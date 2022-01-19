د . آني إيديكر

تنظيم عمل السجلات الصحية الإلكترونية لتحسين رفاهية الأطباء

في هذا المقتطف من بودكاست Caring Greatly™، نجري حواراً مع الأخصائية في طب الأسرة وكبيرة المستشارين الطبيين لكل من الخبرة الإكلينيكية وعلاقات الأطباء بالمرضى في الممارسة الإسعافية لـ HealthPartners في مينيسوتا، الدكتورة آني إيديكر، وذلك حول جهود فريقها في عملية تنظيم عمل السجلات الصحية الإلكترونية وتأثيرها على الرفاهية الإكلينيكية مع الطبيب مع ليز بوام، الإستراتيجي التنفيذي لشركة Vocera Communications.

في العام 2020، حدّدت الدكتورة إيديكر وفريقها أربعة مجالات رئيسيّة للتركيز عليها من أجل تحسين عمل السجلات الصحية الإلكترونية، وهي: إعادة تصميم الطلبات، وإصدار الوثائق، والتنبيه لأفضل الممارسات وجرعات الأدوية وأخيراً التمكّن من السجلات الطبية الإلكترونية. لكل مجال من هذه المجالات، وضعت الطبيبة إيديكر وفريقها حلولاً باستخدام نهج قائم على البيانات، بالشراكة مع الأطباء، وكان هدفها الأول والأخير جعل التكنولوجيا فعّالة ومفيدة، وفي نفس الوقت غير مملّة.

سبق أن قلتِ أنه بعد فيروس كوفيد وما تتطلبه من استيعاب سريع للخدمات الصحية عن بُعد، أدرك فريقك أن التكنولوجيا قد لعبت هذا الدور بدلاً من الأطباء. ولذلك، قمتِ أنتِ وفريقك بالتأكد من عمل السجلات الصحية الإلكترونية عوضاً عن الأطباء. هل يمكنكِ أن تشرحي لنا ما هي المجالات التي تركزون عليها وكيف تؤثر على تجربة الطبيب؟

د. إيديكر: وضعنا تصوّر لما كنا نسمعه من أطبائنا، من حيث تفاعلاتهم مع السجلات الصحية الإلكترونية وفحصنا البيانات. وبالتالي تمكنّا من تحديد الأولويات الرئيسية الأربع التي بدأنا العمل عليها تحت مظلة خبرة الطبيب.

تتمثل إحدى تلك الأولويات الرئيسية في ما قمنا بتجميعه كتنبيهات لجرعات الدواء، وتنبيهات لأفضل الممارسات، وتنبيهات الحفاظ على الصحة. كنتُ أفكر بأي شيء يمكن أن يلفت إنتباه الطبيب. لأن المبدأ الذي تسترشد به مجموعة هذه الأعمال هو أن ما سيلفت إنتباه الطبيب لا بد أنه سيكون أمراً مهماً. ولذلك، يمكننا بشكل منهجي، من خلال استخدام البيانات، معرفة التنبيهات التي يتم إرسالها بصورة مشتركة، ونبدأ بالصيد السهل. نحن قادرون على تقييم وتحليل ما يحدث نتيجةً لتقديم تلك التنبيهات إلى الأطباء. عملية تحديد المعيار بسيطة جداً. ففي حال لم ينتج عن ذلك تغيير في الإجراء أو تغيير ذي مغزى في ما يفعله الطبيب، فإنه لا يفي بالمعيار، ونقوم بإزالته. من خلال قيامنا بذلك، ونحن مستمرين في هذا العمل منذ أكثر من ستة أشهر، أستطعنا إزالة ملايين النقرات.

إن السبب في استمرارنا في حساب تلك النقرات والساعات هو أنها أصبحت جزءاً من تواصلنا مع أطبائنا. إنها جزءٌ مما نقوم به كفريق للمساعدة في بناء ثقة أطبائنا بمؤسستنا، وفي بعض الأحيان استعادة تلك الثقة، من أجل إطلاعهم على ما نقوم به ولماذا نقوم به. هذا ما نريد إيصاله ونحن نستخدم البيانات لإثبات ذلك. يمكنني التحدث عن بعض المبادرات الإستراتيجية التي قمنا بها، ولكن هذا الحديث يختلف تماماً عما لو أخبرتُ طبيباً بأنني أزلتُ مليون نقرة من عمله اليومي. هذه هي القصة التي يتردد صداها ولهذا السبب، نحن مستمرون في عملية القياس والتواصل بشأنها.

أنتم تعملون بالشراكة مع الأشخاص العاملين في الخطوط الأمامية الذين سيستخدمون هذه الأدوات، وهذا مهمٌ جداً. وعلى الرغم من أن كلاهما يصمم حلولاً تناسبه، إلا أنه من المحتمل أيضاً أن يصبحوا هؤلاء الأشخاص أبطالًا لأولئك الذين لا يشاركون بشكل مباشر في هذه العملية.

د. إيديكر: من أهم الأمور التي حاول فريقنا إظهارها هي فكرة أن التقنيين المتوفرين لدينا والذين لديهم معرفة بكيفية الإنشاء هم في المكان المناسب لمعرفة ما يجب إنشاؤه للأطباء. من خلال هذا العمل بأكمله، أردنا أن يكون الأطباء في مركز هذا العمل وإشراك أطبائنا مبكراً وغالباً وفي المراحل الأولى من تصميم ما نحاول إنشاؤه، لأن ما نقوم به هو من أجلهم.

إذا قمنا بعملنا بشكل جيد وحققنا الأهداف التي حدّدناها، فلن يضطر الأطباء إلى التفكير في التكنولوجيا بعد الآن. ستكون التكنولوجيا وراءهم. لن يجد الأطباء أنفسهم يعملون من أجل السجلات الطبية الإلكترونية. وإنما، على العكس، ستكون السجلات الطبية الإلكترونية موجودة لمساعدتهم، وستسمح لنا، كأطباء، بالتركيز على سبب ممارستنا للطب، وهو مرضانا.

تم تعديل طول ووضوح هذا المقتطف. المقابلة الكاملة متاحة على Vocera.com/podcast/Streamlining-EHR-Work-For-Well-Being ويمكنكم الاستماع إليها على Apple Podcasts أو Spotify أو Google Play Music. يهدف بودكاست Caring Greatly™ إلى عرض قصص وموارد مخصصة لقادة الرعاية الصحية لمساعدتهم على التطور والريادة والابتكار والتجديد. في البودكاست الذي يأخذ شكل المقابلة، يتبادل قادة الفكر من مختلف تخصصات الرعاية الصحية، الأفكار والإلهام حول الريادة والازدهار مع تحوّل الصناعة. يحظى بودكاست Caring Greatly™ بدعم من شركة Vocera.