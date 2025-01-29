تقنية الطاقة الثنائية من NewTom…

معلومات سريرية فريدة تسلّط الضوء على الأنسجة وقياسها وتمييزها

اعتبارًا من اليوم، تم دمج نظام الطاقة المزدوجة (Dual Energy -DE) في جهاز NewTom 7G، ما أدى إلى تحسين الأداء بشكل ملحوظ. يستخدم هذا النظام طاقتي إشعاع مختلفتين لالتقاط مجموعتين من الصور لنفس المنطقة التشريحية.

نتيجةً للسعي المستمر نحو رفاهية المريض ودقة تشخيصية أكبر، يستخدم نظام الطاقة الثنائية طاقتين إشعاعيتين مختلفتين لتحديد الأمراض بوضوح ودقة أكبر. تتم إعادة بناء المعلومات المستخلصة من الطاقات المنخفضة والعالية على الفور. ويتيح البرنامج الخاص بنظام الطاقة الثنائية، الذي طوّرتهNewTom ، اختيار مستويات الطاقة أثناء العرض في الوقت الحقيقي. يعني ذلك أنه يمكن الوصول إلى طيف واسع من المعلومات، ما يجعل اكتشاف الأمراض أكثر فعالية وموثوقية.

يُعتبر النظام فعالًا بشكل خاص للحصول على صور عالية الجودة للعظام القشرية، والعظام التربيقية، وصور الأنسجة الرخوة بجودة محسنة بشكل ملحوظ. كما يملك النظام قدرة على تقليل تأثيرات التشوه الناتجة عن تقوية الأشعة، وهي مشكلة متكررة في التصوير المقطعي تجعل التشخيص صعبًا. ومن خلال القدرة على إعادة بناء الصور الافتراضية أحادية اللون عند مستويات عدة من الطاقة (keV)، يحسّن نظام الطاقة الثنائية من رؤية الأنسجة الرخوة، ويقلل من التشوهات الناتجة عن المعادن، ويُوفر أساسًا لتوصيف الأنسجة بجودة صور لا مثيل لها.

يسمح برنامج الطاقة الثنائية من NewTom للمستخدمين، بإجراء تقسيم شبه تلقائي للأنسجة وتطبيق الصور المشفّرة بالألوان، ما يُبسط تمييز المواد داخل المنطقة المفحوصة. يتيح ذلك الكشف السريع والمباشر عن الأمراض المحتملة.

أظهرت الاختبارات الكمّية أن بروتوكولات الطاقة الثنائية تحسن دقة وحدات هاونسفيلد (HU)، ودقة التباين، وتجانس الصور مقارنة بفحوص CBCT التقليدية ذات الطاقة الواحدة.

تعتبر حركة المريض أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على جودة الصورة. لذلك، قامت شركة NewTom بتطوير خوارزمية تصحح تشوهات الحركة على كل محور، بما في ذلك التحولات والدوران والاختلافات في المسافة، ما يضمن الحصول على صور عالية الجودة. تتيح الميزات الجديدة، الدمج المُرجّح بين التصوير بالطاقة العالية والمنخفضة. الصور الناتجة تجمع بين انخفاض التشويش الخاص بالتصوير بالطاقة العالية، مع جودة تباين الألوان الخاصة بالصور ذات الطاقة المنخفضة.

رؤية أعمق لتشخيص أدق

توفر تقنية الطاقة الثنائية من NewTom معلومات سريرية فريدة تسمح بتسليط الضوء على الأنسجة وتوصيفها وقياسها وتمييزها، بناءً على استجابتها لمستويات الطاقة المختلفة. يتيح ذلك الحصول على مزيد من المعلومات حول التركيب الكيميائي للمواد في المنطقة المفحوصة.

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