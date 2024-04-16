الرعاية الشاملة تسهم في تحسين نتائج سرطان الدم الليمفاوي لدى البالغين

من مستشفى جامعة شيكاغو

يمكن أن تؤثر العوامل البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة على نتائج علاج البالغين المصابين بسرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL)، وهو شكل نادر من سرطان الدم. ومع ذلك، تُظهر دراسة جديدة أن المرضى يحققون نتائج أفضل ومعدلات البقاء على قيد الحياة أعلى عندما يتلقون العلاج في مركز متخصص يتمتع بالخبرة في علاج سرطان الدم الليمفاوي الحاد.

تحدث معظم حالات سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL) لدى الأطفال، وحوالى 90% من جميع الحالات عند الأطفال قابلة للشفاء. أما لدى البالغين فتشكل هذه الحالات أقل من النصف. لكن خطر الوفاة لدى البالغين أكبر بسبب الخصائص الجزيئية السلبية لمرضهم والضعف العام.

قام كانر سايجين، دكتوراه في الطب وأستاذ الطب المساعد في مركز علاج السرطان الشامل بجامعة شيكاغو، بالتعاون مع فريقه، بفحص مساهمة العوامل البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية في النتائج بين المرضى البالغين الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي الحاد. وقاموا بمقارنة البيانات من المرضى الذين عولجوا في مستشفى جامعة شيكاغو مع قاعدة بيانات وطنية لحالات السرطان التي جمعها برنامج المراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية (SEER).

تشير النتائج التي توصلوا إليها، والتي تم نشرها في 1 ديسمبر 2023 في مجلة Blood Advances، إلى أن تحسين الوصول إلى الرعاية الطبية متعددة التخصصات، إلى جانب خدمات الرعاية الداعمة الأساسية المقدَّمة في المراكز ذات الخبرة في جميع مجالات الرعاية، قد يخفف من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في جميع النتائج في الولايات المتحدة.

تأثير العمر والعوامل البيولوجية على النتائج

كان التقدم في السن عند التشخيص مؤشرًا رئيسيًا لضعف البقاء على قيد الحياة بشكل عام في كل من مجموعتي مستشفى جامعة شيكاغو وSEER . ومع ذلك، فإن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين تم علاجهم في مستشفى جامعة شيكاغو، كانت لديهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة مقارنة بالمعدل الوطني خلال الفترة نفسها.

يختلف علاج اللوكيميا الليمفاوية الحادة بين كبار السن وأولئك الذين دون الـ 40 من عمرهم، الذين يُطلق عليهم بشكل جماعي المراهقون والشباب البالغون (AYA). أظهرت أنظمة العلاج المضادة المشابهة لتلك التي لدى للأطفال والتي طوّرتها الدكتورة ويندي ستوك، والأستاذة أنجولي سيث ناياك في مستشفى جامعة شيكاغو، أنها واعدة في علاج اللوكيميا الليمفاوية لدى المرضى البالغين.

ومع ذلك، تظل الاستراتيجيات الخاصة بكبار السن تشكل تحديًا. ويقول سايجين: “يحتاج كبار السن إلى رعاية أكثر تقدماً وتجارب سريرية”. فارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ارتبط عند التشخيص أيضًا بنتائج أسوأ”.

وافترض سايجين أن هذا قد يكون بسبب عوامل بيولوجية تساهم في الإصابة بالسرطان نفسه. وقال: “قد يكون للأمر علاقة بكيفية تحديد جرعات الأدوية أو استقلابها، أو كيف تؤثر الأنسجة الدهنية على بيولوجيا الورم”. هناك عامل بيولوجي آخر ساهم في النتائج وهو وجود خلل وراثي محدد، هو BCR::ABL1 ويُعرف أيضًا باسم كروموسوم فيلادلفيا.

تم اكتشاف هذه الطفرة بمعدل انتشار أعلى لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ولدى المرضى الذين لديهم أصول سوداء من غير أصل إسباني، والذين يشكلون 15% من جميع المرضى الذين عولجوا في مستشفى جامعة شيكاغو.

كانت سرطانات فيلادلفيا الإيجابية، Ph+ B-ALL، تُعتبَر في السابق أكثر عدوانية ويصعب علاجها مقارنة مع الأنواع الأخرى من اللوكيميا الليمفاوية الحادة. ومع الموافقة على أدوية جديدة تسمى مثبطات التيروزين كيناز (TKIs) لاستهداف هذه السرطانات، أصبح Ph+ B- مرتبطًا الآن بنتائج أفضل. ومع ذلك، فإن عدم المساواة في وصول المرضى إلى الرعاية الصحية يعني أن هذا التحسن متساوياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويتابع سايجين: “إن المعارف التقليدية باهظة الثمن، وإذا لم يكن لدى الأنظمة الصحية فرق لتأمين المنح أو التغطية، فقد لا يتمكن مرضاها من الوصول إلى هذه الأدوية”. ويضيف: “وهذا تفاوت آخر”.

الوصول إلى الرعاية الشاملة يقلّل من الفوارق

يوضح سايجين أن “كل ذلك يؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات الممثلة تمثيلاً ناقصًا”.

على الصعيد الوطني، أظهرت العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل انخفاض الدخل والعرق والانتماء العرقي الأسود أو اللاتيني تأثيرًا سلبيًا على البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

ومع ذلك، فإن المرضى الذين عولجوا في مستشفى جامعة شيكاغو، لم يُظهروا اختلافات في النتائج على أساس العرق أو الدخل. على المستوى الوطني، يتمتع جميع مرضى اللوكيميا الليمفاوية الحادة البالغين من ذوي الدخل المنخفض بمتوسط ​​بقاء على قيد الحياة يبلغ 32 شهرًا. أما في مستشفى جامعة شيكاغو، فقد كان متوسط البقاء على قيد الحياة لدى 8% من هذه الفئة 84 شهرًا، أي أكثر من ضعف المتوسط الوطني.

وأشار سايجين: “يتمتع مرضانا بإمكانية الوصول إلى التجارب السريرية الرائدة والرعاية الداعمة من فرق متعددة التخصصات”. وشدّد على أهمية العلاج الشامل في الحد من الفوارق، معتبراً أن هذه الموارد تساهم في تحسين البقاء على قيد الحياة لدى جميع فئات المرضى.

وقال إن مستشفى جامعة شيكاغو، المكرّس للعدالة الصحية، يعمل بجد لضمان حصول جميع المرضى على العلاجات الأكثر فعالية.

وأضاف: “يتم إثراء كل من عيادة البالغين الشباب وبرنامج كبار السن، بالدعم الجيد من حيث الأخصائيين الاجتماعيين ومديري الحالات ودعم الصيدلي لضبط أنظمة علاج اللوكيميا الليمفاوية الحادة، المعقدة”.

بالإضافة إلى سايجين وستوك، كان من بين الباحثين هانا جونستون، وحامد رحماني يوشانلوي، وكلينتون أوسي، وأناند أ. باتيل، وآدم س. دوفال، وبنغ وانغ، وبانكوري وانجاري، وجيريمي بي. أنجيلا إم لاجر، وكاري فيتزباتريك، ومايكل جيه ثيرمان، ومريم تي نواس، وهونغتاو ليو، ومايكل دبليو درازر، وأولاتوسي أودينيكي، وريتشارد أ. لارسون. ينتمي جميع الباحثين إلى كلية بريتزكر للطب في جامعة شيكاغو. وقد تم تمويل هذا العمل من خلال جائزة الزملاء الخاصة بجمعية سرطان الدم الليمفاوي، وزمالة مؤسسة الوقاية من السرطان، ومؤسسة أبحاث السرطان، ومنح مؤسسة إلسا باردي.

كانر سايجين، دكتور في الطب، أستاذ مساعد في الطب

كانر سايجين، دكتور في الطب، هو طبيب أورام معتمد من مجلس الإدارة ومتخصص في تشخيص وعلاج السرطان لدى البالغين. بفضل تدريبه المكثّف وخبرته في علاج الأورام، يركز الدكتور سايجين في المقام الأول على المرضى الذين يعانون من سرطان الدم واضطرابات الدم.

ويندي ستوك، دكتور في الطب، أنجولي سيث ناياك أستاذ الطب

تركز الدكتورة ويندي ستوك على علاج المرضى الذين يعانون من سرطان الدم الحاد والمزمن، ومتلازمات خلل التنسج النقوي والأورام التكاثرية النقوية، بما في ذلك علاجات الخلايا الجذعية الدموية.