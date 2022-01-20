نهج أومنيسيل القائم على الحلول يعالج تحديات الرعاية الصحية الرئيسية في منطقة الخليج

تعد الشراكات الوثيقة بين قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا أمرًا ضروريًا لدفع عجلة التحسينات على المدى الطويل. تستفيد أومنيسيل من تواجدها في معرض الصحة العربي لهذا العام لمشاركة رسالتها حول المشاركة الحثيثة، وهو أمر أساسي لإفساح المجال أمام التحديات المحددة لجميع مقدمي الخدمات.

فعلى الصعيد العالمي، تشمل المجالات الرئيسية التي تسبب أكبر المشاكل لمقدمي الرعاية الصحية سلامة المرضى، والضغط على التكاليف ونقص الموارد، وقد برزت المشكلة الأخيرة بشكل خاص حيث أصبح الطاقم الطبي “منهكًا” أثناء الجائحة.

من خلال استراتيجيتها القائمة على الحلول، تقوم أومنيسيل بمساعدة عملائها على فهم كيفية تطبيق التكنولوجيا على أفضل وجه من أجل القضاء على الأخطاء وتقليل الهدر وزيادة الكفاءة.

يقول سالم حمود، مدير مبيعات الشرق الأوسط في أومنيسيل إنترناشتيل: “كل مقدم رعاية صحية هو شخص مميّز، لذلك، إنّ نهج الشراكة الذي نتّبعه يعتمد على فهم مشاكلهم بدقة، فضلاً عن استراتيجياتهم طويلة المدى. يتيح ذلك تطوير الحلول المناسبة، والتي يمكن دمجها بسلاسة داخل البنية التحتية للنظام الصحي المعقدة والمتطورة باستمرار.

“تقوم التكنولوجيا المتصلة والحلول الغنية بالذكاء بمساعدة عملائنا على حل أشدّ التحديات إلحاحًا في إدارة الأدوية والمستلزمات. وترتبط حلول الأجهزة والبرامج والخدمات من أومنيسيل لتزويد العملاء بالبيانات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مدروسة وتحسين الجودة والكفاءة والسلامة بشكل كبير بالإضافة إلى خفض التكاليف في جميع أنحاء منشآت الرعاية الصحية.”

ففي منطقة الخليج، إحدى أكبر المشاكل هي أنّ حوالي 25٪ من التكلفة الإجمالية للأدوية تذهب هدرًا. فهذه فرصة كبيرة لتحقيق التحسينات من خلال تبديل المهام اليدوية مثل حفظ المخزون وعملية إعادة الطلب بالتشغيل الآلي الرقمي. علاوة على ذلك، توفر الرقمنة وقتًا ثمينًا للموظفين، والذي يمكن تخصيصه لرعاية المرضى.

توفّر التقنيات القائمة على الحلول مزايا في جميع جوانب بيئة الرعاية الصحية، بما في ذلك:

للمستشفى :

تحسين إنتاجية العمل بالمستشفى .

توفير وقت التمريض لقضاء المزيد من الوقت مع المرضى .

دعم الامتثال للمعايير التنظيمية .

خلق كفاءة تشغيلية سلسة .

تحسين نتائج المرضى .

للصيدلية المركزية :

خفض تكاليف المخزون – مع تخفيضات موثقة للمخزون تصل إلى 38 ٪ .

مع تخفيضات موثقة للمخزون تصل إلى ٪ تبسيط عملية إعادة تعبئة الأدوية .

نظام واحد يدعم التوزيع لكل من النماذج التي لا تستخدم عربات التسوق ونماذج تعبئة عربات . التسوق، مع توفير رؤية ودقة ومعلومات غير مسبوقة للمخزون .

لأجنحة المستشفيات :

عمليات جرد المخزون بدءًا من التوزيع ووصولاً إلى إعادة التخزين بشكل آلي، من خلال استخدام أنظمة الصيدلية المركزية الآلية .

تقليص وقت التمريض بنسبة 54 ٪ .

٪ انخفاض مخزون الطابق غير المحسوب بنسبة 100 ٪ .

وأضاف سالم قائلاً: “يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تحقيق رؤية تتمثل في عدم ارتكاب الأخطاء، وعدم استخدام الورق، ووقف الهدر في عملية تقديمهم للرعاية المستمرة الكاملة من خلال القيام بعمليات الصيدلية والإمدادات بطريقة آلية بالكامل. يعتمد نهجنا على دعم العملاء في كل خطوة من رحلتهم، متى وأينما كانوا في أمسّ الحاجة إليها مع تقديم مستوى رائد من التشغيل المتبادل “.

تشمل مجموعة حلول أومنيسيل Automated Dispensing Cabinets وMedX and SupplyX software وSupplyx وRobotic Dispensing Systems وVBM medication adherence filling machine وستكون متاحة في جناح H4: C10 في معرض الصحة العربي 2022. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Omnicell.com