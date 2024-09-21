جهاز DxC 500i الجديد من بيكمان كولتر … ثورة في كفاءة المختبرات

في ظل التطور السريع في مجال التشخيص السريري؛ تبقى الكفاءة، الدقة، والقدرة على التكيف سمات أساسية في الابتكارات الحالية. قدمت شركة بيكمان كولتر للتشخيص الطبي، وهي من أبرز الشركات في هذا المجال، أحدث ابتكاراتها: جهاز DxC 500i للتحليل السريري. يتميز هذا النظام المتقدم، المصمم خصيصًا للمختبرات المستقلة والصغيرة، بالمرونة، القابلية للتوسع، والتكامل السلس للبيانات. من خلال دمج تقنيات الكيمياء والتحليل المناعي المتقدمة، تهدف بيكمان كولتر إلى تحسين عمليات المختبرات ورعاية المرضى باستخدام جهاز DxC 500i.

حل شامل لاحتياجات المختبرات المتنوعة

يعد جهاز DxC 500i للتحليل السريري شهادة على التزام بيكمان كولتر بتطوير تكنولوجيا المختبرات. ويعد هذا الجهاز مناسبًا بشكل مثالي للمختبرات ذات الحجم المنخفض والمختبرات المستقلة، حيث يدمج بين اختبارات الكيمياء السريرية والتحليل المناعي في وحدة متكاملة توفر المساحة، مما يتماشى مع الاتجاه المتزايد في الرعاية الصحية نحو النماذج الشبكية التي تعزز الكفاءة والموصلية.

تقنية متقدمة لأداء متميز

يضم جهاز DxC 500i تقنية DxC 500 AU المتقدمة لتحليل الكيمياء، ويوفر دقة ومستوى موثوقة من فئة Six Sigma، مع تقنية التحليل المناعي الخاصة بشركة بيكمان كولتر. يمكن للجهاز إجراء ما يصل إلى 800 اختبار كيميائي و100 اختبار مناعي في الساعة، ومعالجة ما يصل إلى 168 عينة في وقت واحد.

أشارت جيمي فاريس، نائبة الرئيس الأول للعمليات التجارية في بيكمان كولتر، إلى مرونة وتأثير الجهاز بقولها: “تم تصميم جهاز DxC 500i للتميز في بيئات المختبرات المستقلة والصغيرة. بفضل ميزات مثل تحميل الكواشف أثناء التشغيل والعمل بشكل مستقل، يحافظ الجهاز على أداء قوي مع تعزيز كفاءة العمليات. تم تصميم هذا الحل ليتكيف مع الاحتياجات المتطورة للمختبرات الحديثة ويدعم سعيها للتميز في الاختبارات التشخيصية”.

تحسين سير العمل وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام

يتميز جهاز DxC 500i بعمليات FlexMode التي تعطي الأولوية للاختبارات بناءً على مدى إلحاح العينة وتدير التكرار والإعادة تلقائيًا، مما يعزز الإنتاجية مع التبديل السريع لحوامل العينات. كما تتميز واجهته السهلة بمؤشرات للمهام وتعليمات خطوة بخطوة، مما يسهل الاستخدام والتدريب، ويعكس التزام بيكمان كولتر بالبساطة العملية.

نتائج عالية الجودة عبر قائمة واسعة من الاختبارات

يدعم جهاز DxC 500i أكثر من 170 اختبارًا مبرمجًا مسبقًا، ويستخدم تقنيات متقدمة مثل التحليل الطيفي، والقياس الكهروكيميائي، والقياس الضوئي الكيميائي للحصول على نتائج دقيقة.

يدمج الجهاز بين وحدات الكيمياء والتحليل المناعي لتلبية مختلف الاحتياجات التشخيصية، ويضمن نتائج عالية الجودة ومتسقة من خلال آليات التحكم في الجودة.

تعزيز كفاءة المختبر بالمرونة

تم تصميم جهاز DxC 500i ليكون مرنًا وفعالًا، ويتميز بتشغيل مستمر مع تحميل الكواشف والاستهلاكيات أثناء التشغيل لتقليل وقت التوقف وزيادة الإنتاجية.

يتعامل جهاز معالجة العينات الديناميكي مع خيارات STAT المرنة ويحسن أوقات التحليل من خلال إعطاء الأولوية للعينات بناءً على مدى إلحاحها.

علاوة على ذلك، يمكن للجهاز استيعاب أنابيب من أنواع وأحجام مختلفة، بما في ذلك أنابيب عينات الأطفال، والتعامل مع مجموعة متنوعة من أنواع العينات مثل المصل والبلازما والبول وسائل السلى.

مواصفات متقدمة للمختبرات الحديثة

يشمل جهاز DxC 500i مواصفات متقدمة، مثل أنابيب الزجاج الدائمة لاختبارات الكيمياء والأنابيب القابلة للتخلص منها للاختبارات المناعية. يدعم الجهاز أحجامًا مختلفة من حاويات العينات ورموز الباركود، مما يوفر المرونة لمختلف بيئات المختبر.

كما يوفر الجهاز مساحة كبيرة لتخزين الكواشف – 76 مكانًا للكواشف الكيميائية و 24 للكواشف المناعية – مما يتيح للمختبرات إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات مع الحد الأدنى من إعادة التحميل.

متطلبات التركيب والتشغيل

يتطلب جهاز DxC 500i شروطًا محددة للتركيب والتشغيل، بما في ذلك توفير مساحة كافية للتهوئة، واعتبارات الوزن، ومتطلبات خاصة للتخلص من النفايات وتوفير المياه لضمان الأداء الأمثل.

كما يحتاج الجهاز إلى مصدر طاقة مستقر ونطاقات محددة لدرجة الحرارة والرطوبة لضمان نتائج دقيقة وموثوقة.

نظرة مستقبلية : التزام بيكمان كولتر بالابتكار

تواصل بيكمان كولتر للتشخيص الطبي تقدمها في مجال تكنولوجيا المختبرات من خلال ابتكارات مثل جهاز DxC 500i. مع توجه أنظمة الرعاية الصحية نحو نهج متكاملة. تقود بيكمان كولتر جهودا لتعزيز الكفاءة والدقة ورعاية المرضى. يجسد جهاز DxC 500i هذه المهمة من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع سهولة الاستخدام، مما يدفع عجلة التقدم في التشخيص ويحسن نتائج المرضى. الأداء القوي، وواجهة المستخدم السهلة، وقائمة الاختبارات الواسعة لهذا الجهاز تمثل خطوة هامة في مجال التشخيص السريري، وتؤكد التزام بيكمان كولتر بتشكيل مستقبل الرعاية الصحية التشخيصية.

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