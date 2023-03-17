الدكتورة ستيلا ميجور

الأستاذ المشارك لطب الأسرة في الطب الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب – قطر

“التدريب القائم على المحاكاة يستحوذ اليوم على مكانة أساسية في تعليم الطب”

تشغل الدكتورة ستيلا ميجور منصب الأستاذ المشارك لطب الأسرة في الطب الإكلينيكي مثلما تشغل منصب مدير مختبر المهارات الإكلينيكية والمحاكاة في وايل كورنيل للطب – قطر. وتمتد خبراتها لأكثر من ثلاثين عاماً في مجالات ممارسة الطب وتدريس الطب والبحوث الطبية، وسبق لها أن شغلت مناصب أكاديمية وقيادية في عدد من المؤسسات في المملكة المتحدة ولبنان والإمارات العربية المتحدة، ثم انضمّت إلى وايل كورنيل للطب – قطر في عام 2013. الدكتورة ميجور حاصلة على اعتماد جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية (SSH) في الولايات المتحدة في مجال التعليم القائم على المحاكاة (CHSE-A) وعضو هيئة جامعة SimUniversity لجمعية المحاكاة في أوروبا (SESAM) المعنيّة بالتعليم القائم على المحاكاة في مجال الرعاية الصحية. تحدثت الدكتورة ميجور لمجلة “المستشفى العربي” وناقشت الدور المتزايد للتعليم القائم على المحاكاة في مجال الرعاية الصحية وجوانب تميّز هذا النهج.

لماذا بات التدريب القائم على المحاكاة أحد العناصر بالغة الأهمية في برامج تعليم الطب؟

في البداية، أشكركم على دعوتكم لي للتحدّث إليكم عن مسيرتي المهنية الشخصية بصفتي أقود مسار التعليم القائم على المحاكاة في وايل كورنيل للطب – قطر، الكلية التي تدعم أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية فيها لاستثمار وقتهم في كل ما من شأنه النهوض بتعليم المهن الصحية وممارستها في دولة قطر.

بكل بساطة، التدريب القائم على المحاكاة يستحوذ اليوم على مكانة أساسية في تعليم الطب لأنه يحقق المراد منه بالفعل. وتُظهر البحوث أن التدريب القائم على المحاكاة يمثل طريقة فعالة للغاية، ومردّ ذلك إلى حدّ بعيد إلى أن هذا النهج في التدريب يقوم على إنشاء السيناريوهات واستخلاص المعلومات.

يتيح ذلك للمتعلمين فرص تحليل سلوكياتهم في إطار سيناريوهات مصمّمة بعناية ومن ثم تطوير أبرز مهارات العناصر البشرية الضرورية تماماً لمهن الرعاية الصحية لأنها مهارات تقنية قائمة على المهام.

وبحسب تعريف مهارات العناصر البشرية فإنها تشمل إلمام الإنسان بالحالة المحيطة به والاتصال والعمل بروح الفريق الواحد والقيادة واتخاذ القرار والرعاية والتعاطف. وفي حال نمت هذه المهارات كما يجب، سيكون أصحاب المهن الصحية قادرين على تطبيق مهاراتهم التقنية ومعرفتهم العلمية بفعالية أكبر في المواقف الفعلية من حولهم، وهو ما يسهم بالنهوض بالمحصلة العلاجية للمريض.

ما الذي دفعكم إلى إعداد برنامج “دورة في التعليم القائم على المحاكاة: تصميم عمليات المحاكاة الفعالة وكيفية استخلاص المعلومات منها” في إطار أنشطة التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر؟

لشرح الحافز من وراء إعداد هذه الدورة، أريد أن أعطيكم لمحة عامة سريعة عن التطورات المؤسسية في وايل كورنيل للطب – قطر في ما يتعلق بالتعليم القائم على المحاكاة. في سنة 2015، كنت ضمن الفريق الذي قاد عملية إعادة تصميم مركز المهارات الإكلينيكية بالكلية، وبعد أن كان يضمّ ست غرف للفحوص الإكلينيكية قمنا بتوسعته ليضمّ 12 غرفة على مساحة تبلغ 975 متر مربّع. كذلك تمّت ترقية تجهيزات المركز، الذي تغيّر اسمه إلى مختبر المهارات الإكلينيكية والمحاكاة، بإضافة مجموعة واسعة من معِينات التدريس ذات التكنولوجيا الفائقة.

في سنة 2017، وللاحتفال بإعادة افتتاح مختبر المهارات الإكلينيكية والمحاكاة، تلقّيت الدعم من الكلية، بصفتي أشغل منصب مدير المختبر ورئيس “تحالف قطر للمحاكاة”، لإطلاق الندوة السنوية المتخصصة بعنوان “تحقيق المستوى الأمثل من تعليم المهن الصحية من خلال التعلُّم القائم على المحاكاة” والموجّهة للأكاديميين والممارسين الصحيين في قطر.

استطاعت هذه الندوة المتخصصة المعتمدة من قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) في الولايات المتحدة، أن توطّد عاماً تلو آخر أهميتها ومكانتها، حتى أنها في سنة 2019 استقبلت مشاركين من أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزاد زخم المشاركة من خارج دولة قطر في ضوء انتقال انعقاد الندوة حضورياً إلى انعقادها افتراضياً عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد– 19 وتداعياتها.

مع تزايد إدماج التدريب القائم على المحاكاة في برامج تدريب أصحاب المهن الصحية، أصبح من الواضح أن الندوة حققت بنجاح هدفها المتمثل بأن تكون منصة للمهتمين بالتعليم القائم على المحاكاة، وأن الشبكات المهنية اللازمة قد أقيمت بالفعل للتعاون بين هؤلاء وتقديمهم الدعم لبعضهم البعض. وبعد انتهاء ندوة المحاكاة في عام 2019، طلب منّا عدد كبير من المشاركين في استبيان ما بعد الحدث، تنظيم دورات منتظمة عن موضوعات تشمل تصميم سيناريوهات المحاكاة واستخلاص المعلومات وتيسير الأنشطة والعمليات ذات الصلة.

وبالاستناد إلى إرشادات التنمية المهنية الموصوفة من قبل المعايير الدولية لأفضل ممارسات المحاكاة في مجال الرعاية الصحية، قمت مع فريق العمل بتقديم طلب للحصول على منحة المحاضرين من قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر لإعداد وتنفيذ دورة المحاكاة المؤسسية للمحاضرين، وبالفعل حصلنا على المنحة وقمنا بذلك بالتعاون مع الدكتورة ميشيل براون، الأستاذ المشارك ومدير برنامج الدراسات العليا للمحاكاة في الرعاية الصحية في جامعة ألاباما. وانضمّ إليّ في إدارة الدورة كل من الدكتورة ميشيل براون والسيد جوشوا فوغنسن، أخصائي التعليم القائم على المحاكاة في الكلية وعقدنا أول نسخة من هذه الدورة في مايو 2022.

نريد أن نعرف الهدف من الدورة والعوامل التي أثّرت في نوع التدريب الذي قمتم بإعداده وتنفيذه؟

الهدف من هذه الدورة هو جعل المشاركين يواظبون على استخدام الأساليب القائمة على الأدلة العلمية في تصميم جلسات المحاكاة واستخلاص المعلومات منها مع المتعلمين معهم، سواء كانوا طلاباً أو مهنيين ممارسين في بيئة إكلينيكية. والسلامة النفسية ضرورية للمتعلمين ليشعروا أنهم قادرون على المشاركة بشكل كامل في تمارين المحاكاة والتأمل في السلوكيات والقرارات المتخذة خلال جلسات استخلاص المعلومات. يتعلم المشاركون كيفية إنشاء بيئة يمكن للمتعلمين فيها المخاطرة وتسخير كل قدراتهم في الممارسة ويطّلعون على نماذج جاهزة للتعريف بكيفية بناء السيناريوهات وكيفية إعداد أهداف التعلّم، وهو ما يوجّه عملية تصميم سيناريوهات المحاكاة.

كذلك يتعلم المشاركون كيفية اختيار طرق المحاكاة التي تناسب سيناريو المحاكاة وأهداف التعلم بالشكل الأمثل ويمارسون تقنيات استخلاص المعلومات ومهارات التيسير بناء على جلسات مباشرة لاستخلاص المعلومات، ومقتبسات ولقطات فيديو وتقمّص دور المريض ومحاكاته.

وطوال هذه الدورة يحصل المشاركون على تعقيبات فورية وتوجيهات من القائمين على تيسير الدورة لتعزيز مهاراتهم في استخلاص المعلومات.

مَن المتلقين المستهدفين وكيف يستفيد المهنيون الصحيون من المشاركة في مثل هذا التدريب؟

هذه الدورة مناسبة لكل المهنيين الصحيين أو المحاضرين في مجال الرعاية الصحية المهتمين بتوسيع معرفتهم ومهاراتهم في مجال التعلم القائم على المحاكاة. وأودّ أن أشير هنا إلى أن هذه الدورة نالت الاعتمادين اللازمين من قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) في الولايات المتحدة.

وأخيراً، كيف تتصوّرون مستقبل هذه الفعالية وموضوعاتها؟

هذه الدورة المتخصصة ليست إلا خطوة أولى نحو بناء منهج تطوير راسخ ومستدام لمهارات المحاضرين والمتخصصين في مجال التعليم القائم على المحاكاة.

وكانت الاستدامة أحد العناصر المهمة التي راعيناها في أثناء الإعداد لهذه الدورة لدعم الاحتياجات المحلية المتواصلة لجعل المحاضرين الجدد على دراية تامة بأفضل الممارسات في عالم التعليم القائم على المحاكاة، وكذلك إتاحة الفرص لمزيد من المهنيين المتمرسين في مجال التعليم القائم على المحاكاة للمشاركة في تدريب المستجدين في هذا المضمار.

ستنظّم الدورة المقبلة في 27 و28 مايو 2023 حضورياً في وايل كورنيل للطب – قطر، حيث يمكن للمهتمين بالمشاركة الاطلاع على تفاصيل التسجيل على هذا الرابط: https://wcmq.cloud-cme.com/course/courseoverview?P=5&EID=3356