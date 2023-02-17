برنامج السرطان النقيلي ذي الانتشار المحدود في مستشفى جامعة شيكاغو

تاريخ طويل من إعادة التفكير في علاج السرطان النقيلي

في العام 1995، كان الدكتور “رالف ويتشيلباوم” من جامعة شيكاغو، والدكتور “صاموئيل هيلمان”، أوّل خبيرَيْن في السرطان في العالم يقترحان أنّه يمكن السيطرة على بعض أنواع السرطان النقيلي، على المدى الطويل، أو حتّى القضاء عليها إذا كانت الأورام تقتصر على عدد قليل من المواقع. وقد أطلقا على هذه الحالة من السرطان اسم “oligometastasis”، ما يعني باليونانيّة “القليل الذي ينتشر”.

منذ ذلك الحين، تمكّن خبراء السرطان بمركز السرطان الشامل في مستشفى جامعة شيكاغو من مساعدة الكثيرَ من المرضى على البقاء قيد الحياة على مدى طويل، عن طريق توسيع آفاق حدود علاج السرطان النقيلي. ونتيجة لذلك، يمكن الآن علاج بعض أنواع السرطان التي كانت تُعتبر في السابق غير قابلة للعلاج، وبالتالي، الوصول إلى مرحلة خالية من المرض على المدى الطويل.

اليوم، يُعتبر برنامج السرطان النقيلي ذي الانتشار المحدود (L-MEC) في مستشفى جامعة شيكاغو رائداً في دراسة هذا النوع من السرطان وعلاجه على نطاق واسع دوليًّا . فمن خلال برنامجنا البحثيّ الرائد، حدّدنا طرقًا جديدة لاختبار أنواع السرطان المنتشر على المستوى الجزيئيّ لتحديد المرضى الذين من المرجّح أن يستفيدوا من العلاج الموضعيّ المكثّف، بمفرده أو بإضافة علاجات شاملة مخصّصة.

الهيئة الرائدة في السرطان ذي الانتشار المحدود

كان خبراء السرطان في مستشفى جامعة شيكاغو، أوّل من اقترح فكرة علاج حالة من السرطان النقيلي ذي الانتشار المحدود، بهدف الوصول إلى مرحلة البقاء قيد الحياة على المدى الطويل. وكان فريقنا أيضًا أوّل من نشر تجربة سريريّة عن استخدام نهج العلاج الإشعاعيّ التجسيميّ للمرضى الذين يعانون من هذا النوع من السرطان. ومنذ ذلك الحين، تكرّرت النتائج في تجارب عشوائيّة أخرى.

وبما أنّ المعهد الوطنيّ للسرطان خصّص مركز السرطان الشامل في مستشفى جامعة شيكاغو، فقد اعترف المعهد بهذا المركز لتقديمه أبحاثًا وعلاجات مبتكرة. وعلى عكس المراكز الأخرى التي لا تعالج، بشكل روتينيّ، السرطان المنتشر بهدف الشفاء منه، يتمتّع فريق علاج الأورام بالإشعاع لدينا بخبرة لا مثيل لها في توصيل الإشعاع إلى الأورام الموجودة في مواقع متعدّدة في وقت واحد، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة. وكان فريقنا أيضًا رائدًا في استخدام نوع من الإشعاع المتطوّر يُسمّى العلاج الإشعاعيّ التجسيميّ للجسم (SBRT) لعلاج السرطان ذي الانتشار المحدود. ويقود فريقنا التجارب الوطنيّة في هذا المجال.

يتمتّع الجرّاحون الاختصاصيّون في الأورام لدينا بمهارات عالية في استخدام الأساليب والتقنيّات الجراحيّة المبتكرة لتوفير أفضل النتائج الممكنة للمرضى المصابين بالسرطان الذي انتقل إلى مواقع يصعب علاجه فيها، بما في ذلك الكبد والرئة والدماغ والصفاق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتّع أطبّاء الأورام لدينا بالخبرة اللازمة لوضع خطّة مخصّصة تمتاز بأحدث علاج كيميائيّ وعلاج موجّه وأدوية العلاج المناعيّ، التي توفّر أفضل فرصة للنجاح ضدّ السرطان النقيلي.

المركز الأوّل لأبحاث السرطان النقيلي

إنّ مستشفى جامعة شيكاغو هو موطن لمركز “لودفيغ” (Ludwig) لأبحاث السرطان النقيلي، حيث يستخدم فريق من الخبراء من مختلف التخصّصات، أحدث الأساليب لفهم كيفية انتشار السرطان بشكل أفضل. وكان الباحثون لدينا أيضًا من الأوائل الذين حدّدوا أيّ مرضى مصابين بالسرطان المنتشر هم الأكثر احتماليّة للبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، بناءً على الخصائص البيولوجيّة لمرضهم. اليوم، يواصل الباحثون في مستشفى جامعة شيكاغو دراسة التركيب البيولوجيّ للسرطانات المنتشرة، وذلك بهدف تقديم علاجات أفضل.

بعض أنواع السرطان النقيلي تستجيب للعلاج المكثّف

إذا كنتم مصابين بسرطان نقيلي يتضمّن أيّ نوع من الأورام الصلبة، فقد نتمكّن من تقديم علاجات مخصصة للسيطرة على مرضكم أو القضاء عليه. على سبيل المثال، نشر خبراء السرطان لدينا دراسة وجدت أنّه يمكن شفاء مجموعة فرعيّة من المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم المنتشر إلى الكبد، والذين تمّ تحديدهم من خلال الفحوص الجينيّة المتطوّرة، وذلك بعد الخضوع لعلاج مكثّف.

المزيد من الخيارات لبعض مرضى السرطان ذي الانتشار المحدود

في برنامج السرطان النقيلي ذي الانتشار المحدود في مستشفى جامعة شيكاغو، يمكننا تقديم علاجات واعدة أكثر من معظم المستشفيات للمرضى الذين يعانون من هذا النوع من السرطان.

في هذه الحالة، تكون الأورام قد انتشرت إلى أعضاء قليلة، ويكون عددها محدودًا. بالنسبة إلى الكثير من هؤلاء المرضى، قد يكون البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل ممكنًا من خلال الخضوع لمجموعة من العلاجات، بما في ذلك العلاج الكيميائيّ والعلاج الموجَّه والعلاج المناعيّ والإشعاع والجراحة.

يزداد توافر العلاجات الواعدة للسرطان المنتشر بوتيرة سريعة. ونظرًا لأنّ الأطبّاء في مستشفى جامعة شيكاغو يبحثون بفعاليّة بشأن هذه العلاجات، يمكنكم الحصول لدينا على علاجات الأورام الطبّيّة والجراحيّة والإشعاعيّة الأكثر تقدّمًا، قبل توفرها في أيّ مكان آخر.

فحص العلامات الحيويّة لعلاج السرطان

نعلم من خلال بحثنا، أنّ أنواعًا معيّنة من الأورام النقيلية تستجيب للعلاج أكثر من غيرها. وكلّما كان ذلك ممكنًا، سيجري أطبّاؤنا فحوصًا جينيّة على كلّ ورم من الأورام لديكم (يُسمّى هذا أيضًا فحص العلامات الحيويّة أو فحص الجينوم أو التصنيف الفرعيّ للورم) ليصبح العلاج مناسبًا تماماً للورم ما من شأنه ان يسهم في تحسين فرصكم في الحصول على نتيجة ناجحة.

مؤتمر جامعة شيكاغو للأورام للبالغين والأطفال

ينظّم مستشفى جامعة شيكاغو مؤتمر جامعة شيكاغو للأورام للبالغين والأطفال في أبو ظبي في الإمارات العربيّة المتّحدة، يومَي 17 و18 شباط/فبراير 2023. ومن المقرّر أن يجمع المؤتمر بين أحدث الأبحاث والمعارف عن علم الأورام خلال برنامج شامل للأطفال والبالغين يمتدّ على فترة يومين.

سيشهد الحدث، الذي أُعِدّ كحدث هجين، أحدث التطوّرات في مجال علاج الأورام، التي ستقدّمها لجنة خبراء من أعضاء هيئة مستشفى جامعة شيكاغو وخبراء إقليميّين من منطقة الخليج. للمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يُرجى زيارة الموقع www.menaconference.com/events/ucocap