سرير (Evario one)

السرير الطبي الاقتصادي للاستخدام العالمي

تساعد الأسِّرة الطبية الحديثة في التغلب على العديد من التحديات. فعندما يكون هناك نقص في عدد الموظفين، يضطرون إلى تقليل عبء العمل والضغط البدني. وعند مكافحة عدوى المستشفيات، تكون الخصائص الصحية الجيدة هي الأهم. وعندما نتحدّث عن ضغوط خفض التكاليف الكثيرة، فإن التشغيل الاقتصادي للأسِّرة مع القليل من الصيانة يعد مصدر ارتياح كبير. لكل هذه الأسباب، استخدمت الشركة الألمانية الرائدة في صناعة الأسِّرة الطبية Stiegelmeyer، قوتها المبتكرة وخبرتها التي تزيد عن 120 عام من أجل تصميم سرير جديد يلبي كل هذه المتطلبات. إنه سرير Evario one.

يتمّيز سرير Evario one بمجموعة كبيرة من الميّزات الفردية، مما يجعله مناسباً للاستخدام في مختلف الأقسام ويلبي متطلبات الأسواق الدولية.

الاختيار بين جانبي الأمان

من السمات المميزة لهذا السرير هي امكانية الاختيار بين نظامي أمان جانبيين جديدين. يدعم جانب الأمان المنقسم 3/4 التحرّك المبكر للمرضى. عند خفض قسم جانب القدمين، يكون هناك مساحة كافية للمريض لمغادرة السرير. كما يُعتبر قسم جانب الرأس القصير مثالياً كأداة مساعدة للمريض على الوقوف. يمكن للممرض تشغيل جانب الأمان هذا بسهولة باستخدام يد واحدة. أما النظام الثاني، فهو جانب الأمان المحوري 3/4، وهو خيار جيد للغرف الأصغر. هذا السرير يتأرجح بهدوء من دون أن يشغل مساحة إضافية بجانب السرير. توفّر قضبانه الصغيرة رؤية خالية من العوائق إلى الغرفة ولا تخفي الأجزاء الإضافية عند خفضها. إذا كان المريض بحاجة إلى أقصى قدر من الحماية، فإن قطعة الملء الاختيارية تغلق المساحة الموجودة في قسم القدمين على جانبي الأمان. هذا القسم يمكن إدخاله بدون أية أدوات.

حتى بدون استخدام جوانب الأمان، يوفّر سرير Evario one الوقاية من السقوط. مع نطاق تعديل ارتفاعه الكبير من 36 إلى 82 سم، فإنه يقلل من خطر السقوط في الوضعية المنخفضة. في الوقت نفسه، يمكن للممرض العمل في أقصى وضعية مستقيمة لتخفيف الحمل عن ظهره. وبما أن آلام الظهر هي أحد الأسباب الرئيسية للإجازات المرضية في المستشفيات، فإن سرير Evario one يساعد على حل هذه المشكلة أيضاً.

التشغيل بالجهاز اليدوي أو لوحة التحكم

إن مفاهيم التشغيل المخصصة للسرير، تساعد الموظفين على الشعور بالراحة. يتوفّر الجهاز اليدوي سهل الاستخدام لجميع أنواع المعدات. بمساعدة مغناطيس فتح القفل، يمكن للممرض تنشيط وظيفة الإنعاش القلبي الرئوي ووضعية ترندلنبورغ مباشرةً من الجهاز اليدوي. وفي حال كان الممرض بحاجة لإنجاز هذه الأمور بشكل أسرع، بإمكانه تحويل سرير Evario one على الفور إلى وضعية الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام رافعة ميكانيكية أسفل قسم الرأس. إذا كان السرير مجهزاً بجانب الأمان المنقسم 3/4، فيمكن أيضاً اختيار لوحات التحكم على جانبي السرير. وقد تم تطوير “ضوء لوحة التحكم” العملي خصيصاً لجهاز Evario one.

من الجهة الداخلية، توفّر لوحة التحكّم خيارات تعديل مريحة للمريض. أما الجهة الخارجية، فهي تضم أهم الوظائف للممرضين والفنيين. يتم تثبيت لوحات التحكم دائماً في وضع مثالي بالقرب من آخر قسم الرأس، بحيث لا يضطر الممرض إلى إبعاد نظره عن المريض حتى في المواقف الحرجة. في حال كانت يدا الممرض مشغولتان، يمكنه ضبط ارتفاع قاعدة المرتبة بمفتاح التبديل المخصص للقدم.

تم تطوير Evario one في ألمانيا وهو يرتقي إلى السمعة الطيبة الجيدة للهندسة الألمانية. تم اختبار جميع ميزات التصميم بما يتجاوز معايير المتانة العالية. وحيث أن متطلبات الصيانة لهذه الأسِّرة منخفضة، فهذا يزيد من كفاءتها الاقتصادية. كما أن طريقة تصميمها المستوية ذي المنافذ الصغيرة تقلل من الجهد المطلوب لإعادة تجهيزها اليدوي وتبقى دائماً نظيفة. ولذلك فإن أسِّرة Evario one هي الأمثل لمحاربة الجراثيم في المستشفيات.

صمّم سرير Evario one لاستخدامه في جميع أنحاء العالم وكذلك لتلبية المتطلبات الفردية.

www.stiegelmeyer.com/en/hospital/hospital-beds/evario-one