‬طفيفة‭ ‬التوغل

الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬بلخي،‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬جراحة‭ ‬القلب‭ ‬ذات‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬البسيط‭ ‬والجراحة‭ ‬الروبوتية‭. ‬وهو‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي،‭ ‬واضطرابات‭ ‬صمامات‭ ‬القلب،‭ ‬والرجفان‭ ‬الأذيني،‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬الأخرى،‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬روبوتية‭ ‬أقل‭ ‬تدخلاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقليل‭ ‬الألم‭ ‬ووقت‭ ‬التعافي‭.‬

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